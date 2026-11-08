LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, domenica 8 novembre in DIRETTA: bronzo Lampis nel Taekwondo! Cappellini e Randriamikasa quarti

GINNASTICA ARTISTICA

Clarissa Rinaldi e Sofia Frenna accedono alla finale del concorso generale di ginnastica artistica. Rinaldi chiude nona con 50,198 punti, Frenna dodicesima con 49,165. Dalila D’Aniello è quindicesima con 48,765 e resta esclusa per il limite di due ginnaste per nazione. Le cinesi Guying Xie e Qi Zhong firmano i due migliori punteggi.

Le finaliste, con le posizioni ottenute in qualifica:

1 Guying Xie (CHN) 53,099

2 Qi Zhong (CHN) 52,932

3 Polina Dmitrieva (RUS) 52,733

4 Yume Minamino (JPN) 52,465

5 Nanami Togo (JPN) 52,399

7 Louane Plisson (FRA) 51,332

9 Clarissa Rinaldi (ITA) 50,198

10 Ophir Shmuely (ISR) 49,599

11 Nikita Theodat (CAN) 49,432

12 Sofia Frenna (ITA) 49,165

13 Olivia Meaney (AUS) 49,131

14 Helena Finc (GBR) 49,066

16 Lilou Marliac (FRA) 48,698

17 Tia Elmidany (EGY) 48,265

18 Emma Sneessens (BEL) 48,132

20 Alice Johnson (AUS) 47,998

21 Yeva Tatsiyeva (KAZ) 47,866

22 Yana Protsenko (UKR) 47,765