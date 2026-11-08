LIVE Conegliano-Macerata 3-0, A1 volley femminile in DIRETTA: l’Imoco supera delle ottime marchigiane e raggiunge Milano

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17.36 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci fatto compagnia nel corso di questo evento. Buon proseguimento di giornata a tutti!

17.35 Il tabellino di Macerata: Mikaela Stoyanova 14, Roberta Carraro 1, Susan Schut 4, Alessia Mazzon 7, Nicole Piomboni 12, Bianca Farriol 4, Alessia Mazzaro 2, Clara Decortes 2.

17.34 Il tabellino di Conegliano: Anna Piovesan 17, Linda Manfredini 10, Ting Zhu 13, Isabelle Haak 7, Merit Chinenyenwa Adigwe 8, Anastasia Cekulaev 5.

17.32 L’Imoco vince contro un’ottima Macerata che nel finale dei set ha perso la bussola anche per merito delle campionesse d’Italia che sanno gestire sicuramente meglio i punti importanti. Santarelli può essere contento delle sue ragazze, anche perchè oggi non ha impegnato sempre le titolati: il coach italiano ha dato spazio a giocatrici come Adigwe, Yao e Piovesan, oggi nettamente la migliore in campo.

25-21 Vince Conegliano! Mani fuori vincente di Piovesan, la migliore in campo!

24-21 Zhu forza la battuta testa, la palla esce.

24-20 Il muro di Piovesan colpisce Stoyanova.

23-20 Stoyanova manda fuori la battuta.

La svedese esce per Yao.

22-20 In rete il servizio di Haak.

Rientra Adigwe per Wolosz.

22-19 Stoyanova forza l’attacco senza rincorsa e subisce il muro.

21-19 Stoyanova passa con la diagonale da posto due.

21-18 Muro di Manfredini ai danni di Schut.

20-18 Lunga la parallela di Schut da posto quattro.

19-18 Non passa il servizio marchigiano.

18-18 Mani fuori lungo di Stoyanova.

18-17 Grande scambio, diagonale stretta di Haak da posto due.

17-17 Primo tempo di Mazzaro.

17-16 Mani fuori di Stoyanova da posto due.

Adigwe esce per Wolosz.

17-15 Decortes piazza la diagonale da posto due.

17-14 Diagonale vincente della svedese.

In campo Haak per Yao.

16-14 Resta in campo la diagonale di Piovesan nonostante il nastro.

15-14 Decortes chiude la ricezione slash avversaria.

15-13 Parallela vincente di Piomboni.

15-12 Manfredini manda fuori il servizio.

Time-out Macerata.

15-11 Come un treno Adigwe, da posto due tira una grande diagonale.

14-11 Parallela perfetta in extra rotazione di Piovesan.

13-11 Mazzon chiude con la schiacciata la ricezione slash di De Gennaro.

13-10 Primo tempo di Mazzon.

13-9 Piovesan chiude la diagonale da posto quattro.

12-9 Grande diagonale di Adigwe da posto due.

11-9 Stoyanova chiude la diagonale.

11-8 Diagonale di Zhu da posto quattro.

10-8 Largo il primo tempo di Mazzon.

Time-out Macerata.

9-8 Pallonetto di Zhu.

8-8 Zhu con il bolide diagonale da posto quattro.

7-8 Attacco lunghissimo di Adigwe.

7-7 Mazzaro con il primo tempo.

7-6 Adigwe con il pallonetto da seconda linea.

6-6 Terzo punto consecutivo per Piomboni da posto quattro.

6-5 Mani fuori di Piovesan con la parallela.

5-5 Ancora Piomboni, attacco verso posto sei.

5-4 Grande pallonetto di Adigwe.

4-4 Piomboni con una grande diagonale da posto quattro.

4-3 Piovesan manda fuori la parallela.

4-2 Stoyanova manda fuori la parallela.

3-2 Murone di Cekulaev su Schut.

2-2 Parallela di Piovesan da posto quattro.

1-2 Stoyanova piazza il pallonetto.

1-1 Zhu chiude la diagonale da posto quattro.

0-1 Parte avanti Macerata.

25-22 Conegliano raddoppia! Muro vincente di Cekulaev, l’Imoco vince anche il secondo set.

24-22 Piomboni manda fuori la diagonale.

23-22 Errore al servizio di Conegliano, Macerata resta in gioco.

23-21 Non sbaglia due volte di fila Adigwe, diagonale vincente dell’italiana.

Time-out Santarelli.

22-21 Adigwe sparacchia fuori l’attacco forzato.

22-20 Mani fuori di Piomboni da posto quattro.

22-19 Pipe di Zhu.

21-19 Primo tempo di Mazzon.

Si rialza il libero di Macerata, si può continuare.

21-18 Muro vincente di Manfredini, direttamente sul volto di Caforio che sembra aver accusato il colpo.

Rientra la diagonale titolare di Conegliano.

20-18 Stoyanova con il colpo deviato ma vincente.

Time-out di Macerata.

20-17 Fast perfetta di Manfredini che trova una grande parallela.

19-17 Parallela interna di Haak da posto due.

18-17 Invasione di Conegliano.

18-16 Primo tempo di Farriol.

18-15 Schut manda fuori la diagonale da posto quattro.

17-15 Pallonetto incredibile di Zhu.

16-15 Diagonale di Piomboni da posto quattro.

16-14 Pallonetto vincente dell’opposta svedese.

Cambia ancora la diagonale Santarelli, spazio ad Haak e Wolosz.

15-14 Esce il servizio di Adigwe.

C’è il tocco del muro, punto confermato.

Macerata chiama challenge perchè suppone che il primo attacco di Piovesa, precedente a quello vincente, abbia toccato solo la rete e non le mani del muro marchigiano. Aspettiamo.

15-13 Mani fuori lungo di Piovesan.

14-13 Piovesan con la parallela deviata in campo da posto quattro.

13-13 Pallonetto vincente di Piomboni.

13-12 Che punto! Chiude Manfredini con il primo tempo.

12-12 Primo tempo di Mazzon.

12-11 Cerca di piazzare il servizio l’opposta bulgara di Macerata, palla in rete.

11-11 Manfredini taglia troppo il primo tempo, l’attacco esce.

11-10 Ace di Stoyanova.

11-9 Stoyanova con la diagonale da posto due.

Punto confermato.

Check di Macerata per l’in/out.

11-8 Largo il pallonetto di Stoyanova.

10-8 Diagonale perfetta di Zhu che aveva a disposizione poca rincorsa.

9-8 Esce il servizio di Farriol.

8-8 Ottima diagonale di Stoyanova da posto due.

Time-out di Macerata.

8-7 Diagonale vincente di Zhu.

7-7 Accompagnata netta di Caforio.

6-7 Il muro di Macerata finisce sull’antenna.

5-7 Piomboni insacca l’attacco nel muro avversario.

5-6 Muro vincente di Cekulaev su Stoyanova.

4-6 Diagonale vincente di Piovesa.

3-6 Ancora Farriol con il muro su Piovesan.

3-5 Farriol mura il pallonetto di Piovesan.

3-4 Mani fuori di Piovesan da posto quattro.

2-4 Mani fuori furbo di Stoyanova da seconda linea.

2-3 Parallela perfetta di Adigwe da posto due, il suo marchio di fabbrica.

1-3 Schut piazza la diagonale da posto quattro.

1-2 Piovesan forza l’attacco, la palla esce.

1-1 Esce il servizio della bulgara.

0-1 Stoyanova piazza la diagonale da posto due.

25-20 Conegliano in vantaggio! Si scioglie nel finale Macerata, la parallela fuori di Decortes chiude il set.

24-20 Muro di Adigwe e Manfredini su Schut.

23-20 Mani fuori lungo da posto quattro di un’ottima Piovesan.

22-20 Pessimo primo tempo di Mazzon.

21-20 Primo tempo di Manfredini.

Per Macerata esce Stoyanova, entra Decortes.

Si chiude il cambio in diagonale, rientrano Yao e Adigwe per Wolosz e Haak.

20-20 Stoyanova con la parallela da posto due.

20-19 Parallela di Haak da posto due.

19-19 Diagonale perfetta di Schut da posto quattro.

Time-out Macerata.

19-18 Muro vincente di Haak su Schut.

18-18 Zhu spinge la diagonale da posto quattro.

17-18 Sbaglia anche Piovesan alla battuta.

17-17 Errore al servizio per Carraro.

Santarelli cambia la diagonale. Dentro Haak e Wolosz per Adigwe e Yao.

16-17 Ancora un muro di Piomboni su Adigwe.

16-16 Mani fuori importante di Piovesan da posto quattro.

15-16 Cekulaev piazza il primo punto del suo match.

14-16 Ricezione lunga di Zhu, Carraro chiude nei pressi della rete.

14-15 Muro pazzesco di Piomboni su Adigwe.

14-14 Forza il servizio la giovane centrale, palla lunghissima.

14-13 Primo tempo di Manfredini.

13-13 Grandissime difese da parte di Schut, Piomboni trova il mani fuori.

13-12 Primo tempo di Mazzon.

13-11 Manfredini salva con il piede, Macerata pasticcia e Piovesan chiude nei pressi della rete.

12-11 Zhu riceve e poi attacca con una grande diagonale verso posto sei.

11-11 Largo il servizio di Yao.

Time-out di Macerata.

11-10 Muro di Zhu su Stoyanova! Vantaggio Conegliano, per la prima volta avanti nel set.

10-10 Diagonale pazzesca di Adigwe da posto due.

9-10 Mani fuori di Manfredini dalla fast.

8-10 Piomboni piazza l’attacco in diagonale, assente il muro veneto.

8-9 Diagonale stretta di Zhu Ting.

7-9 Primo tempo di Farriol.

7-8 Piomboni forza la pipe e l’attacco esce.

6-8 Largo il servizio di Carraro.

5-8 Errore al servizio per Adigwe.

5-7 Che inizio di Piovesan, parallela perfetta da posto quattro.

4-7 Mani fuori di Adigwe.

3-7 Primo tempo di Mazzon.

3-6 Ancora Piovesan, ottima diagonale da posto quattro.

2-6 Mani fuori di Piovesan, lungo il muro di Mazzon.

Time-out di Santarelli, abbastanza arrabbiato.

1-6 Ricezione slash di De Gennaro, Mazzon chiude con la schiacciata di prima intenzione.

1-5 Secondo ace di Schut.

1-4 Pallonetto vincente di Piomboni, Piovesan non mantiene in piedi la difesa.

1-3 Ace di Schut.

Punto confermato.

Challenge di Santarelli che chiede il tocco a muro.

1-2 Adigwe manda fuori la parallela da posto due.

1-1 Adigwe non gestisce la difesa sul pallonetto di Stoyanova.

1-0 Subito un muro importante di Zhu su Stoyanova da seconda linea.

Inizia il match

15.59 Squadre in campo, sta per iniziare il match.

15.57 Macerata con Carraro, Mazzon, Schut, Piomboni, Farriol, Stoyanova e Caforio come libero. Conegliano invece sceglie Adigwe, Manfredini, Zhu, Piovesan, Cekulaev, Yao e De Gennaro.

15.55 Squadre in campo per il saluto di rito.

15.53 Sono quattro gli scontri diretti tra Conegliano e Macerata nella storia della pallavolo, con le venete che hanno sempre vinto senza mai concedere un set alle marchigiane.

15.50 Mancano dieci minuti all’inizio della sfida, le squadre stanno ultimando il riscaldamento.

15.47 Questo, invece, il roster di Macerata:

Palleggiatrici: Roberta Carraro, Asia Bonelli

Schiacciatrici: Susan Schut, Nicole Piomboni, Beatrice Gardini

Opposti: Clara Decortes, Mikaela Stoyanova

Centrali: Chiara Landucci, Alessia Mazzon, Bianca Farriol, Alessia Mazzaro

Liberi: Melissa Tesi, Giorgia Caforio

15.45 Questa la rosa a disposizione di Conegliano, che sarà sprovvista della centrale Sarah Fahr, out per un infortunio delicato alla caviglia sinistra:

Palleggiatrici: Di Yao, Joanna Wolosz

Schiacciatrici: Gabriela Braga Guimaraes, Ting Zhu, Anna Piovesan, Fatoumatta Sillah

Opposti: Isabelle Haak, Merit Chinenyenwa Adigwe

Centrali: Linda Manfredini, Raphaela Folie, Anastasia Cekulaev

Liberi: Monica De Gennaro, Elena Arici

15.42 L’Imoco vuole rispondere all’incredibile vittoria di ieri che Milano ha ottenuto, per 3-0, contro la Savino del Bene Scandicci.

15.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’inizio del match tra Conegliano e Macerata.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Imoco Volley Conegliano e la Cbf Balducci Hr Macerata valido per la settima giornata della Serie A1 di pallavolo femminile. Le ragazze di Daniele Santarelli vogliono continuare a schiantare tutte le avversarie del suo inizio di stagione, soprattutto dopo la vittoria della Supercoppa conquistata per 3-0 contro la Savino del Bene Scandicci.

Conegliano, nelle prime sei giornata di campionato, non ha lasciato vincere neanche un set alle squadre avversarie arrivando alla settima giornata con 18 parziali vinti su altrettanti giocati. Le venete hanno vinto per 3-0 Cuneo, Busto Arsizio, Chieri, Talmassons, Vallefoglia e Firenze, raggiungendo ovviamente la prima posizione in classifica da imbattuta.

Per quanto riguarda Macerata, sono due le vittorie e quattro le sconfitte in questo inizio di stagione. Le marchigiane sono partite con quattro disfatte su quattro, contro Bergamo per 3-1, contro Milano per 3-1, contro Scandicci per 3-1 e con Consolini per 3-0, per poi riprendersi nelle ultime due, vincendo per 3-1 sia contro Brescia che contro Cuneo.

Il match tra Conegliano e Macerata inizierà alle 16.00 e verrà disputato al Palaverde. I giudici di gara saranno Giovanni Ciaccio come primo arbitro, Ilaria Vagni come secondo e, come assistente al video check, ci sarà Ivan Spiazzi. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!