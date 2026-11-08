LIVE Ciclocross, Europei 2026 in DIRETTA: tripletta belga con Nys medaglia d’oro

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16:09 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prova maschile degli Europei di ciclocross. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di domenica.

16:07 Diciassettesima posizione per Gioele Bertolini, bravo a concludere in top 20 ad un passo dalle prime 15 posizioni. 25° Federico Ceolin.

LA TOP TEN UFFICIALE

1-Thibau Nys (BEL) 59’37” oro

2-Joran Wyseure (BEL) +0:07 argento

3-Niels Vandeputte (BEL) +0:19 bronzo

4-Joris Niewhenhuis (NED) +0:20

5-Kevin Kuhn (SUI) +0:20

6-Cameron Mason (GBR) +0:22

7-Felipe Orts Lloret (ESP) +0:49

8-Jente Michels (BEL) +0:55

9-Ryan Kamp (NED) +0:57

10-Romain Debord (FRA) +1:07

17-Gioele Bertolini (ITA) +2:13

25-Federico Ceolin (ITA) +3:18

16:01 Secondo posto ed argento per un ottimo Wyseure. E’ festa totale in casa Belgio con il bronzo conquistato allo sprint da Vandeputte, che beffa l’olandese Neuwhenhuis.

THIBAU NYS MEDAGLIA D’ORO!

15:59 Rettilineo finale. E’ fatta per Thibau Nys!

15:59 Sono sei i secondi che separano i due belgi all’uscita dal boschetto. Nys si invola verso la vittoria.

15:58 Prova a reagire Wyesure, che paga 2-3 secondi al compagno di squadra. Intanto lo svizzero Kuhn ritorna in terza posizione.

15:57 Ultima scalinata sulla quale l’acido lattico si fa sentire. Nys ne ha più del connazionale e se ne va!

15:55 Va in crisi Orts Lloret. Lo spagnolo saluta i sogni di podio.

ULTIMO GIRO

15:54 Vantaggio di Nys e Wysesure che torna ad aumentare. Sarà derby belga per la medaglia d’oro.

15:52 Giro pazzesco del britannico chiuso in 6’19”. Mason è addirittura terzo ad una decina di secondi dalla coppia di testa.

15:50 E’ risalito vigorosamente in quinta posizione Cameron Mason. Il britannico è il più veloce degli ultimi due giri.

15:48 Archiviato il settimo giro, siamo a due tornate dall’arrivo. Non è ancora finita. Sembrava più ampio il gap dei due belgi, ma in realtà Kuhn è a soli 7 secondi e gli inseguitori a 13.

15:47 Lo spagnolo Orts Lloret mette nel mirino la terza posizione dello svizzero Kuhn.

15:45 Continuano a viaggiare appaiati Nys e Wyseure, che aumentano il margine di vantaggio sugli inseguitori mettendo al sicuro le due medaglie più nobili.

15:42 Tre giri alla conclusione. Wyseure riesce a rientrare sul connazionale Nys. I due belgi guidano con 10 secondi di margine sull’elvetico Kuhn e 16 sullo scatenato spagnolo Orts Lloret.

15:40 Dopo l’accelerazione del belga il gruppetto guidato dall’olandese Nieuwhenhuis torna ad oltre 10 secondi di ritardo.

15:38 Se ne va via secco Thibau Nys. Non reagiscono Wyesure e Kuhn.

15:37 Prova ad allungare Nys scorgendo il possibile rientro degli inseguitori. Il belga forza lungo la scalinata.

15:35 Completato il quinto giro. L’olandese Nieuwhenhuis prova a reagire portandosi dietro due belgi. Gli inseguitori sono a 6 secondi dalla vetta.

15:32 Bravissimo Kuhn, che con caparbietà torna sulle ruote di Nys e Wyesure. I tre hanno una decina di secondi di vantaggio sugli inseguitori.

15:30 Siamo nuovamente sulla durissima scalinata. Lo svizzero Kuhn per il momento resta aggrappato ad i due belgi.

15:27 Arriva finalmente il primo attacco portato dal belga Nys. Chiuso il quarto giro, a 4 secondo lo svizzero Kuhn ed il belga Wyseure. Olandesi per ora guardinghi.

15:25 E’ il belga Nys adesso a fungere da apripista. Vedremo se in questa quarta tornata l’andatura crescerà.

15:22 Siamo ad un terzo di gara, archiviato dunque anche il terzo giro. Circa 15 uomini al comando con belgi ed olandesi chiaramente in superiorità numerica.

15:21 Bertolini recupera diverse posizioni portandosi in ventesima posizione.

15:20 Andatura finora regolare. Nessuno forza i ritmi e ne potrebbero approfittare uomini come Orts Lloret e Kuhn.

15:18 Risale qualche posizione anche il britannico Mason, tra i possibili outsiders di giornata.

15:16 Ultimata la seconda tornata. E’ l’olandese Kamp a dettare il ritmo in questo frangente. Saranno nove i giri da percorrere.

15:15 Recuperano posizioni in massa i belgi con Thibau Nys che si issa in prima posizione in prossimità della conclusione del secondo giro.

15:13 Gioele Bertolini è attualmente ventiquattresimo ad una trentina di secondi dalla vetta.

15:12 Ben 21 secondi la percorrenza della scalinata, su cui si potrà fare la differenza nei giri conclusivi.

15:10 L’iberico Orts Lloret prova a forzare l’andatura nel tratto misto che precede la scalinata.

15:08 Concluso il primo giro (3250 metri) con il crono di 7.15. Transita in prima posizione lo spagnolo Orts Lloret. Sono circa 20 gli atleti che compongono il primo gruppo.

15:06 Lo svizzero Kuhn ed il belga Sweeck sono i primi inseguitori del battistrada. Gruppo chiaramente in fila indiana ma compatto.

15:03 L’olandese Hendrikx guida il plotone in queste prime fasi. Si percorre la dura e lunghissima scalinata.

15:01 Partiti. Inizia la gara regina degli Europei di ciclocross.

INIZIA LA GARA

14:58 Atleti schierati sulle griglie di partenza. Cielo nuvoloso sulla località olandese, ma al momento non piove.

14:55 Trentacinque gli atleti al via della competizione continentale. Per l’Italia spazio a Gioele Bertolini e Federico Ceolin.

14:51 Olanda che si affida invece principalmente a Joris Niewenhuis e Mees Hendrikx, che cercheranno di rendere arduo il compito ai rivali belgi. Tra i possibili outsiders lo spagnolo Orts Lloret ed il britannico Cameron Mason.

14:48 Favoriti di giornata i rappresentanti del Belgio, che si presentano al via con una corazzata. Su tutti Niels Vandeputte, Thibau Nys e Michel Vanthourenhout.

14:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della gara maschile che chiuderà gli Europei di ciclocross. Dalle 15.00 il via ufficiale sul circuito di Zeddam (Paesi Bassi).

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova èlite maschile degli Europei di ciclocross 2026. A Zeddam, cittadina dei Paesi Bassi, si chiude la manifestazione continentale che ha caratterizzato questo fine settimana interrompendo i circuiti che entreranno sempre più nel vivo nelle prossime settimane. Spazio dunque alla gara maschile con gli atleti di casa che fronteggeranno i favoriti belgi nella lotta per le posizioni del podio.

Saranno trentacinque i partenti con lo squadrone belga a caccia del bottino pieno. Tra i favoriti spiccano Thibau Nys, Laurens Sweeck e Michael Vanthourenhout, che potranno aiutarsi sfruttando la netta superiorità sia numerica che tecnica. Gli olandesi proveranno a mettere i bastoni tra le ruote agli acerrimi rivali con Joris Nieuwenhuis e Mees Hendrikx principali frecce da porter innescare nell’arco della gara.

Tra gli outsiders spiccano lo spagnolo Felipe Orts Lloret, numero sei del ranking UCI, e lo svizzero Kevin Kuhn. Due gli azzurri in gara con Gioele Bertolini che proverà a strappare un posto nella top ten e Federico Ceolin chiamato a dimostrare le proprie qualità al cospetto dei big continentali. Giornata che partirà con la competizione maschile junior, seguita poi da quella femminile under 23. Prevista pioggia con cielo coperto e temperature invernali.

La prova èlite maschile degli Europei di ciclocross 2026 inizierà alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!