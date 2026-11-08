LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, domenica 8 novembre in DIRETTA: bronzo Lampis nel Taekwondo! Cappellini e Randriamikasa quarti

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Si chiude qui la nona giornata di gare ai Giochi olimpici giovanili di Dakar. Grazie per averci seguito e appuntamento a domattina. Buona serata!
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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DI DOMENICA 8 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA
Si chiude qui la nona giornata di gare ai Giochi olimpici giovanili di Dakar. Grazie per averci seguito e appuntamento a domattina. Buona serata!
Jean Julian Agathe (MRI) e il cinese Zhengkun Zhang avanzano ai quarti dei 60 kg di boxe. Agathe batte 5-0 ai punti il figiano Norman Amram, mentre Zhang supera l’honduregno Jafet Misael Escalante Ordonez per interruzione arbitrale (RSC).
Due ottavi di boxe si chiudono per interruzione arbitrale (RSC). Nei 60 kg femminili la cinese Jiaen Wang batte l’algerina Meriem Sari, mentre nei 50 kg maschili il romeno Ionut Madalin Calugar supera il somalo Hassan Anwar Mohamed. Il prossimo ottavo dei 60 kg maschili oppone il figiano Norman Amram a Jean Julian Agathe (MRI).
La dominicana Yolayni Rosado Valerio conquista l’oro nei 65 kg femminili della lotta sulla spiaggia battendo 3-1 la spagnola Graciela Eningo. Il bronzo va alla mongola Anujin Erkhembataar, che supera 6-2 l’egiziana Malak Abdelgalil.
L’azero Elgun Karimli conquista l’oro nei 90 kg maschili della lotta sulla spiaggia battendo 3-1 in finale il georgiano Nuradin Mustafaev. Completa il podio il senegalese Ablaye Diouf, vincitore per 4-1 sul brasiliano Allan Smith de Sousa Beserra nella sfida per il bronzo.
L’uzbeka Sabrina Chakomanova passa ai quarti dei 54 kg di boxe dopo aver battuto la sudcoreana Yerin Kim per interruzione arbitrale (RSC). Nei 60 kg la lituana Migle Griskonyte avanza per forfait dell’olandese Liz Thijssen. Nel prossimo ottavo si affrontano la cinese Jiaen Wang e l’algerina Meriem Sari.
Il senegalese Ablaye Diouf conquista il bronzo nei 90 kg maschili della lotta sulla spiaggia battendo 4-1 il brasiliano Allan Smith de Sousa Beserra.
La kazaka Maral Tolepbergen batte 3-1 ai punti la britannica Jaya Kalsi e avanza ai quarti dei 54 kg di boxe. Nel prossimo ottavo si affrontano l’uzbeka Sabrina Chakomanova e la sudcoreana Yerin Kim.
Rinviate le ultime 4 finali del beach wrestling per il maltempo
PECCATO! Lorenzo Cappellini chiude quarto nei 100 metri in 10”69, a un centesimo dal personale e a otto dal bronzo del polacco Szymon Dolega. Il nigeriano Gift Bright conquista l’oro con il personale di 10”28, davanti al cinese Hangyu Zhang. Vento +1,7 m/s.
1 Gift Bright (NGR) 10”28 PB
2 Hangyu Zhang (CHN) 10”57
3 Szymon Dolega (POL) 10”61
4 Lorenzo Cappellini (ITA) 10”69
5 Manuel Perez (PUR) 10”88 PB
6 Kabake Lansana (PNG) 10”91 PB
7 Md Shipon Mia (BAN) 11”18
8 France Roda (MOZ) 11”39 PB
9 Daniil Shuvayev (AZE) 11”46
Lorenzo Cappellini parte dalla settima corsia nella finale dei 100 metri maschili. L’azzurro ha il terzo tempo delle semifinali con 10”76, alle spalle del nigeriano Gift Bright (10”34) e del cinese Hangyu Zhang (10”68). Questi i finalisti in ordine di corsia, con i primati personali:
1 France Roda (MOZ) 11”50
2 Daniil Shuvayev (AZE) 11”23
3 Manuel Perez (PUR) 10”91
4 Hangyu Zhang (CHN) 10”47
5 Szymon Dolega (POL) 10”49
6 Gift Bright (NGR) 10”34
7 Lorenzo Cappellini (ITA) 10”68
8 Kabake Lansana (PNG) 10”99
9 Md Shipon Mia (BAN) 11”09
Rosemary Nwankwo conquista l’oro nei 100 metri femminili in 11”16 con vento oltre il limite (+2,4 m/s). Netta l’ffermazione dellaa nigeriana che precede di 25 centesimi Arwa Ali, argento in 11”41, mentre Dana Salem si prende il bronzo in 11”48.
1 Rosemary Nwankwo (NGR) 11”16
2 Arwa Ali (UAE) 11”41
3 Dana Salem (QAT) 11”48
4 Alma Borregaard Ravn (DEN) 11”75
5 Ieva Malnaca (LAT) 11”82
6 Fiona Matt (LIE) 11”93
7 Shelly Nyana Reyes (NCA) 12”08
8 Eva Mitevska (MKD) 12”28
9 Khylinn Prentice (SKN) 12”35
Oro al Senegal nei 45 kg femminili della lotta sulla spiaggia. Ndeye Khady Anna Diatta batte 3-1 in finale la messicana Karen Araceli Rios Silva. Il bronzo va alla colombiana Valery Edith Rubio Torres, che supera 4-0 l’algerina Meriem Safiya Grib.
Youssef Hassan Kamal conquista l’oro nei -48 kg di taekwondo. L’egiziano batte 2-0 il francese Maxence Botta, aggiudicandosi il primo round chiuso sul 2-2 e vincendo il secondo 6-5. Bronzo al marocchino Abdellatif Ladimat e al moldavo Dmitrii Balagula.
Bruelsino Randriamikasa chiude quarto nella finale del lungo maschile con 7,13 m, a 10 centimetri dal bronzo di Ibrahim Sawadogo. L’azzurro salta 6,78 m all’ultimo tentativo. Oro al giapponese Koki Hasebe con 7,45 m al quinto salto, argento al bulgaro Stiliyan Orlinov con 7,30 m.
1 Koki Hasebe (JPN) 7,45 m (+0,3)
2 Stiliyan Orlinov (BUL) 7,30 m (+2,4)
3 Ibrahim Sawadogo (BUR) 7,23 m (+0,3) =PB
4 Bruelsino Randriamikasa (ITA) 7,13 m (+0,1)
5 Emmanuel Tchaye (TOG) 6,51 m (-1,5) PB
6 Leyon Cyrus (SUR) 6,40 m (+0,3) PB
7 Jaden Joseph (DMA) 6,31 m (-0,3)
8 Ritencooper Kobebe (KIR) 5,86 m (+1,5) PB
La britannica Lily Bassett si qualifica per i quarti dei 48 kg di boxe battendo la turca Azra Nur Cetin per interruzione arbitrale (RSC). Il prossimo incontro è un ottavo dei 54 kg tra la britannica Jaya Kalsi e la kazaka Maral Tolepbergen.
Rosemary Nwankwo parte dalla quinta corsia nella finale dei 100 metri femminili. La nigeriana ha il miglior personale tra le finaliste (11”34) ed è stata la più veloce in semifinale con 11”53, davanti ad Arwa Ali (11”70) e Dana Salem (11”75). Queste le protagoniste in ordine di corsia:
1 Shelly Nyana Reyes (NCA) 11”96
2 Eva Mitevska (MKD) 12”40
3 Alma Borregaard Ravn (DEN) 11”74
4 Ieva Malnaca (LAT) 11”58
5 Rosemary Nwankwo (NGR) 11”34
6 Dana Salem (QAT) 11”47
7 Arwa Ali (UAE) 11”61
8 Fiona Matt (LIE) 11”91
9 Khylinn Prentice (SKN) 11”89
L’azero Tunar Guliyev conquista l’oro nei 70 kg della lotta sulla spiaggia battendo 3-1 il georgiano Luka Makharadze. Il bronzo va all’ucraino Mykyta Kuzmenko, che supera 4-2 l’iraniano Kiarash Torabi.
resta ai piedi del podio l’azzurro Randriamikasa, che chiuderà al quarto posto con 7.13
L’Italia accede alla finale a squadre miste di ginnastica artistica con il quinto punteggio delle qualificazioni (75,931). Gli azzurri precedono la Francia di 0,166 punti. La Cina chiude al comando davanti a Giappone e Gran Bretagna. La Spagna conquista l’ultimo posto utile, l’Ucraina è la prima riserva.
1 Cina 81,898
2 Giappone 81,130
3 Gran Bretagna 76,732
4 Russia 76,465
5 Italia 75,931
6 Francia 75,765
7 Belgio 74,397
8 Egitto 73,499
9 Australia 73,264
10 Israele 73,131
11 Canada 72,499
12 Spagna 71,665
13 Ucraina 70,565 R1
La croata Petra Uglesic conquista l’oro nei -44 kg di taekwondo battendo in finale la russa Elina Tkhamokova per 2-0 (21-6, 19-3). Sul podio anche l’azzurra Virginia Lampis e Yi-Jhen Lai (TPE), entrambe bronzo.
Atena Sofia Juarez Calero avanza ai quarti dei 48 kg di boxe. La guatemalteca batte Nicol Dahiana Durango per interruzione arbitrale (RSC). Nel prossimo ottavo si affrontano la britannica Lily Bassett e la turca Azra Nur Cetin.
Marina Hadjicosta conquista l’oro nel disco femminile con 53,20 m al quinto lancio. La cipriota precede la tunisina Katr Ennada Jaoued, argento con il personale di 49,28 m, e la messicana Kendra Silvery Duany Neira, bronzo con 48,44 m.
1 Marina Hadjicosta (CYP) 53,20 m
2 Katr Ennada Jaoued (TUN) 49,28 m PB
3 Kendra Silvery Duany Neira (MEX) 48,44 m
4 Shiloh Snijders (RSA) 41,58 m
5 Adriana Gonzalez (CUB) 37,54 m PB
6 Reisa Nagata (JPN) 37,10 m
7 Luisa Vila (TUV) 30,72 m PB
8 Prudence Kauswa (ZIM) 30,02 m PB
Nullo il quinto tentativo per Bruelsino Randriamikasa, che resta quarto con 7,13 m, a 10 centimetri da Ibrahim Sawadogo. Stiliyan Orlinov consolida il secondo posto con 7,30 m (+2,4 m/s), mentre Koki Hasebe resta al comando con 7,40 m. All’azzurro resta un salto.
1 Koki Hasebe (JPN) 7,40 m (+1,9)
2 Stiliyan Orlinov (BUL) 7,30 m (+2,4)
3 Ibrahim Sawadogo (BUR) 7,23 m (+0,3) =PB
4 Bruelsino Randriamikasa (ITA) 7,13 m (+0,1)
5 Leyon Cyrus (SUR) 6,38 m (+0,3) PB
6 Jaden Joseph (DMA) 6,31 m (-0,3)
7 Emmanuel Tchaye (TOG) 5,88 m (+1,3) SB
8 Ritencooper Kobebe (KIR) 5,86 m (+1,5) PB
Saeed Omar vince la seconda semifinale dei 400 metri maschili in 48”33. Con lui passano Vasil Antonov, Hady Abbas e Aobakwe Geza. L’unico ripescaggio va a Ibrahim Kissagui Guera, che nella prima semifinale ha corso in 49”93 contro il 50”44 di Tyrese Hackshaw.
1 Saeed Omar (UAE) 48”33 Q
2 Vasil Antonov (BUL) 49”07 Q
3 Hady Abbas (SYR) 49”92 PB Q
4 Aobakwe Geza (BOT) 50”01 Q
5 Tyrese Hackshaw (VIN) 50”44 PB
6 Andreas Panteli (CYP) 51”88
7 Chadrack Vungu Kayembe (COD) 53”00 PB
8 Joel Mwaredaga (NRO) 53”67 PB
Clarissa Rinaldi e Sofia Frenna accedono alla finale del concorso generale di ginnastica artistica. Rinaldi chiude nona con 50,198 punti, Frenna dodicesima con 49,165. Dalila D’Aniello è quindicesima con 48,765 e resta esclusa per il limite di due ginnaste per nazione. Le cinesi Guying Xie e Qi Zhong firmano i due migliori punteggi.
Le finaliste, con le posizioni ottenute in qualifica:
1 Guying Xie (CHN) 53,099
2 Qi Zhong (CHN) 52,932
3 Polina Dmitrieva (RUS) 52,733
4 Yume Minamino (JPN) 52,465
5 Nanami Togo (JPN) 52,399
7 Louane Plisson (FRA) 51,332
9 Clarissa Rinaldi (ITA) 50,198
10 Ophir Shmuely (ISR) 49,599
11 Nikita Theodat (CAN) 49,432
12 Sofia Frenna (ITA) 49,165
13 Olivia Meaney (AUS) 49,131
14 Helena Finc (GBR) 49,066
16 Lilou Marliac (FRA) 48,698
17 Tia Elmidany (EGY) 48,265
18 Emma Sneessens (BEL) 48,132
20 Alice Johnson (AUS) 47,998
21 Yeva Tatsiyeva (KAZ) 47,866
22 Yana Protsenko (UKR) 47,765
L’Italia chiude al terzo posto le qualificazioni della ginnastica artistica femminile e accede alla finale a squadre con 101,830 punti. La Cina precede di mezzo punto il Giappone, mentre le azzurre chiudono con mezzo punto di vantaggio sulla Francia. La Romania conquista l’ultimo posto utile.
1 Cina 106,864 Q
2 Giappone 106,364 Q
3 Italia 101,830 Q
4 Francia 101,330 Q
5 Canada 97,265 Q
6 Australia 97,129 Q
7 Egitto 96,230 Q
8 Romania 91,030 Q
9 Cechia 90,465
10 Sudafrica 84,531
11 Messico 83,797
12 Gran Bretagna 73,632
L’Italia cede 3-1 all’Ucraina nella semifinale del torneo femminile di futsal e giocherà contro l’Iran per il bronzo. Tutte le reti nel primo tempo. Valeriia Yukhnovets, Anhelina Zaporozhets e Adelina Vlasenko firmano i gol ucraini, mentre la rete azzurra arriva su autogol. Ucraina e Venezuela si contenderanno l’oro.
Marina Hadjicosta cambia la classifica del disco femminile al quinto lancio. Dopo tre nulli consecutivi, la cipriota trova un 53,20 m che la porta al comando con 3,92 m di vantaggio sulla tunisina Katr Ennada Jaoued. Resta un lancio.
1 Marina Hadjicosta (CYP) 53,20 m
2 Katr Ennada Jaoued (TUN) 49,28 m PB
3 Kendra Silvery Duany Neira (MEX) 48,44 m
4 Shiloh Snijders (RSA) 41,58 m
5 Reisa Nagata (JPN) 37,10 m
6 Adriana Gonzalez (CUB) 35,61 m PB
7 Luisa Vila (TUV) 30,10 m PB
8 Prudence Kauswa (ZIM) 30,02 m PB
Tutto pronto per la seconda semifinale dei 400 metri maschili. Saeed Omar e Vasil Antonov si presentano con personali di 47”10 e 47”19. Passano i primi quattro, mentre il 49”93 di Ibrahim Kissagui Guera è il riferimento per l’unico ripescaggio. Questi i protagonisti in ordine di corsia:
2 Joel Mwaredaga (NRO)
3 Tyrese Hackshaw (VIN)
4 Chadrack Vungu Kayembe (COD)
5 Saeed Omar (UAE) 47”10
6 Vasil Antonov (BUL) 47”19
7 Aobakwe Geza (BOT) 49”04
8 Andreas Panteli (CYP) 49”14
9 Hady Abbas (SYR) 50”67
Il gambiano Mustapha Jadama vince la prima semifinale dei 400 metri maschili in 46”53, primato personale. Si qualificano direttamente anche Han Liu, Richard Pena e Kadan Sam. Il 49”93 di Ibrahim Kissagui Guera è il tempo da battere per l’unico ripescaggio.
1 Mustapha Jadama (GAM) 46”53 PB Q
2 Han Liu (CHN) 46”74 PB Q
3 Richard Pena (VEN) 48”36 Q
4 Kadan Sam (LCA) 49”14 PB Q
5 Ibrahim Kissagui Guera (BEN) 49”93 PB
6 Nick Bonett (MLT) 50”06
7 Nathan Matete (ZAM) 54”40 PB
8 Leandro Duarte (CPV) 1’28”19 SB
Youssef Hassan Kamal sfiderà il francese Maxence Botta nella finale dei -48 kg di taekwondo. L’egiziano ha battuto 2-0 il moldavo Dmitrii Balagula, vincendo il primo round 10-0 e il secondo 18-8.
6,78 al quarto salto per Randriamikasa che resta quarto quando mancano due rotazioni alla fine del lungo
Mancno 5′ alla fine della semifinale: Italia-Ucraina 1-3
Bruelsino Randriamikasa sale a 7,13 m al terzo salto ma torna quarto, a 10 centimetri dal terzo posto di Ibrahim Sawadogo. Cambio in testa alla finale del lungo maschile: il giapponese Koki Hasebe scavalca Stiliyan Orlinov con 7,40 m.
1 Koki Hasebe (JPN) 7,40 m (+1,9)
2 Stiliyan Orlinov (BUL) 7,24 m (+1,2)
3 Ibrahim Sawadogo (BUR) 7,23 m (+0,3) =PB
4 Bruelsino Randriamikasa (ITA) 7,13 m (+0,1)
5 Leyon Cyrus (SUR) 6,38 m (+0,3) PB
6 Jaden Joseph (DMA) 6,31 m (-0,3)
7 Emmanuel Tchaye (TOG) 5,88 m (+1,3) SB
8 Ritencooper Kobebe (KIR) 5,86 m (+1,5) PB
Si avvicina la prima semifinale dei 400 metri maschili. Il cinese Han Liu parte dalla quinta corsia con un personale di 47”10, il più rapido della batteria, davanti al 47”41 del venezuelano Richard Pena. Questi i protagonisti in ordine di corsia:
2 Kadan Sam (LCA)
3 Nathan Matete (ZAM)
4 Ibrahim Kissagui Guera (BEN)
5 Han Liu (CHN) 47”10
6 Richard Pena (VEN) 47”41
7 Mustapha Jadama (GAM) 48”15
8 Nick Bonett (MLT) 49”36
9 Leandro Duarte (CPV) 50”77
La Lettonia è in semifinale nel torneo maschile di basket 3×3 grazie al 20-16 sulla Costa d’Avorio.
La cinese Keyi Zhang conquista l’oro nei 100 ostacoli femminili con il primato personale di 13”17. Argento alla francese Anna Peeters in 13”57, due centesimi davanti all’indiana Shourya Avinash Ambure, bronzo con il personale di 13”59. Vento +0,1 m/s.
1 Keyi Zhang (CHN) 13”17 PB
2 Anna Peeters (FRA) 13”57
3 Shourya Avinash Ambure (IND) 13”59 PB
4 Fiona Schwarz (AUT) 13”76 =PB
5 Janelle Kirkpatrick (RSA) 13”78
6 Melissa Goncalves (BRA) 14”00
7 Sara Ferreira (POR) 14”10
8 Wanda Luciana Arizala (COL) 14”36
9 Gisele Sanou (BUR) 14”57
Elina Tkhamokova raggiunge la croata Petra Uglesic in finale nei -44 kg di taekwondo. La russa batte 2-0 Yi-Jhen Lai (TPE), con parziali di 13-7 e 14-8. Lai conquista il bronzo insieme all’azzurra Virginia Lampis.
Dopo tre lanci, la tunisina Katr Ennada Jaoued guida la finale del disco femminile con 49,28 m, primato personale al secondo tentativo. La messicana Kendra Silvery Duany Neira e la cipriota Marina Hadjicosta restano a 27 centimetri l’una dall’altra.
1 Katr Ennada Jaoued (TUN) 49,28 m PB
2 Kendra Silvery Duany Neira (MEX) 48,44 m
3 Marina Hadjicosta (CYP) 48,17 m
4 Shiloh Snijders (RSA) 39,42 m
5 Reisa Nagata (JPN) 37,10 m
6 Adriana Gonzalez (CUB) 35,61 m PB
7 Luisa Vila (TUV) 30,10 m PB
8 Prudence Kauswa (ZIM) 30,02 m PB
Risale al terzo posto l’azzurro Randriamikasa che atterra a 7.13. Vola al comando il giapponese Hasebe con 7.40
Ultima rotazione in corso nelle qualificazioni di ginnastica artistica femminile. Il Giappone ha già superato la quota di 83,797 del Messico, che occupa l’ultimo posto utile per la finale. Questi i totali parziali delle squadre ancora in gara:
Giappone 92,998
Canada 75,099
Sudafrica 75,065
Australia 72,663
Trascorsi 7 minuti del secondo tempo, sempre Italia-Ucraina 1-3
Bruelsino Randriamikasa sale a 6,97 m al secondo salto ed è quarto nella finale del lungo. Il burkinabé Ibrahim Sawadogo lo scavalca con 7,09 m, 12 centimetri più dell’azzurro. In testa resta il bulgaro Stiliyan Orlinov con 7,24 m.
1 Stiliyan Orlinov (BUL) 7,24 m (+1,2)
2 Koki Hasebe (JPN) 7,15 m (+1,0)
3 Ibrahim Sawadogo (BUR) 7,09 m (+2,8)
4 Bruelsino Randriamikasa (ITA) 6,97 m (0,0)
5 Leyon Cyrus (SUR) 6,38 m (+0,3) PB
6 Jaden Joseph (DMA) 6,31 m (-0,3)
Ritencooper Kobebe (KIR) due nulli
Emmanuel Tchaye (TOG) due nulli
Si avvicina la finale dei 100 ostacoli femminili. La cinese Keyi Zhang ha corso il miglior tempo in semifinale (13”45), mentre la sudafricana Janelle Kirkpatrick vanta il personale più rapido tra le finaliste (12”96). Queste le protagoniste in ordine di corsia:
1 Janelle Kirkpatrick (RSA) 12”96
2 Wanda Luciana Arizala (COL) 13”89
3 Sara Ferreira (POR) 13”46
4 Keyi Zhang (CHN) 13”38
5 Anna Peeters (FRA) 13”07
6 Shourya Avinash Ambure (IND) 13”77
7 Fiona Schwarz (AUT) 13”76
8 Melissa Goncalves (BRA) 13”59
9 Gisele Sanou (BUR) 14”21
Aisha Muhammed vince la seconda semifinale dei 400 metri femminili in 54”89. Noa Godoy si qualifica con il personale di 55”87, mentre Sonia Eli-Elohe Abizera conquista l’unico ripescaggio con 57”29, 16 centesimi meglio di Kurigni Desta.
1 Aisha Muhammed (UAE) 54”89 Q
2 Noa Godoy (AND) 55”87 PB Q
3 Monica Galiano (ESP) 56”42 Q
4 Yi-Cen Chen (TPE) 57”18 Q
5 Sonia Eli-Elohe Abizera (RWA) 57”29 PB q
6 Thi Huong Dong (VIE) 58”40 PB
7 Djanaba Issa (CMR) 1’01”36
8 Lucienne Djiallate (CHA) 1’01”70 PB
Tra poco la seconda semifinale dei 400 metri femminili. Le prime quattro accedono direttamente alla finale. Il riferimento per l’unico ripescaggio a tempo è il 57”45 di Kurigni Desta nella prima semifinale. Queste le protagoniste con i primati personali:
2 Sonia Eli-Elohe Abizera (RWA) 58”33
3 Thi Huong Dong (VIE)
4 Djanaba Issa (CMR) 57”64
5 Yi-Cen Chen (TPE) 53”13
6 Aisha Muhammed (UAE) 53”29
7 Monica Galiano (ESP) 54”74
8 Noa Godoy (AND) 56”24
9 Lucienne Djiallate (CHA)
Julie Bourgis conquista l’oro nel salto con l’asta. La francese supera 3,95 m al secondo tentativo e, rimasta sola in gara, prova 4,10 m. Argento all’ungherese Csenge Zsuzsanna Zsombor, bronzo a pari merito per Kiyora Matsuura e Lena Kaczkowska.
1 Julie Bourgis (FRA) 3,95 m, ancora in gara
2 Csenge Zsuzsanna Zsombor (HUN) 3,80 m
3 Kiyora Matsuura (JPN) 3,60 m
3 Lena Kaczkowska (POL) 3,60 m
5 Lorena-Marina Chatzileleka (GRE) 3,60 m
Alba Benito (ESP) senza misura
Hanin Elshebokshi (EGY) senza misura
La Lituania batte l’Argentina 21-19 e stacca il pass per le semifinali del torneo maschile di basket 3×3.
Si migliora l’azzurro Randriamikasa ma con 6.97 resta al terzo posto
Maxence Botta è in finale nei -48 kg di taekwondo. Il francese batte 2-1 il marocchino Abdellatif Ladimat. Dopo il 14-3 del primo round e il 9-20 del secondo, Botta si aggiudica il round decisivo, chiuso sul 16-16.
Bruelsino Randriamikasa apre con 6,89 m ed è terzo dopo la prima serie della finale del lungo maschile. Al comando il bulgaro Stiliyan Orlinov con 7,24 m, davanti al giapponese Koki Hasebe (7,15 m).
1 Stiliyan Orlinov (BUL) 7,24 m (+1,2)
2 Koki Hasebe (JPN) 7,15 m (+1,0)
3 Bruelsino Randriamikasa (ITA) 6,89 m (+1,6)
4 Ibrahim Sawadogo (BUR) 6,73 m (+0,1)
5 Leyon Cyrus (SUR) 6,38 m (+0,3) PB
6 Jaden Joseph (DMA) 6,31 m (-0,3)
Ritencooper Kobebe (KIR) primo salto nullo
Emmanuel Tchaye (TOG) primo salto nullo
La venezuelana Osmary Pacheco vince la prima semifinale dei 400 metri femminili in 53”01, primato personale. Con lei passano direttamente in finale Praise Ugoh, Neli Kramarsek e Phichayapha Sukaue. Kurigni Desta attende l’esito della seconda semifinale per l’unico ripescaggio a tempo.
1 Osmary Pacheco (VEN) 53”01 PB Q
2 Praise Ugoh (NGR) 54”38 PB Q
3 Neli Kramarsek (SLO) 55”31 Q
4 Phichayapha Sukaue (THA) 57”24 PB Q
5 Kurigni Desta (ETH) 57”45 PB
6 Magette Gaye Ndiaye (SEN) 57”99 PB
7 Simona Slapsinskaite (LTU) 58”63
Tre atlete in 27 centimetri nel primo giro di lanci del disco femminile. La messicana Kendra Silvery Duany Neira è in testa con 48,44 m. La classifica provvisoria, con Luisa Vila ancora al primo tentativo:
1 Kendra Silvery Duany Neira (MEX) 48,44 m
2 Katr Ennada Jaoued (TUN) 48,26 m SB
3 Marina Hadjicosta (CYP) 48,17 m
4 Reisa Nagata (JPN) 37,10 m
5 Adriana Gonzalez (CUB) 35,61 m PB
6 Prudence Kauswa (ZIM) 29,91 m PB
Shiloh Snijders (RSA) primo lancio nullo
utto pronto per la prima semifinale dei 400 metri femminili. Accedono alla finale le prime quattro di ciascuna batteria e la più veloce tra le escluse. Queste le protagoniste della prima semifinale:
3 Phichayapha Sukaue (THA)
4 Magette Gaye Ndiaye (SEN)
5 Praise Ugoh (NGR)
6 Neli Kramarsek (SLO)
7 Osmary Pacheco (VEN)
8 Simona Slapsinskaite (LTU)
9 Kurigni Desta (ETH)
L’ungherese Csenge Zsuzsanna Zsombor guida la finale dell’asta femminile dopo aver superato 3,80 m al primo tentativo. La francese Julie Bourgis passa la stessa misura al secondo. Restano in gara solo loro e l’asticella sale a 3,95 m. Bronzo a pari merito per la giapponese Kiyora Matsuura e la polacca Lena Kaczkowska con 3,60 m.
Primo salto da 6.89 per l’azzurro Randriamikasa
Bruelsino Randriamikasa sarà il primo a saltare nella finale del lungo maschile. Questi i protagonisti nell’ordine di gara:
1 Bruelsino Randriamikasa (ITA)
2 Koki Hasebe (JPN)
3 Leyon Cyrus (SUR)
4 Jaden Joseph (DMA)
5 Stiliyan Orlinov (BUL)
6 Ritencooper Kobebe (KIR)
7 Ibrahim Sawadogo (BUR)
8 Emmanuel Tchaye (TOG)
Marina Hadjicosta si presenta alla finale del lancio del disco femminile con un personale di 56,54 m. Tra le avversarie della cipriota, la messicana Kendra Silvery Duany Neira vanta 51,10 m e la tunisina Katr Ennada Jaoued 49,11 m. Queste le protagoniste della finale:
1 Shiloh Snijders (RSA) 44,60 m
2 Reisa Nagata (JPN) 40,83 m
3 Prudence Kauswa (ZIM)
4 Adriana Gonzalez (CUB)
5 Katr Ennada Jaoued (TUN) 49,11 m
6 Kendra Silvery Duany Neira (MEX) 51,10 m
7 Marina Hadjicosta (CYP) 56,54 m
8 Luisa Vila (TUV)
Virginia Lampis conquista il bronzo nei -44 kg di taekwondo. L’azzurra cede in semifinale alla croata Petra Uglesic per 2-0 (10-8, 16-9) e regala all’Italia la terza medaglia ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar.
Due rotazioni completate e due ancora da disputare per le quattro squadre dell’ultima suddivisione delle qualificazioni di ginnastica artistica femminile.
Giappone 52,398
Australia 49,031
Canada 48,799
Sudafrica 47,033
Arriva anche la terza rete a 45″ dalla fine del primo tempo delle ucraine con Zhaporoztes: Italia-Ucraina 1-3
Virginia Lampis cede 8-10 nel primo round della semifinale dei -44 kg di taekwondo contro la croata Petra Uglesic. Nel secondo round l’azzurra è sotto 0-2.
Tre nulli a 3,60 m per la spagnola Alba Benito, che chiude senza misura la finale dell’asta femminile. A 3,80 m sbagliano il primo tentativo la polacca Lena Kaczkowska e la giapponese Kiyora Matsuura. L’ungherese Csenge Zsuzsanna Zsombor e la greca Lorena-Marina Chatzileleka hanno superato 3,60 m, mentre la francese Julie Bourgis deve ancora iniziare la gara.
Torna in vantaggio l’Ucraina a 2′ dalla fine del primo tempo con una rete di Yukhnovets: Italia-Ucraina 1-2
Virginia Lampis è sul tatami contro la croata Petra Uglesic. È iniziata la semifinale dei -44 kg di taekwondo, ancora sullo 0-0.
L’Egitto piega il Kenya 14-13 e si qualifica per le semifinali del torneo femminile di basket 3×3.
Mael Lamouret conquista l’oro nell’individuale maschile di tiro con l’arco. Il francese batte 6-4 Pin-An Chen (TPE) in finale. Completa il podio il sudcoreano Jiho Lee, vincitore per 6-2 sull’egiziano Ismail Ezzeldin nella sfida per il bronzo.
PAREGGIO ITALIA! E’ un’autorete a fruttare l’1-1 per le azzurre quando mancano 6 minuti al termine del primo tempo
Il keniano Enock Tuitoek vince i 3000 metri in 8’07”69, con 55 centesimi di vantaggio sull’etiope Goytom Mekonen, che firma il personale. Bronzo al francese Meziane Benhammou.
1 Enock Tuitoek (KEN) 8’07”69
2 Goytom Mekonen (ETH) 8’08”24 PB
3 Meziane Benhammou (FRA) 8’11”59
4 Samuel Niguse (ERI) 8’14”89 PB
5 Pedro Jaramillo Salinas (MEX) 8’18”41 PB
6 Kalid Ahmed Miguil (DJI) 8’20”97 PB
7 Cheng-Yu Wang (TPE) 8’22”16 PB
8 Abdallah Khabez (ALG) 8’22”30 PB
9 Magne Lippert (DEN) 9’08”40
Ucrtaina in vantaggio quando mancano 9′ al termine del primo tempo della semifinale del torneo femminile con l’Italia. rete di Vlasenko: Italia-Ucraina 0-1
Uliana Belykh conquista l’oro nel fioretto individuale femminile. La russa batte 15-8 l’egiziana Sara Amr Hossny. Completa il podio l’austriaca Lena Mayerl, che ha vinto 15-11 la finale per il bronzo contro la polacca Danuta Tym.
Tre errori a 3,00 m per l’egiziana Hanin Elshebokshi, che chiude senza misura la finale del salto con l’asta. L’ungherese Csenge Zsuzsanna Zsombor è la sola a cimentarsi a 3,30 m, mentre la francese Julie Bourgis inizierà a 3,80 m.
Il sudcoreano Jiho Lee conquista il bronzo nell’individuale maschile di tiro con l’arco battendo 6-2 l’egiziano Ismail Ezzeldin. È iniziata la finale per l’oro tra Pin-An Chen (TPE) e il francese Mael Lamouret.
A metà del primo tempo Italia-Ucraina 0-0
Una rotazione completata e tre ancora da disputare per le quattro squadre dell’ultima suddivisione delle qualificazioni di ginnastica artistica femminile.
Giappone 26,466 alla trave
Australia 24,332 al corpo libero
Canada 23,466 alla trave
Sudafrica 23,200 al corpo libero
Si avvicina la finale dei 3000 metri maschili. Il keniano Enock Tuitoek si presenta con un personale di 8’01”00, il francese Meziane Benhammou con 8’05”06. Questi i protagonisti della finale:
1 Cheng-Yu Wang (TPE) 8’25”90
2 Samuel Niguse (ERI)
3 Goytom Mekonen (ETH)
4 Enock Tuitoek (KEN) 8’01”00
5 Katiso Liau (LES)
6 Pedro Jaramillo Salinas (MEX) 8’33”09
7 Abdallah Khabez (ALG) 8’32”12
8 Magne Lippert (DEN) 8’50”07
9 Meziane Benhammou (FRA) 8’05”06
10 Liviu Vasilica Isache (ROU) 8’47”13
11 Kalid Ahmed Miguil (DJI) 8’24”23
12 Pema Yoezer (BHU)
La keniana Abigael Kosgei conquista l’oro nei 2000 siepi femminili davanti all’etiope Mekonen Abera e alla turca Elif Celik. Tutte e tre firmano il primato personale. C’è un problema al sistema informatico e di cronometraggio per cui i tempi non sono disponibili al momento
La Polonia batte Taipei Cinese 20-10 e si qualifica per le semifinali del torneo femminile di basket 3×3.
Alle 16.32 l’Italia affronta l’Ucraina alla Dakar Arena nella semifinale del torneo femminile di futsal. Chi vince sfiderà per l’oro il Venezuela, che ha battuto l’Iran 3-2 ai supplementari.
L’austriaca Lena Mayerl conquista il bronzo nel fioretto femminile battendo 15-11 la polacca Danuta Tym. Alle 16.30 la russa Uliana Belykh e l’egiziana Sara Amr Hossny si sfidano per l’oro.
L’egiziano Ismail Ezzeldin affronterà il sudcoreano Jiho Lee nella finale per il bronzo del tiro con l’arco individuale maschile. Il francese Mael Lamouret, che lo ha battuto 6-2 in semifinale, sfiderà per l’oro Pin-An Chen di Taipei Cinese.
Il greco Evangelos Kyriazakos chiude al comando la prima giornata del windsurf maschile. Dopo tre regate e uno scarto, ha 3 punti netti come Hoi Tik Ng di Hong Kong. Il filippino Jade Justin Justiniane, vincitore della terza prova, segue a un punto. Domani si riparte alle 13.03 con la quarta regata.
Classifica generale dopo tre regate (punti netti)
1 Evangelos Kyriazakos (GRE) 3
2 Hoi Tik Ng (HKG) 3
3 Jade Justin Justiniane (PHI) 4
4 Florian Katai (HUN) 7
5 Viljams Preiss (LAT) 10
6 Essam Siefeldin (EGY) 10
7 Rayen Briki (TUN) 13
8 Youcef Guebli (ALG) 13
9 Ittipol Yomjinda (THA) 14
10 Henri Kiiver (EST) 14
11 Andre Caires (POR) 18
12 Trevor Ng (SGP) 21
13 Carlos Ramirez (DOM) 22
14 Mohamed Islam Achkam (MAR) 24
15 Agustin Hoffmann Breustedt (ARG) 28
16 Noa Anic (CRO) 29
17 Jakub Rousal (CZE) 30
18 Stirling McKay (AUS) 33
19 Salvador Tenorio (PER) 36
20 Ousmane Thioune (SEN) 37
21 Sovanphum Thon (CAM) 38
22 Zakarya Aledresi (LBA) 43
23 Oliver Naninec (SVK) 45
24 Adolfo Sebastian Fernandez Santaella (VEN) 46
Il filippino Jade Justin Justiniane vince la terza regata del windsurf maschile a Saly Beach West. In testa a entrambe le boe, chiude in 13’06”, con 9 secondi di vantaggio sull’ungherese Florian Katai e 17 sul greco Evangelos Kyriazakos. Hoi Tik Ng, vincitore della seconda prova, chiude quarto.
1 Jade Justin Justiniane (PHI) 13’06”
2 Florian Katai (HUN) +9”
3 Evangelos Kyriazakos (GRE) +17”
4 Hoi Tik Ng (HKG) +1’13”
5 Ittipol Yomjinda (THA) +1’20”
6 Viljams Preiss (LAT) +1’30”
7 Youcef Guebli (ALG) +1’37”
8 Henri Kiiver (EST) +1’54”
9 Mohamed Islam Achkam (MAR) +2’12”
10 Andre Caires (POR) +2’30”
11 Noa Anic (CRO) +2’53”
12 Trevor Ng (SGP) +3’00”
13 Essam Siefeldin (EGY) +3’27”
14 Stirling McKay (AUS) +3’39”
15 Carlos Ramirez (DOM) +3’49”
16 Rayen Briki (TUN) +3’59”
17 Jakub Rousal (CZE) +5’02”
18 Agustin Hoffmann Breustedt (ARG) +5’16”
19 Salvador Tenorio (PER) +5’27”
20 Sovanphum Thon (CAM) +6’59”
21 Zakarya Aledresi (LBA) +8’51”
22 Oliver Naninec (SVK) +10’41”
23 Ousmane Thioune (SEN) +12’54”
Adolfo Sebastian Fernandez Santaella (VEN) DNF
Si corre la finale dei 2000 siepi femminili. La turca Elif Celik ha il miglior personale tra le iscritte con 6’38”54, quasi dieci secondi meglio della slovacca Nina Okuliarova (6’48”19). Queste le protagoniste della finale.
1 Lana Plut (SLO) 7’11”47
2 Gandzhina Rakhmonova (TJK)
3 Racheal Chelimo (UGA)
4 Krissia Martinez (ESA) 7’19”70
5 Mekonen Abera (ETH)
6 Nesrine Yousfi (TUN) 7’09”14 DNS
7 Elif Celik (TUR) 6’38”54
8 Antonella Bonomi (URU) 6’57”92
9 Abigael Kosgei (KEN)
10 Nina Okuliarova (SVK) 6’48”19
11 Nasimakhon Mamirova (UZB) 6’55”20
Lorenzo Cappellini si qualifica per la finale dei 100 metri maschili con il terzo tempo complessivo. L’azzurro corre in 10”76 e chiude secondo nella sua semifinale alle spalle del nigeriano Gift Bright, il più veloce con il personale di 10”34. Il cinese Hangyu Zhang vince l’altra semifinale in 10”68. Finale alle 18.32.
1 Gift Bright (NGR) 10”34 Q PB
2 Hangyu Zhang (CHN) 10”68 Q
3 Lorenzo Cappellini (ITA) 10”76 Q
4 Szymon Dolega (POL) 10”88 Q
5 Manuel Perez (PUR) 10”94 Q
6 Kabake Lansana (PNG) 10”99 Q PB
7 Md Shipon Mia (BAN) 11”09 Q PB
8 France Roda (MOZ) 11”50 q PB
9 Mvuselelo Mkhwanazi (SWZ) 11”51 PB
10 Daniil Shuvayev (AZE) 11”57 Q
11 Maxime Connen (MON) 11”67
12 Mohamed M’Bareck Said (MTN) 12”00 PB
13 Ishmael Spakar (MAW) 12”23 PB
14 Thatsanay Khotkhounxap (LAO) 12”31 PB
15 Zane Ililau (PLW) 12”70 PB
Franklin Rodriguez (PAN) DNF
Tutto pronto per la finale del salto con l’asta femminile. La francese Julie Bourgis si presenta con il miglior personale (4,40 m), davanti alla spagnola Alba Benito (4,15 m) e alla giapponese Kiyora Matsuura (4,05 m). Queste le protagoniste della finale, in ordine di salto.
1 Kiyora Matsuura (JPN) 4,05 m
2 Lena Kaczkowska (POL) 3,90 m
3 Alba Benito (ESP) 4,15 m
4 Csenge Zsuzsanna Zsombor (HUN) 3,90 m
5 Hanin Elshebokshi (EGY) 3,30 m
6 Julie Bourgis (FRA) 4,40 m
7 Lorena-Marina Chatzileleka (GRE) 4,00 m
Scatta la terza e ultima suddivisione delle qualificazioni di ginnastica artistica femminile. L’Italia ha già conquistato un posto nella finale a squadre con 101,830 punti. Restano da definire le ultime qualificate. Giappone e Canada iniziano alla trave, Sudafrica e Australia al corpo libero.
La spagnola Gift Okunrobo ribalta la finale del triplo femminile all’ultimo salto e conquista l’oro con 12,69 m. La romena Amelia Ioana Negulescu firma il personale con 12,67 m e si prende l’argento grazie alla seconda miglior misura (12,66 contro 12,50) sulla burkinabé Zalissa Zongo, bronzo. Settima la sammarinese Greta San Martini con il personale di 11,61 m.
1 Gift Okunrobo (ESP) 12,69 m
2 Amelia Ioana Negulescu (ROU) 12,67 m PB
3 Zalissa Zongo (BUR) 12,67 m
4 Zavien Bernard (JAM) 12,57 m
5 Hala Khadidja Mefti (ALG) 12,43 m
6 Niko Nozawa (JPN) 12,33 m
7 Greta San Martini (SMR) 11,61 m PB
8 Sokhna Fatoumata Toure (SEN) 11,56 m PB
L’ecuadoriano Patry Ivan Valdez Arroyo conquista l’oro nel martello maschile con il 73,27 m del primo lancio. Argento al sudafricano John-Pierre Theron con 71,79 m, bronzo all’egiziano Mohamed Ismail, che dopo due nulli in apertura trova il 69,72 m al quinto tentativo. Il greco Petros Kassavitas chiude quarto con 65,29 m all’ultimo lancio.
1 Patry Ivan Valdez Arroyo (ECU) 73,27 m
2 John-Pierre Theron (RSA) 71,79 m
3 Mohamed Ismail (EGY) 69,72 m
4 Petros Kassavitas (GRE) 65,29 m
5 Jose Antonio Escobar (BRA) 63,30 m
6 Imad Eddine Khedim (ALG) 49,79 m
7 Blu Moo Saw Taw (MYA) 39,98 m PB
8 Alonzo Acosta (GUM) 37,98 m PB
Pin-An Chen di Taipei Cinese è il primo finalista del torneo individuale maschile di tiro con l’arco. Ha battuto 6-4 il sudcoreano Jiho Lee e affronterà il vincente della sfida delle 16.10 tra il francese Mael Lamouret e l’egiziano Ismail Ezzeldin.
Tocca a Lorenzo Cappellini nella seconda semifinale dei 100 metri maschili, in programma alle 16.08. L’azzurro parte in quinta corsia con un personale di 10”68, il secondo tra gli iscritti alle spalle del nigeriano Gift Bright (10”39). Questi i protagonisti della semifinale.
2 Mohamed M’Bareck Said (MTN)
3 Md Shipon Mia (BAN) 11”19
4 Gift Bright (NGR) 10”39
5 Lorenzo Cappellini (ITA) 10”68
6 Manuel Perez (PUR) 10”91
7 Maxime Connen (MON) 11”37
8 France Roda (MOZ)
9 Mvuselelo Mkhwanazi (SWZ)
Il cinese Hangyu Zhang vince la prima semifinale dei 100 metri maschili in 10”68, con due decimi di vantaggio sul polacco Szymon Dolega. In finale anche Kabake Lansana della Papua Nuova Guinea, che scende a 10”99, e l’azero Daniil Shuvayev.
1 Hangyu Zhang (CHN) 10”68 Q
2 Szymon Dolega (POL) 10”88 Q
3 Kabake Lansana (PNG) 10”99 Q PB
4 Daniil Shuvayev (AZE) 11”57 Q
5 Ishmael Spakar (MAW) 12”23 PB
6 Thatsanay Khotkhounxap (LAO) 12”31 PB
7 Zane Ililau (PLW) 12”70 PB
Franklin Rodriguez (PAN) DNF
Laura Grasso Castagnetta chiude la prima giornata del windsurf femminile al secondo posto. Con tre secondi posti e lo scarto di una prova, l’azzurra ha 4 punti netti, due in più della cinese Wu Ziyan, vincitrice di tutte e tre le regate, e due in meno della spagnola Olivia Sanchez.
Classifica generale dopo tre regate (punti netti)
1 Wu Ziyan (CHN) 2
2 Laura Grasso Castagnetta (ITA) 4
3 Olivia Sanchez (ESP) 6
4 Priyanshi Mayur Patil (IND) 7
5 Lilia Six Alloncle (FRA) 10
6 Kate Teo (SGP) 10
7 Pornpavit Butte (THA) 12
8 Marta Dale (LAT) 15
9 Noa Bendat (ISR) 16
10 Angie Ang Yee Tan (MAS) 16
11 Thinhinane Bazizen (ALG) 16
12 Kyriaki Zerva (GRE) 21
13 Honor Fyfe (NZL) 25
14 Martinique Suchocka (POL) 27
15 Paula Ledgard (PER) 28
16 Elif Bayram (TUR) 28
17 Tsai-Yi Chang (TPE) 31
18 Frida Sethom (TUN) 31
19 Ruby Webb (GBR) 32
20 Sarah Mouissi (MAR) 35
21 Maryluz Rodriguez Ayala (MEX) 37
22 Sophie Brazier (AUS) 42
23 Milda Brzozovskyte (LTU) 43
Terzo secondo posto di fila per Laura Grasso Castagnetta nel windsurf femminile. L’azzurra passa terza a entrambe le boe e supera la spagnola Olivia Sanchez nel tratto finale, chiudendo a 22 secondi dalla cinese Wu Ziyan, vincitrice di tutte e tre le prove. Nella generale ufficiosa Wu guida con 2 punti, davanti a Grasso Castagnetta (4) e Sanchez (6).
Ordine d’arrivo ufficioso della terza regata
1 Wu Ziyan (CHN) 12’41”
2 Laura Grasso Castagnetta (ITA) +22”
3 Olivia Sanchez (ESP) +39”
4 Lilia Six Alloncle (FRA) +1’03”
5 Kate Teo (SGP) +1’16”
6 Pornpavit Butte (THA) +1’40”
7 Priyanshi Mayur Patil (IND) +2’04”
8 Thinhinane Bazizen (ALG) +2’09”
9 Honor Fyfe (NZL) +2’24”
10 Kyriaki Zerva (GRE) +2’24”
11 Noa Bendat (ISR) +2’44”
12 Martinique Suchocka (POL) +3’15”
13 Angie Ang Yee Tan (MAS) +3’16”
14 Ruby Webb (GBR) +3’18”
15 Paula Ledgard (PER) +3’28”
16 Marta Dale (LAT) +3’35”
17 Sarah Mouissi (MAR) +3’53”
18 Elif Bayram (TUR) +4’02”
19 Tsai-Yi Chang (TPE) +4’15”
20 Frida Sethom (TUN) +4’25”
21 Sophie Brazier (AUS) +4’33”
22 Maryluz Rodriguez Ayala (MEX) +5’14”
23 Milda Brzozovskyte (LTU)
È in corso l’ultimo turno della finale del martello. L’ecuadoriano Patry Ivan Valdez Arroyo resta al comando con 73,27 m, davanti al sudafricano John-Pierre Theron (71,79 m). Al quinto lancio l’egiziano Mohamed Ismail ha consolidato il terzo posto con 69,72 m, mentre il greco Petros Kassavitas è salito a 64,58 m.
1 Patry Ivan Valdez Arroyo (ECU) 73,27 m
2 John-Pierre Theron (RSA) 71,79 m
3 Mohamed Ismail (EGY) 69,72 m
4 Petros Kassavitas (GRE) 64,58 m
5 Jose Antonio Escobar (BRA) 60,86 m
6 Imad Eddine Khedim (ALG) 49,79 m
7 Blu Moo Saw Taw (MYA) 39,98 m PB
8 Alonzo Acosta (GUM) 37,98 m PB
Un centimetro tra le prime due a un turno dalla fine del triplo femminile. La romena Amelia Ioana Negulescu firma il personale con 12,66 m al quinto salto e si porta alle spalle della burkinabé Zalissa Zongo (12,67 m). La giamaicana Zavien Bernard scende al terzo posto con 12,57 m. La sammarinese Greta San Martini è settima con il personale di 11,61 m.
1 Zalissa Zongo (BUR) 12,67 m
2 Amelia Ioana Negulescu (ROU) 12,66 m PB
3 Zavien Bernard (JAM) 12,57 m
4 Hala Khadidja Mefti (ALG) 12,43 m
5 Gift Okunrobo (ESP) 12,42 m
6 Niko Nozawa (JPN) 12,33 m
7 Greta San Martini (SMR) 11,61 m PB
8 Sokhna Fatoumata Toure (SEN) 11,56 m PB
Alle 16.01 scatta la prima semifinale dei 100 metri maschili. Il cinese Hangyu Zhang e il polacco Szymon Dolega si presentano con i due migliori personali, separati da appena due centesimi. La seconda semifinale è alle 16.08, la finale alle 18.32. Questi i protagonisti della prima semifinale.
2 Zane Ililau (PLW)
3 Thatsanay Khotkhounxap (LAO)
4 Hangyu Zhang (CHN) 10”47
5 Szymon Dolega (POL) 10”49
6 Franklin Rodriguez (PAN) 10”92
7 Daniil Shuvayev (AZE) 11”23
8 Ishmael Spakar (MAW)
9 Kabake Lansana (PNG)
È iniziato il quarto di finale del basket 3×3 femminile tra Taipei Cinese e Polonia. Il punteggio è ancora sullo 0-0.
La nigeriana Rosemary Nwankwo firma il miglior tempo delle semifinali dei 100 metri femminili con 11”53, davanti all’emiratina Arwa Ali (11”70) e alla qatariota Dana Salem (11”75), vincitrice della prima semifinale. La nicaraguense Shelly Nyana Reyes conquista l’unico ripescaggio con 12”63. Finale alle 18.23.
1 Rosemary Nwankwo (NGR) 11”53 Q
2 Arwa Ali (UAE) 11”70 Q
3 Dana Salem (QAT) 11”75 Q
4 Ieva Malnaca (LAT) 11”99 Q
5 Alma Borregaard Ravn (DEN) 12”12 Q
6 Fiona Matt (LIE) 12”15 Q
7 Khylinn Prentice (SKN) 12”41 Q
8 Eva Mitevska (MKD) 12”58 Q
9 Shelly Nyana Reyes (NCA) 12”63 q
Greta San Martini migliora il personale di 41 centimetri al quarto salto della finale del triplo femminile. La sammarinese è settima con 11,61 m, cinque centimetri davanti alla senegalese Sokhna Fatoumata Toure, che si migliora a 11,56 m al quinto tentativo. In testa resta la burkinabé Zalissa Zongo con 12,67 m.
1 Zalissa Zongo (BUR) 12,67 m
2 Zavien Bernard (JAM) 12,57 m
3 Hala Khadidja Mefti (ALG) 12,43 m
4 Gift Okunrobo (ESP) 12,42 m
5 Amelia Ioana Negulescu (ROU) 12,34 m
6 Niko Nozawa (JPN) 12,33 m
7 Greta San Martini (SMR) 11,61 m PB
8 Sokhna Fatoumata Toure (SEN) 11,56 m PB
La nigeriana Rosemary Nwankwo parte in quarta corsia con il miglior personale (11”34) nella seconda semifinale dei 100 metri femminili, in programma alle 15.51. Queste le protagoniste.
1 Yathreb Anwar Malek Alsamani (SUD)
2 Grace Massala (GAB)
3 Eva Mitevska (MKD) 12”40
4 Rosemary Nwankwo (NGR) 11”34
5 Arwa Ali (UAE) 11”61
6 Alma Borregaard Ravn (DEN) 11”74
7 Shelly Nyana Reyes (NCA) 11”96
8 Bosson Grecy Hillary Niamien (CIV) 13”00
9 Mary Manyiel (SSD)
L’egiziano Ismail Ezzeldin batte 7-3 l’australiano Brock Penna e completa il quadro delle semifinali del torneo individuale maschile di tiro con l’arco. Alle 15.56 si affrontano Pin-An Chen di Taipei Cinese e il sudcoreano Jiho Lee. Nell’altra semifinale Ezzeldin sfiderà il francese Mael Lamouret.
Patry Ivan Valdez Arroyo lancia a 71,96 m al quarto tentativo e resta al comando della finale del martello con il 73,27 m d’apertura. Nullo per il sudafricano John-Pierre Theron, secondo a 1,48 m. Nel quinto turno, ancora in corso, Alonzo Acosta migliora il personale a 37,98 m.
1 Patry Ivan Valdez Arroyo (ECU) 73,27 m
2 John-Pierre Theron (RSA) 71,79 m
3 Mohamed Ismail (EGY) 68,30 m
4 Petros Kassavitas (GRE) 63,91 m
5 Jose Antonio Escobar (BRA) 60,86 m
6 Imad Eddine Khedim (ALG) 49,79 m
7 Blu Moo Saw Taw (MYA) 39,98 m PB
8 Alonzo Acosta (GUM) 37,98 m PB
La qatariota Dana Salem vince la prima semifinale dei 100 metri femminili in 11”75, davanti alla lettone Ieva Malnaca (11”99). Accedono alla finale anche Fiona Matt del Liechtenstein e Khylinn Prentice di Saint Kitts e Nevis. Squalificata per falsa partenza la cilena Roxana Ramirez.
1 Dana Salem (QAT) 11”75 Q
2 Ieva Malnaca (LAT) 11”99 Q
3 Fiona Matt (LIE) 12”15 Q
4 Khylinn Prentice (SKN) 12”41 Q
5 Astghik Panosyan (ARM) 12”83 =PB
6 Tuata Tatoa (KIR) 14”03 PB
7 Faty Sy (MTN) 14”80 PB
Roxana Ramirez (CHI) DQ
Aminata Balde (GBS) DNS
La russa Uliana Belykh batte 15-3 la polacca Danuta Tym e raggiunge l’egiziana Sara Amr Hossny nella finale del fioretto femminile.
Dopo due nulli, l’egiziano Mohamed Ismail trova un lancio da 68,30 m al terzo tentativo e sale al terzo posto nella finale del martello. Il greco Petros Kassavitas resta a 63,91 m dopo il nullo al quarto lancio. In testa l’ecuadoriano Patry Ivan Valdez Arroyo con 73,27 m.
1 Patry Ivan Valdez Arroyo (ECU) 73,27 m
2 John-Pierre Theron (RSA) 71,79 m
3 Mohamed Ismail (EGY) 68,30 m
4 Petros Kassavitas (GRE) 63,91 m
5 Jose Antonio Escobar (BRA) 60,86 m
6 Imad Eddine Khedim (ALG) 49,79 m
7 Blu Moo Saw Taw (MYA) 39,98 m PB
8 Alonzo Acosta (GUM) 37,52 m PB
Zalissa Zongo passa al comando della finale del triplo femminile con 12,67 m al terzo salto, contro un vento di 2,2 m/s. La burkinabé scavalca di dieci centimetri la giamaicana Zavien Bernard. Un solo centimetro separa l’algerina Hala Khadidja Mefti dalla spagnola Gift Okunrobo nella corsa al bronzo.
1 Zalissa Zongo (BUR) 12,67 m
2 Zavien Bernard (JAM) 12,57 m
3 Hala Khadidja Mefti (ALG) 12,43 m
4 Gift Okunrobo (ESP) 12,42 m
5 Amelia Ioana Negulescu (ROU) 12,34 m
6 Niko Nozawa (JPN) 12,33 m
7 Greta San Martini (SMR) 11,20 m
8 Sokhna Fatoumata Toure (SEN) 11,16 m PB
Il francese Mael Lamouret si qualifica per le semifinali del torneo individuale maschile di tiro con l’arco battendo 7-1 il turco Muhammet Musab Gulay. Alle 15.42, nell’ultimo quarto, si affrontano l’australiano Brock Penna e l’egiziano Ismail Ezzeldin.
Alle 15.44 scatta la prima semifinale dei 100 metri femminili. La qatariota Dana Salem e la cilena Roxana Ramirez condividono il miglior personale con 11”47. La seconda semifinale è in programma alle 15.51, la finale alle 18.23. Queste le protagoniste della prima semifinale.
1 Dana Salem (QAT) 11”47
2 Tuata Tatoa (KIR)
3 Astghik Panosyan (ARM) 12”83
4 Roxana Ramirez (CHI) 11”47
5 Ieva Malnaca (LAT) 11”58
6 Khylinn Prentice (SKN) 11”89
7 Fiona Matt (LIE) 11”91
8 Aminata Balde (GBS) 12”99
9 Faty Sy (MTN)
Hoi Tik Ng di Hong Kong vince la seconda regata del windsurf maschile in 9’12”, con nove secondi di vantaggio sul greco Evangelos Kyriazakos, vincitore della prima prova. I due sono appaiati a 3 punti nella generale ufficiosa, con Ng davanti. Terzo il filippino Jade Justin Justiniane con 8 punti. La terza regata è in ritardo.
Ordine d’arrivo ufficioso della seconda regata
1 Hoi Tik Ng (HKG) 9’12”
2 Evangelos Kyriazakos (GRE) +9”
3 Jade Justin Justiniane (PHI) +34”
4 Viljams Preiss (LAT) +34”
5 Florian Katai (HUN) +50”
6 Essam Siefeldin (EGY) +1’37”
7 Henri Kiiver (EST) +1’41”
8 Andre Caires (POR) +1’45”
9 Carlos Ramirez (DOM) +2’09”
10 Rayen Briki (TUN) +2’15”
11 Trevor Ng (SGP) +2’23”
12 Youcef Guebli (ALG) +2’31”
13 Ittipol Yomjinda (THA) +2’33”
14 Jakub Rousal (CZE) +3’02”
15 Mohamed Islam Achkam (MAR) +3’20”
16 Agustin Hoffmann Breustedt (ARG) +3’32”
17 Ousmane Thioune (SEN) +3’47”
18 Sovanphum Thon (CAM) +4’04”
19 Noa Anic (CRO) +4’22”
20 Stirling McKay (AUS) +5’15”
21 Salvador Tenorio (PER) +5’17”
22 Adolfo Sebastian Fernandez Santaella (VEN) +6’17”
23 Oliver Naninec (SVK) +6’46”
24 Zakarya Aledresi (LBA) +7’26”
L’etiope Netsanet Selemon firma il miglior tempo delle semifinali degli 800 metri femminili con 2’08”28, quasi sei secondi meglio della marocchina Khadija Elmostaqim. La maliana Awa Diarra conquista l’unico ripescaggio con il personale di 2’23”35. La finale è in programma domani alle 18.10.
1 Netsanet Selemon (ETH) 2’08”28 Q
2 Khadija Elmostaqim (MAR) 2’14”10 Q
3 Valentina Cancino (CHI) 2’16”01 Q
4 Yvette Kpatcha (TOG) 2’19”34 Q PB
5 Masa Weber (SLO) 2’19”89 Q
6 Naomi Marjorie Cesar (PHI) 2’20”16 Q
7 Mpho Maano (BOT) 2’21”34 Q PB
8 Awa Diarra (MLI) 2’23”35 q PB
9 Benitez Ashly (ESA) 2’23”51 Q PB
Patry Ivan Valdez Arroyo lancia a 71,88 m al terzo tentativo e resta al comando della finale del martello con il 73,27 m d’apertura. Il sudafricano John-Pierre Theron lo segue a 1,48 m, mentre l’algerino Imad Eddine Khedim si migliora a 49,79 m. Terzo turno ancora in corso.
1 Patry Ivan Valdez Arroyo (ECU) 73,27 m
2 John-Pierre Theron (RSA) 71,79 m
3 Petros Kassavitas (GRE) 63,91 m
4 Jose Antonio Escobar (BRA) 60,86 m
5 Imad Eddine Khedim (ALG) 49,79 m
6 Blu Moo Saw Taw (MYA) 39,98 m PB
7 Alonzo Acosta (GUM) 37,37 m PB
Mohamed Ismail (EGY) due nulli
Sette centimetri separano Zavien Bernard e Zalissa Zongo nella finale del triplo. La giamaicana resta in testa con il 12,57 m d’apertura, mentre la burkinabé sale a 12,50 m al secondo salto. La sammarinese Greta San Martini si migliora di un centimetro al terzo tentativo e ora è sesta con 11,20 m.
1 Zavien Bernard (JAM) 12,57 m
2 Zalissa Zongo (BUR) 12,50 m
3 Hala Khadidja Mefti (ALG) 12,43 m
4 Niko Nozawa (JPN) 12,33 m
5 Gift Okunrobo (ESP) 12,22 m
6 Greta San Martini (SMR) 11,20 m
7 Sokhna Fatoumata Toure (SEN) 11,16 m PB
Amelia Ioana Negulescu (ROU) due nulli
L’egiziana Sara Amr Hossny batte 15-11 l’austriaca Lena Mayerl e conquista un posto nella finale del fioretto femminile. Nell’altra semifinale, in programma alle 15.20, si affrontano la russa Uliana Belykh e la polacca Danuta Tym.
Pin-An Chen di Taipei Cinese batte 6-4 il croato Matija Smaguc e accede alle semifinali del torneo individuale maschile di tiro con l’arco. È appena iniziato il quarto tra il francese Mael Lamouret e il turco Muhammet Musab Gulay, ancora sullo 0-0.
La filippina Naomi Marjorie Cesar si presenta con il miglior personale (2’06”24), davanti alla slovena Masa Weber (2’08”15). Queste le protagoniste della semifinale degli 800 metri femminili.
3 Masa Weber (SLO) 2’08”15
4 Yvette Kpatcha (TOG) 2’24”07
5 Benitez Ashly (ESA)
6 Naomi Marjorie Cesar (PHI) 2’06”24
7 Erise Avdullahu (KOS) 2’10”40
8 Gendis Syafitri (INA)
La togolese Yvette Kpatcha vince la prima semifinale degli 800 metri femminili con il personale di 2’19”34. Accedono alla finale anche la slovena Masa Weber, la filippina Naomi Marjorie Cesar e la salvadoregna Benitez Ashly.
1 Yvette Kpatcha (TOG) 2’19”34 Q PB
2 Masa Weber (SLO) 2’19”89 Q
3 Naomi Marjorie Cesar (PHI) 2’20”16 Q
4 Benitez Ashly (ESA) 2’23”51 Q PB
5 Gendis Syafitri (INA) 2’29”99 PB
Erise Avdullahu (KOS) DNF
Laura Grasso Castagnetta chiude seconda anche nella seconda regata del windsurf femminile. L’azzurra taglia il traguardo in 9’20”, a 24 secondi dalla cinese Wu Ziyan, che ha vinto entrambe le prove. Grasso Castagnetta dimezza il distacco rispetto ai 52 secondi della prima regata e resta seconda in generale con 4 punti, contro i 2 di Wu. La terza prova tra poco
1 Wu Ziyan (CHN) 8’56”
2 Laura Grasso Castagnetta (ITA) +24”
3 Olivia Sanchez (ESP) +54”
4 Priyanshi Mayur Patil (IND) +59”
5 Kate Teo (SGP) +1’18”
6 Pornpavit Butte (THA) +1’26”
7 Noa Bendat (ISR) +1’30”
8 Thinhinane Bazizen (ALG) +1’38”
9 Angie Ang Yee Tan (MAS) +1’49”
10 Marta Dale (LAT) +1’52”
11 Lilia Six Alloncle (FRA) +1’54”
12 Kyriaki Zerva (GRE) +2’04”
13 Paula Ledgard (PER) +2’10”
14 Elif Bayram (TUR) +2’25”
15 Martinique Suchocka (POL) +2’34”
16 Frida Sethom (TUN) +2’40”
17 Honor Fyfe (NZL) +3’01”
18 Ruby Webb (GBR) +3’17”
19 Tsai-Yi Chang (TPE) +3’30”
20 Maryluz Rodriguez Ayala (MEX) +3’39”
21 Sophie Brazier (AUS) +4’52”
22 Sarah Mouissi (MAR) +5’12”
23 Milda Brzozovskyte (LTU) +6’15”
Il turco Muhammet Ali Arli si qualifica per i quarti dei 60 kg maschili di pugilato. L’arbitro interrompe il match contro Andeke Engono della Guinea Equatoriale e assegna la vittoria ad Arli per RSC.
Alle 15.25 si corre la prima semifinale degli 800 metri femminili. L’etiope Netsanet Selemon si presenta con il miglior personale tra le iscritte (2’04”72). La seconda semifinale è in programma alle 15.34, la finale domani alle 18.10. Queste le protagoniste della prima semifinale.
2 Awa Diarra (MLI)
3 Mabinty Kamara (SLE)
4 Mpho Maano (BOT)
5 Khadija Elmostaqim (MAR) 2’09”89
6 Netsanet Selemon (ETH) 2’04”72
7 Valentina Cancino (CHI) 2’10”96
8 Divine Deborah Alexia Banzato (CAF)
John-Pierre Theron sale a 71,79 m al secondo lancio e si porta a 1,48 m dall’ecuadoriano Patry Ivan Valdez Arroyo, ancora al comando della finale del martello con il 73,27 m d’apertura. Il greco Petros Kassavitas si migliora a 63,91 m. Secondo turno ancora in corso.
1 Patry Ivan Valdez Arroyo (ECU) 73,27 m
2 John-Pierre Theron (RSA) 71,79 m
3 Petros Kassavitas (GRE) 63,91 m
4 Jose Antonio Escobar (BRA) 60,86 m
5 Imad Eddine Khedim (ALG) 47,49 m
6 Blu Moo Saw Taw (MYA) 39,98 m PB
7 Alonzo Acosta (GUM) 36,15 m PB
a giamaicana Zavien Bernard balza al comando della finale del triplo con 12,57 m al primo tentativo, dieci centimetri meglio della burkinabé Zalissa Zongo. Nullo d’apertura per la sammarinese Greta San Martini. Il primo turno deve ancora concludersi.
1 Zavien Bernard (JAM) 12,57 m
2 Zalissa Zongo (BUR) 12,47 m
3 Niko Nozawa (JPN) 12,33 m
4 Hala Khadidja Mefti (ALG) 12,03 m
5 Gift Okunrobo (ESP) 11,79 m
La cinese Keyi Zhang firma il miglior tempo delle semifinali dei 100 ostacoli con 13”45, primato stagionale. La francese Anna Peeters vince la seconda semifinale in 13”62, davanti all’indiana Shourya Avinash Ambure, che si migliora a 13”77. La burkinabé Gisele Sanou conquista l’unico ripescaggio con il personale di 14”21. Finale alle 17.41.
1 Keyi Zhang (CHN) 13”45 Q SB
2 Anna Peeters (FRA) 13”62 Q
3 Shourya Avinash Ambure (IND) 13”77 Q PB
4 Fiona Schwarz (AUT) 14”12 Q
5 Sara Ferreira (POR) 14”19 Q
6 Wanda Luciana Arizala (COL) 14”20 Q
7 Gisele Sanou (BUR) 14”21 q PB
8 Melissa Goncalves (BRA) 14”22 Q
9 Janelle Kirkpatrick (RSA) 14”39 Q
10 Niginabonu Rajabova (UZB) 15”03
11 Seohyun Kim (KOR) 15”11
12 Angelina Tupou (TGA) 16”33
13 Alissar Saadellah (ALG) 17”45 SB
14 Fatimah Al-Azzawi (IRQ) 18”75
Il thailandese Siwa Chainarong batte ai punti per 5-0 il guatemalteco Leonel Alessandro Hernandez Pop e accede ai quarti dei 60 kg maschili di pugilato. Alle 15.15, nella stessa categoria, il turco Muhammet Ali Arli affronta Andeke Engono della Guinea Equatoriale.
Il sudcoreano Jiho Lee batte 6-4 lo statunitense Aarya Arun e stacca il primo pass per le semifinali del torneo individuale maschile di tiro con l’arco.
Si disputa la finale del salto triplo femminile. Nessuna italiana al via, mentre San Marino schiera Greta San Martini, seconda nell’ordine di salto. Queste le protagoniste della finale.
1 Hala Khadidja Mefti (ALG)
2 Greta San Martini (SMR)
3 Gift Okunrobo (ESP)
4 Sokhna Fatoumata Toure (SEN)
5 Niko Nozawa (JPN)
6 Zalissa Zongo (BUR)
7 Zavien Bernard (JAM)
8 Amelia Ioana Negulescu (ROU)
L’ecuadoriano Patry Ivan Valdez Arroyo guida la finale del martello maschile con 73,27 m. Il primo turno di lanci è ancora in corso. Il sudafricano John-Pierre Theron è a 5,55 m dal leader, mentre Blu Moo Saw Taw firma il personale con 39,98 m.
1 Patry Ivan Valdez Arroyo (ECU) 73,27 m
2 John-Pierre Theron (RSA) 67,72 m
3 Petros Kassavitas (GRE) 63,68 m
4 Jose Antonio Escobar (BRA) 60,86 m
5 Blu Moo Saw Taw (MYA) 39,98 m PB
Al via la seconda semifinale dei 100 ostacoli femminili, in programma alle 15.14. La francese Anna Peeters ha il miglior personale tra le iscritte (13”07). Queste le protagoniste della seconda semifinale.
2 Fatimah Al-Azzawi (IRQ)
3 Gisele Sanou (BUR) 15”23
4 Anna Peeters (FRA) 13”07
5 Sara Ferreira (POR) 13”46
6 Wanda Luciana Arizala (COL) 13”89
7 Shourya Avinash Ambure (IND) 13”86
8 Angelina Tupou (TGA) 15”77
9 Taraji George (IVB)
La cinese Keyi Zhang vince la prima semifinale dei 100 ostacoli con 2,2 m/s di vento contrario. In finale con lei l’austriaca Fiona Schwarz, la brasiliana Melissa Goncalves e la sudafricana Janelle Kirkpatrick. Passano le prime quattro di ogni semifinale e la migliore esclusa in base ai tempi, ancora da pubblicare.
1 Keyi Zhang (CHN) Q
2 Fiona Schwarz (AUT) Q
3 Melissa Goncalves (BRA) Q
4 Janelle Kirkpatrick (RSA) Q
5 Niginabonu Rajabova (UZB)
6 Seohyun Kim (KOR)
7 Alissar Saadellah (ALG)
Treasure Omosivwe (NGR) DNS
Al via la prima semifinale dei 100 ostacoli femminili, senza italiane al via. La sudafricana Janelle Kirkpatrick aveva il miglior personale tra le iscritte (12”96). La seconda semifinale è in programma alle 15.14, la finale alle 17.41.
Queste le protagoniste della prima semifinale.
2 Alissar Saadellah (ALG) 14”75
3 Niginabonu Rajabova (UZB) 14”77
4 Janelle Kirkpatrick (RSA) 12”96
5 Melissa Goncalves (BRA) 13”59
6 Fiona Schwarz (AUT) 13”76
7 Seohyun Kim (KOR) 14”27
8 Keyi Zhang (CHN) 13”38
9 Treasure Omosivwe (NGR) DNS
È iniziata la semifinale del fioretto femminile tra l’egiziana Sara Amr Hossny e l’austriaca Lena Mayerl. L’assalto è sull’1-1.
Il greco Evangelos Kyriazakos vince la prima regata del windsurf maschile a Saly Beach West. In testa a entrambe le boe, chiude in 10’45”, con 47 secondi di margine su Hoi Tik Ng di Hong Kong e 57 sul tunisino Rayen Briki. Nessun italiano al via. La seconda e la terza prova sono in ritardo.
Ordine d’arrivo ufficioso della prima regata
1 Evangelos Kyriazakos (GRE) 10’45”
2 Hoi Tik Ng (HKG) +47”
3 Rayen Briki (TUN) +57”
4 Essam Siefeldin (EGY) +1’17”
5 Jade Justin Justiniane (PHI) +1’26”
6 Youcef Guebli (ALG) +1’40”
7 Henri Kiiver (EST) +1’40”
8 Florian Katai (HUN) +1’53”
9 Ittipol Yomjinda (THA) +2’07”
10 Trevor Ng (SGP) +2’27”
11 Andre Caires (POR) +2’47”
12 Agustin Hoffmann Breustedt (ARG) +3’28”
13 Carlos Ramirez (DOM) +3’31”
14 Viljams Preiss (LAT) +3’47”
15 Mohamed Islam Achkam (MAR) +3’59”
16 Jakub Rousal (CZE) +4’07”
17 Salvador Tenorio (PER) +4’12”
18 Noa Anic (CRO) +4’20”
19 Stirling McKay (AUS) +4’40”
20 Ousmane Thioune (SEN) +5’23”
21 Sovanphum Thon (CAM) +5’33”
22 Zakarya Aledresi (LBA) +6’34”
23 Oliver Naninec (SVK) +6’49”
24 Adolfo Sebastian Fernandez Santaella (VEN) +11’22”
L’indiano Ambekar Meetei Lairenlakpam batte ai punti per 5-0 il senegalese Cheikh Ibrahima Fall Faye e passa ai quarti dei 50 kg maschili di pugilato. Alle 15.00, negli ottavi dei 60 kg, il guatemalteco Leonel Alessandro Hernandez Pop affronta il thailandese Siwa Chainarong.
Laura Grasso Castagnetta apre con un secondo posto la serie del windsurf femminile a Saly Beach West. L’azzurra passa seconda a entrambe le boe e chiude a 52 secondi dalla cinese Wu Ziyan. La seconda e la terza prova sono ancora in programma oggi nonostante il ritardo
1 Wu Ziyan (CHN) 10’05”
2 Laura Grasso Castagnetta (ITA) +52”
3 Priyanshi Mayur Patil (IND) +1’15”
4 Olivia Sanchez (ESP) +1’33”
5 Marta Dale (LAT) +1’50”
6 Lilia Six Alloncle (FRA) +1’53”
7 Angie Ang Yee Tan (MAS) +1’57”
8 Kate Teo (SGP) +2’02”
9 Noa Bendat (ISR) +2’07”
10 Pornpavit Butte (THA) +2’13”
11 Kyriaki Zerva (GRE) +2’17”
12 Tsai-Yi Chang (TPE) +2’24”
13 Thinhinane Bazizen (ALG) +2’26”
14 Elif Bayram (TUR) +2’33”
15 Frida Sethom (TUN) +2’37”
16 Honor Fyfe (NZL) +2’54”
17 Maryluz Rodriguez Ayala (MEX) +3’16”
18 Sarah Mouissi (MAR) +3’24”
19 Paula Ledgard (PER) +3’37”
20 Milda Brzozovskvyte (LTU) +3’48”
21 Sophie Brazier (AUS) +4’09”
Ruby Webb (GBR) OCS
Martinique Suchocka (POL) OCS
Alle 15.00 scattano i quarti del torneo individuale maschile di tiro con l’arco. Il primo confronto all’Abdoulaye Wade Stadium è tra il sudcoreano Jiho Lee e lo statunitense Aarya Arun.
Tre giorni intensi al CID Stadium di Dakar, dove oggi si assegnano dieci titoli. Il programma dell’atletica si apre alle 15.00 con la finale del martello maschile, senza italiani al via. L’ecuadoriano Patry Ivan Valdez Arroyo si presenta con il miglior personale tra gli iscritti (76,65 m). Questi i protagonisti in ordine di lancio, con i personali.
1 Jose Antonio Escobar (BRA) 67,43 m
2 Patry Ivan Valdez Arroyo (ECU) 76,65 m
3 Blu Moo Saw Taw (MYA)
4 Petros Kassavitas (GRE) 75,24 m
5 John-Pierre Theron (RSA) 73,76 m
6 Imad Eddine Khedim (ALG) 56,40 m
7 Mohamed Ismail (EGY) 76,16 m
8 Alonzo Acosta (GUM) 23,62 m
Il messicano Alan Jesus Ocampo Cano passa ai quarti dei 50 kg maschili di pugilato battendo ai punti per 5-0 Yik Kan Chan di Hong Kong. Alle 14.45, nella stessa categoria, si affrontano il senegalese Cheikh Ibrahima Fall Faye e l’indiano Ambekar Meetei Lairenlakpam.
L’Italia chiude le qualificazioni con 101,830 punti, grazie anche ai 25,066 delle parallele asimmetriche, e ha già conquistato un posto nella finale a squadre. A una suddivisione dal termine, le azzurre precedono la Francia di mezzo punto e pagano 5,034 punti alla Cina.
Cina 106,864 Q
Italia 101,830 Q
Francia 101,330 Q
Egitto 96,230 Q
Romania 91,030
Cechia 90,465
Messico 83,797
Gran Bretagna 73,632
L’Italia si qualifica per la finale a squadre di ginnastica artistica femminile. Alla trave le azzurre totalizzano 25,232 punti con il 12,866 di Clarissa Rinaldi e il 12,366 di Sofia Frenna. Dalila D’Aniello ottiene 11,800. Le azzurre chiudono con una prova sottotono alle parallele asimmetriche, ma hanno la certezza di rientrare tra le prime otto.
Si può iniziare con la prima regata del Windsurf femminile, in gara l’azzurra Grasso Castagnetta
Il Senegal si qualifica per le semifinali del torneo maschile di basket 3×3 battendo la Mongolia 20-11. Alle 16.00, nei quarti del torneo femminile, si affrontano Taipei Cinese e Polonia.
La giapponese Ayano Mochii batte ai punti per 4-1 la figiana Merewalesi Kolitapa e accede ai quarti dei 60 kg femminili di pugilato. Alle 14.30, negli ottavi dei 50 kg maschili, Yik Kan Chan di Hong Kong affronta il messicano Alan Jesus Ocampo Cano.
Rinviate le gare in programma questa mattina
Virginia Lampis aprirà alle 17.00 il programma delle semifinali di taekwondo. L’azzurra affronta la croata Petra Uglesic nei -44 kg. Questi gli abbinamenti.
17.00 –44 kg F | Petra Uglesic (CRO) – Virginia Lampis (ITA)
17.15 –48 kg M | Abdellatif Ladimat (MAR) – Maxence Botta (FRA)
17.30 –44 kg F | Yi-Jhen Lai (TPE) – Elina Tkhamokova (RUS)
17.45 –48 kg M | Dmitrii Balagula (MDA) – Youssef Hassan Kamal (EGY)
Michela Guglielmon vola ai quarti dei 48 kg di pugilato battendo ai punti per 3-0 la marocchina Meryem Boukraa. Nella stessa categoria l’algerina Bouthaina Bensalah supera 5-0 la thailandese Pemika Payungkasem. Nei 54 kg passa il turno la giapponese Yura Kanemaru, che batte 5-0 la venezuelana Yeniree Castillo. La colombiana Evelin Trejos Salas batte ai punti per 5-0 la romena Iasmina Georgiana Moraru e accede ai quarti dei 54 kg di pugilato. Nei 60 kg la slovacca Karolina Kollarova accede ai quarti dei 60 kg femminili di pugilato. L’arbitro ha interrotto il match contro la senegalese Soda Faye, assegnando la vittoria a Kollarova per RSC.
L’Italia si presenta alle parallele asimmetriche con 76,764 punti. A una rotazione dal termine delle qualificazioni, le azzurre sono a 2,300 punti dalla Cina, che deve ancora affrontare lo stesso attrezzo.
Cina 79,064
Italia 76,764
Cechia 66,765
Gran Bretagna 48,566
L’Italia firma 26,033 al volteggio con il 13,300 di Clarissa Rinaldi e il 12,733 di Dalila D’Aniello. Sofia Frenna ottiene 11,766. Le azzurre fanno 34 millesimi meglio della Cina all’attrezzo e salgono a 76,764 punti dopo tre rotazioni.
Il Venezuela conquista la finale del torneo femminile di futsal. Alla Dakar Arena supera l’Iran per 3-2 dopo i tempi supplementari.
L’Italia è a 50,731 punti dopo due attrezzi e ha 2,165 punti di margine sulla Gran Bretagna. La Cina è già a 79,064 con una rotazione in più delle azzurre, grazie anche ai 27,599 della trave.
Cina 79,064
Italia 50,731
Gran Bretagna 48,566
Cechia 43,999
La Germania vince 21-14 contro Porto Rico e vola in semifinale nel torneo maschile. Tra poco Senegal-Mongolia.
Rinaldi trova un ottimo 13.066. Le azzurre eseguiranno l’esercizio del volteggio nella terza e penultima rotazione.
Questa la classifica con le migliori quindici posizioni, ricordiamo il dodicesimo posto di Ceccarello:
1. Daan Wilmsen (BEL) – 1:47:04
2. Stepan Bortnik (RUS) – 1:47:04
3. Caleb Mckenzie (AUS) – 1:47:04
4. Timotej Michalik (SVK) – 1:47:04
5. Gianluigi Zamudio Perez (MEX) – 1:47:10
6. Ricards Hansons (LAT) – 1:47:30
7. Juan Esteban Sanchez Sanchez (COL) – 1:47:30
8. Matteo Zambelli (AUT) – 1:47:30
9. Rohnan Nicholson (ZIM) – 1:47:30
10. Rikeybeth Josue Alvarado Parra (VEN) – 1:47:33
11. Zephirin Le Normand Lucas (FRA) – 1:47:58
12. Lorenzo Ceccarello (ITA) – 1:48:03
13. M. Fathan Hidayatullah (INA) – 1:48:03
14. David Adam (SLO) – 1:48:03
15. Alejandro Wymmersch Pacheco (ESP) – 1:48:03
Alla fine vince Wilmsem che vince la medaglia d’oro davanti a Bortnik e McKenzie, quarto Michalik. Dodicesimo posto per Ceccarello.
Frenna trova un positivo 12.433 nel corpo libero, 11.766 per D’Aniello. Aspettiamo il punteggio Rinaldi.
I tre inseguitori hanno raggiunto addirittura superato McKenzie, che non ne ha più. Wilmsem ora è il leader del gruppo di testa, vedremo se l’australiano riuscirà a strappare una medaglia in volata.
L’Iran pareggia i conti contro il Venezuela, quando mancano 42”.
Siamo all’ultimo giro, McKenzie inizia a calare con Wilmsem, Bortnik e Michalik distanti 17”. Ceccarello in sedicesima posizione.
Lampis, già certa del bronzo in caso di sconfitta, si giocherà l’accesso in finale contro la croata Uglesic alle 17.00.
Venezuale avanti 2-1 contro l’Iran nella semifinale del torneo femminile.
Il Senegal vince 13-11 contro il Cile ed è la seconda semifinalista del torneo femminile. Ora tocca al torneo maschile, con il primo quarto di finale tra Germania e Porto Rico.
Frenna trova 12.366 punti alla trave, Rinaldi 12.866 e D’Aniello 11.800. Le azzurre eseguiranno l’esercizio del corpo libero nella seconda rotazione.
Ancora nono Ceccarello quando mancano poco più di 15 km alla fine della gara, l’azzurro cerca la quinta posizione.
Ceccarello in nona posizione ma ben attaccato al resto del gruppo di inseguitori. Ormai McKenzie va in solitaria verso la medaglia d’oro, sono 59 i secondi di distanza da Zambelli.
Le azzurre partiranno dall’esercizio della trave nella prima rotazione, aspettiamo i loro punteggi.
La Cina è la prima semifinalista del basket 3×3, battendo 21-14 la Cechia. In scena ora Senegal-Cile, con le africane avanti 6-4.
Questa la classifica dei migliori quindici, ricordiamo l’ottimo quinto posto del nostro Lorenzo Ceccarello:
1. Caleb Mckenzie (AUS) – 59:36
2. Rohnan Nicholson (ZIM) – +53
3. Selmane Mansouri (ALG) – +53
4. Alejandro Wymmersch Pacheco (ESP) – +53
5. Lorenzo Ceccarello (ITA) – +53
6. David Adam (SLO) – +53
7. Matias Calzada Gonzalez (CRC) – +53
8. Timotej Michalik (SVK) – +53
9. Gyorgy Fortuna (HUN) – +53
10. Emmanuel Shema (RWA) – +53
11. Yahyaa Martin (RSA) – +53
12. Gleb Novikov (KAZ) – +53
13. Zephirin Le Normand Lucas (FRA) – +53
14. Rikeybeth Josue Alvarado Parra (VEN) – +53
15. Wojciech Pukowski (POL) – +53
McKenzie continua il suo dominio in meno di un’ora e vince la gara di ciclismo su strada! Un ottimo Ceccarello al momento è quinto, ben distante dall’australiano.
Finiscono le prove del primo gruppo di qualificazione della ginnastica artistica, questi i risultati:
1. Polina Dmitrieva (RUS) – 52.733
2. Louane Plisson (FRA) – 51.332
3. Lilou Marliac (FRA) – 48.698
4. Tia Elmidany (EGY) – 48.265
5. Caly Chayani (FRA) – 47.998
6. Victoria Valeros (ESP) – 47.765
7. Julie Costa (BRA) – 47.565
8. Aniela Tudor (ROU) – 47.165
9. Karma Khamis (EGY) – 46.565
10. Lara Soliman (EGY) – 45.732
11. Janet Galea (MLT) – 44.965
12. Alexandra Nica (ROU) – 43.865
13. Maria Katharina Strigl (AUT) – 42.832
14. Camila Valdespino (MEX) – 42.032
15. Aylin Goon Lan (PAN) – 41.265
16. Sophia Garcia (MEX) – 40.299
17. Francia Zolozabal (MEX) – 39.964
18. Mariah Gordon (JAM) – 37.099
Ricordiamo che si qualificheranno alla finale le prime diciotto atlete, il secondo gruppo inizierà tra pochissimo con Frenna, Rinaldi e D’Aniello.
L’egiziano Ezzeldin passa per 6-2 contro il bielorusso Akunevich. I quarti di finale maschili del tiro con l’arco inizieranno alle 15.00.
L’australiano McKenzie si distanzia dal gruppo di testa, Ceccarello distante 1’25”.
Lampis vola in semifinale nei -44 kg femminili, battendo per 2-0 la malese Diallo!
Venezuela avanti 1-0 alla fine del primo tempo contro l’Iran nella prima semifinale femminile.
L’azzurra passa in vantaggio dopo il primo round.
In scena il quarto di finale dell’azzurra Virginia Lampis contro la malese Diallo, parliamo dei -44 kg femminili.
Il francese Lamouret vince 6-4 contro lo spagnolo Palomo Sanchez.
Ceccarello continua a far parte del gruppo di testa, a 38′ dall’inizio della gara.
Questi i risultati degli ottavi del fioretto femminile:
Nur Qalesha Mohd Radzuan (MAS) batte Ritej Araoud (BAH) 15-9
Celine Abu Obeid (JOR) batte Marieme Sow (SEN) 15-3
Sanda Dubolari (MDA) batte Bowie Wang (NZL) 15-13
Rianne Leung (AUS) batte Hiba Zaimi (MAR) 15-3
Cina avanti 7-2 contro la Cechia nel match valido per i quarti di finale femminili.
Il turco Gulay passa ai quarti battendo 6-4 il canadese Bains.
Il belga Wilmsen prova ad effettuare il primo sprint, ma chi riesce a staccarsi al momento dal gruppo di testa è l’austriaco Zambelli: insieme a lui, tra gli altri, a cercare di staccarsi, c’è anche il nostro Ceccarello.
Il Venezuala è avanti 1-0 contro l’Iran nella prima semifinale femminile.
Iniziati gli ottavi di finale del fioretto femminile.
Ceccarello al momento è quindicesimo nel gruppo che resta ancora compatto quando sono passati ormai 15′.
L’australiano Penna batte per 6-4 l’emiro Alkaabi e va ai quarti.
Inizia la gara maschile, Ceccarello decide di non essere a capo del gruppo di testa con i corridori che, ovviamente, sono tutti ancora abbastanza compatti.
Sta per iniziare la prima semifinale tra l’Iran e il Venezuela femminile.
L’atleta di Tapei Chen supera 6-0 l’israeliano Raz e accede ai quarti di finale.
Pochi minuti alla partenza della gara maschile, questa la startlist:
1. Alejandro Wymmersch Pacheco (ESP)
2. Thomas Yan Harel (MRI)
3. Rohnan Nicholson (ZIM)
4. Selmane Mansouri (ALG)
5. Daan Wilmsen (BEL)
6. Yahyaa Martin (RSA)
7. Lorenzo Ceccarello (ITA)
8. Zephirin Le Normand Lucas (FRA)
9. Mike Olivier Baartman (NAM)
10. Emmanuel Shema (RWA)
11. Youssef Chehaibi (TUN)
12. Legese Gebreslasie (ETH)
13. Matteo Zambelli (AUT)
14. Imrane Serhani (MAR)
15. David Adam (SLO)
16. Mariano Lucamba (ANG)
17. Caleb Mckenzie (AUS)
18. Nihad Khudoyev (AZE)
19. Rafael Francisco Bejarano Donaire (BOL)
20. Dimitar Mitev (BUL)
21. Juan Esteban Sanchez Sanchez (COL)
22. Matias Calzada Gonzalez (CRC)
23. Adam Kment (CZE)
24. Wan Chun Lee (HKG)
25. Gyorgy Fortuna (HUN)
26. M. Fathan Hidayatullah (INA)
27. Amir Koneshlou (IRI)
28. Gleb Novikov (KAZ)
29. Ricards Hansons (LAT)
30. Gianluigi Zamudio Perez (MEX)
31. Wojciech Pukowski (POL)
32. Stepan Bortnik (RUS)
33. Ibrahima Gaye (SEN)
34. Abdou Ngom (SEN)
35. Timotej Michalik (SVK)
36. Sultan Alhammadi (UAE)
37. Ali Ssali (UGA)
38. Dmytro Starovoitov (UKR)
39. Rikeybeth Josue Alvarado Parra (VEN)
Presente anche il nostro Lorenzo Ceccarello.
Diramate le sfide valide per gli ottavi di finale del fioretto femminile:
Ritej Araoud (BAH) vs Nur Qalesha Mohd Radzuan (MAS)
Marieme Sow (SEN) vs Celine Abu Obeid (JOR)
Bowie Wang (NZL) vs Sanda Dubolari (MDA)
Hiba Zaimi (MAR) vs Rianne Leung (AUS)
Ai quarti sono già qualificate l’egiziana Amr Hossny, l’austriaca Mayerl, la polacca Tym e la russa Belykh.
Lo statunitense Arun vola ai quarti di finale battendo per 6-2 lo sloveno Vrbec.
Questa la classifica delle prime quindici arrivate:
1. Angelina Novolodskaya – Russia – 1:31:19
2. Elsie Apps – Australia – 1:31:19
3. Linda Sitkova – Czechia – 1:31:19
4. Julia Pospiech – Polonia – 1:31:19
5. Jana Gevers – Belgio – 1:31:19
6. Georgia Chourdaki – Grecia – 1:31:19
7. Anel Tashbay – Kazakistan – 1:31:19
8. Nabyenka Garcia Bareno Dominguez – Messico – 1:31:19
9. Haru Quinto Marin – Peru – 1:31:19
10. Anna Bonassi – Italia – 1:31:19
11. Noemie Martinet – Francia – 1:31:19
12. Madison Bateson – Sudafrica – 1:31:19
13. Karolina Hajdukova – Slovacchia – 1:31:19
14. June Nothum – Lussemburgo – 1:31:19
15. Nahomi Jativa Martinez – Ecuador – 1:31:19
La gara maschile, con il nostro Lorenzo Ceccarello, inizierà alle 12.00.
L’ultima fase di sprint fa pagare dazio la nostra Bonassi, che chiude al decimo posto dopo un’ottima gara disputata dall’inizio alla fine. Vince la russa Novolodskaya davanti all’australiana Apps e la ceca Sitkova.
L’azzurra perde la vetta del gruppo di testa, ci prepariamo al gran finale con Bonassi che è in piena lotta per una medaglia.
10 atlete rientrano sul sestetto di testa. Saranno dunque in sedici a giocarsi il podio tra cui l’azzurra Anna Bonassi. Circa tremila metri all’arrivo
Nessun problema per Lee Jiho. Il sudcoreano liquida il tedesco Conrad con lo score di 6-0. L’asiatico vola ai quarti
8.5 chilometri all’arrivo della prova in linea femminile. Al comando Bonassi (ITA), Tashbay (KAZ), Novolodskaya (RUS), Martinet (FRA), Flaterud (NOR) e Garcia Bareno Dominguez (MEX). Gruppo a 26 secondi
Continua l’azione delle sei battistrada, che per adesso collaborano senza esitazione. Molto attiva Anna Bonassi quando ci avviciniamo agli ultimi 10 chilometri di gara
Il primo arciere qualificato ai quarti di finale del torneo maschile è il croato Matija Smaguc, che la spunta per 6-5 eliminando lo svizzero Noe Wenger
Altre 5 atlete raggiungono la russa Novolodskaya. C’è Anna Bonassi nel sestetto di testa composto dalla due sopracitate, dalla francese Martinez, dalla messicana Garcia Bareno Dominguez, dalla kazaka Tashbaye dalla norvegese Flaterud. Gruppo a 19 secondi
Entriamo nelle fasi decisive della gara in linea femminile. In corso il tentativo di fuga da parte della russa Novolodskaya, ma il gruppo è a pochi secondi
A 20 chilometri dall’arrivo il ritmo inizia a farsi più sostenuto. Restano in 34 nel gruppo con l’azzurra Anna Bonassi vigile in attesa delle prime mosse delle avversarie
Sta per iniziare la prima suddivisione delle qualificazioni femminili. Le azzurre, come accaduto al maschile, faranno parte della seconda suddivisione che prenderà il via alle 13.00
Dalle 12.00 spazio alla prova in linea maschile. Per l’Italia presente Lorenzo Ceccarello
Passaggio al chilometro 25.5 per le protagoniste della gara in linea femminile. Anna Bonassi è nel gruppo di testa composto da 35 atlete
Dalle 12.00 spazio agli ottavi di finale delle categorie dei -44 kg femminili e -48 kg maschili. L’Italia si affida a Virginia Lampis
Passaggio al chilometro 17 con il gruppo che procede compatto. Trentasei le atlete che compongono il plotone tra cui l’italiana Anna Bonassi
Alle 12.02 il fischio d’inizio della prima semifinale femminile tra Iran e Venezuela. Nel pomeriggio, precisamente alle 16.32, scenderanno in campo le azzurre opposte all’Ucraina
Dalle 11.00 spazio agli ottavi di finale maschili. Non ci sarà Mazzuoli, eliminato ieri ai sedicesimi. Domani toccherà a Matilde Manini, ancora in corsa nel tabellone femminile
Dopo 8.5 chilometri il gruppo è composto con 38 atlete transitate all’unisono tra cui l’azzurra Anna Bonassi
Dalle 11.00 partiranno anche le qualificazioni di attrezzi e all around di ginnastica artistica femminile. Tre le azzurre al via, ovvero Sofia Frenna, Clarissa Rinaldi e Dalila D’Aniello. Le italiane gareggeranno nella seconda suddivisione prevista alle 13.00
Al via le sfide dei gironi del fioretto femminile. Nessuna italiana in gara, finali previste dalle 16.00
Iniziata la prova in linea femminile. 59.5 i chilometri da percorrere per le 42 atlete al via. Italia rappresentata da Anna Bonassi
Buongiorno e benvenuti nel liveblog dedicato alla giornata di Olimpiadi Giovanili. Tutto pronto a Dakar, dove tra pochi minuti inizieranno le gare
Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari 8 novembre, streaming, italiani in gara