LIVE MotoGP, GP Qatar 2026 in DIRETTA: vittoria schiacciante per Bezzecchi, appuntamento solo rimandato per Marquez

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17.52 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

17.51 Una gara molto stressante dal punto di vista fisico, con Bezzecchi che ha dominato la scena davanti a Marquez e a Fernandez. Settimo Martin. Con questo risultato, Marquez è sempre più vicino al titolo mondiale, visti i 60 punti di margine su Martin.

17.48 Di seguito la classifica piloti aggiornata:

1 93 M. Marquez 431

2 89 J. Martin 371

3 72 M. Bezzecchi 357

4 37 P. Acosta 309

5 79 A. Ogura 294

6 49 F. Di Giannantonio 282

7 25 R. Fernandez 258

8 73 A. Marquez 197

9 63 F. Bagnaia 173

10 23 E. Bastianini 147

11 54 F. Aldeguer 129

12 33 B. Binder 118

13 10 L. Marini 117

14 20 F. Quartararo 79

15 11 D. Moreira 78

16 21 F. Morbidelli 70

17 5 J. Zarco 63

18 36 J. Mir 33

19 43 J. Miller 31

20 42 A. Rins 29

21 27 I. Lecuona 18

22 7 T. Razgatlioglu 18

23 12 M. Viñales 17

24 47 A. Fernandez 6

25 44 P. Espargaro 5

26 15 S. Chantra 3

27 30 T. Nakagami 3

28 96 J. Dixon 2

29 35 C. Crutchlow 0

30 94 J. Folger 0

31 32 L. Savadori 0

32 51 M. Pirro 0

33 41 A. Espargaro 0

17.45 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Marco Bezzecchi 72 — 1:53.940 22 342.8 Aprilia Aprilia Racing

2 Marc Marquez 93 +3.083 1:53.347 22 349.5 Ducati Ducati Lenovo Team

3 Raul Fernandez 25 +3.614 1:53.359 22 341.7 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

4 Ai Ogura 79 +4.885 1:53.780 22 348.3 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

5 Enea Bastianini 23 +6.948 1:53.510 22 350.6 KTM Red Bull KTM Tech3

6 Pedro Acosta 37 +7.413 1:53.680 22 354.0 KTM Red Bull KTM Factory Racing

7 Jorge Martin 89 +14.023 1:55.555 22 346.1 Aprilia Aprilia Racing

8 Fabio Di Giannantonio 49 +15.517 1:53.883 22 347.2 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

9 Johann Zarco 5 +16.257 1:54.312 22 343.9 Honda Castrol Honda LCR

10 Iker Lecuona 27 +17.958 1:54.280 22 348.3 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

11 Franco Morbidelli 21 +20.275 1:53.811 22 348.3 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12 Fermin Aldeguer 54 +20.576 1:55.246 22 347.2 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

13 Maverick Viñales 12 +21.095 1:54.183 22 351.7 KTM Red Bull KTM Tech3

14 Jake Dixon 96 +28.734 1:54.903 22 342.8 Honda Honda HRC Castrol

RT Brad Binder 33 6 giri 2:32.675 16 231.7 KTM Red Bull KTM Factory Racing

RT Diogo Moreira 11 7 giri 2:15.532 15 348.3 Honda Pro Honda LCR

22° giro/22 Marco Bezzecchi, dunque, ha la sua rivincita parziale quest’oggi, dominando letteralmente il GP del Qatar e prendendosi il successo di questa gara a Lusail. A completare il podio sono stati Marc Marquez e Raul Fernandez, che ha tenuto alla rimonta di Ogura. Quinto un ottimo Bastianini, davanti ad Acosta (6°) e a Martin (7°).

BANDIERA A SCACCHI!!!

22° giro/22 Inizia l’ultimo giro di Bezzecchi con un margine di 3″630 su Marc Marquez, in tutto questo Fernandez e Ogura potrebbero lottare per il terzo gradino del podio. Martin, stringendo i denti, è settimo.

21° giro/22 Bezzecchi dunque inizia il penultimo giro con un margine di 3″347 su Marquez. Fernandez è terzo, che deve guardarsi dal ritorno del compagno di squadra, Ogura. Acosta fatica, ma dovrebbe mantenere il margine su Martin (7°).

20° giro/22 Marc Marquez si prende la piazza d’onore, approfittando di un Raul Fernandez in difficoltà. Bezzecchi è sempre in fuga. Bravo il Cabroncito a leggere la situazione, in tutto questo Martin è settimo. Il 93 può guadagnare quindi tanti punti.

19° giro/22 Marc Marquez è arrivato a Raul Fernandez e si può prendere la piazza d’onore, in tutto questo Acosta si fa passare anche da Bastianini che guadagna la quinta posizione. Ogura è a 2″276 da Marquez, in quarta posizione. Settimo sempre Martin.

18° giro/22 Fernandez fatica ora e infatti ora il Cabroncito è a 6 decimi. Bezzecchi, invece, sempre in fuga e molto costante. Settimo sempre Jorge Martin, fatica lo spagnolo per le sue condizioni fisiche.

17° giro/22 Si ferma Binder per un problema tecnico con la KTM. In tutto questo, Bezzecchi si è dato una bella sveglia e ora il suo margine è di 2″6 su Fernandez, mentre quest’ultimo ha un margine di 1″ su Marquez. Martin è sempre settimo, Acosta è quinto davanti a Bastianini.

16° giro/22 Bezzecchi sempre con 1″8 il suo margine su Fernandez, che prova a rispondere a Marc Marquez, con un margine di 1″1 sul Cabroncito. Acosta, in tutto questo, viene infilato da Ogura. Martin è sempre settimo.

15° giro/22 Bezzecchi ha un margine di 1″837 su Raul Fernandez, che ha accelerato dopo il giro veloce di Marquez, anche se il margine è sempre di 9 decimi. Acosta crollato in 1’53″7 e ci sono Ogura e Bastianini in arrivo. Martin è sempre settimo.

14° giro/22 Bezzecchi ha un margine di 3″ su Marc Marquez, in tutto questo il Cabroncito è a 9 decimi da Raul Fernandez. Martin è settimo e difficilmente potrà migliorare.

13° giro/52 Eccola qui la gestione di Marc Marquez. 1’52″522 per l’iberico che ora va fortissimo e si lancia all’inseguimento di Raul Fernandez, a 1″007. Bezzecchi dovrebbe essere al sicuro, però grande gestione del Cabroncito. Martin, in tutto questo, è settimo.

12° giro/22 Bezzecchi continua a martellare sull’1’53″0, matenendo un margine di 1″3 su Fernandez. Attenzione, però, che Marc Marquez potrebbe prendere l’Aprilia Trackhouse. Martin, in tutto questo, prova ad agganciarsi a Ogura, ma è complicato. Settimo lo spagnolo dell’Aprilia.

11° giro/22 Bezzecchi si è costruito un margine di 1″4 su Fernandez, mentre Marc Marquez si tiene la terza piazza con un margine esiguo su Pedro Acosta. In tutto questo, Martin guadagna la settima piazza ai danni di Di Giannantnonio.

10° giro/22 Bezzecchi stampa il giro più veloce della gara in 1’52″691 per Bezzecchi, portando il proprio margine a 1″357 su Fernandez. Attenzione a Marquez che prova a spingere ora, tallonato da Acosta, in terza posizione. Martin è ottavo e prova ad avvicinarsi a Di Giannantonio.

9° giro/22 Bezzecchi continua a martellare con un margine di 1″110 su Fernandez. Marc Marquez è terzo, tallonato da Acosta. Martin è ottavo.

8° giro/22 Bezzecchi va su un passo inarrivabile per tutti, sull’1’52″7, portando a 1″122 il margine su Fernandez. Marc Marquez, inseguito da Acosta, Bastianini, Ogura e Di Giannantonio, sono a 3″. Martin è ottavo.

7° giro/22 Problemi di pressione con la gomma per Acosta, che concede il terzo posto a Marc Marquez. Ora vediamo se Pedro si riprenderà poi la posizione. Bastianini cerca di approfittarne. Ci sono anche Ogura e Di Giannantonio in arrivo. In tutto questo Bezzecchi è in fuga.

6° giro/22 Bezzecchi ha portato a mezzo secondo il margine su Fernandez, in tutto questo il margine di vantaggio sulla coppia di testa è di 2″. Il Cabroncito si tiene in quarta posizione, probabile che si stia tenendo per venir fuori alla distanza. Martin, in tutto questo, ha guadagnato l’ottava posizione.

5° giro/22 Bezzecchi e Fernandez continuano a martellare, con 2″003 di margine su Acosta. In tutto questo Marquez (4°) deve guardarsi da Bastianini. Probabile che Marc stia gestendo le gomme.

4° giro/22 Bezzecchi e Fernandez stanno forzando, in tutto questo Marc Marquez non forza in questa primissima parte sulle gomme e viene infilato da Acosta, scalando in quarta piazza.

3°giro/22 Le due Aprilia di Bezzecchi e Fernandez in fuga, con quasi 2″ di margine su Marc Marquez. Acosta è in scia all’alfiere di Ducati. Martin è nono, non riesce a risalire.

2°giro/22 Bezzecchi e Fernandez provano ad andare in fuga, Marc Marquez fatica a seguirli. In tutto questo Acosta, si mette all’inseguimento di Marc. Martin è nono, perdendo una posizione. Bastianini settimo e Di Giannantonio ottavo.

1° giro/22 PARTITI!!! Bezzecchi parte mlto bene, frena forte e si porta in prima posizione. Marquez ha un’incertezza e scala in terza piazza, alle spalle di Raul Fernandez. Di Giannantonio indietro, Martin è ottavo.

17.02 I piloti si schierano in griglia! Tra pochissimo si comincia.

17.01 Si prospettano 22 tornate molto intense, le prime in particolare andranno a definire gli equilibri. Vedremo come Bezzecchi approccerà a curva-1, ricordando quanto è accaduto nella Sprint.

17.00 VIA AL GIRO DI RICOGNIZIONE!

16.59 La partenza sarà un momento importante: Bezzecchi vorrà mantenere la p.1 davanti a Marquez, nello stesso tempo Martin cercherà di risalire la china. Arrivare, però, in fondo sarà complicato.

16.57 Grande concentrazione in griglia, con Marc Marquez che ha effettuato le ormai consuete flessioni per attivare il suo fisico per la partenza del GP.

16.55 Se Márquez non dovesse vincere la gara odierna, o se Martín dovesse conquistare anche solo un punto (15° posto), la festa iridata sarà rimandata al Gran Premio del Portogallo a Portimão.

16.53 Per chiudere i giochi oggi a Lusail, Márquez deve portare il suo vantaggio da 49 a almeno 74 punti (grazie al maggior numero di vittorie stagionali che lo favorirebbe in caso di arrivo a pari punti). Guadagnando i 25 punti della vittoria con Martín a zero, salirebbe esattamente a +74.

16.51 E’ il momento dell’inno del Qatar, a precedere il via del GP.

16.50 Nell’ottica mondiale, da capire se Jorge Martin riuscirà a concludere la gara, per tenere aperto ancora il discorso iridato. Ieri lo spagnolo è stato eroico, concludendo terzo viste le sue condizioni.

16.48 Assenti in questa gara Francesco Bagnaia, che ieri vittima di un brutto incidente nella Sprint si è fratturato un piede, e Luca Marini, fortemente debilitato da un virus.

16.46 “La cosa importante è fare punti, sappiamo che Bezzecchi è il più veloce e vuole vincere. Per noi l’importante è arrivare in fondo“, così Davide Tardozzi (Team Manager della Ducati).

16.43 Marc Marquez, in tutto questo, correrà pensando al campionato, nella consapevolezza sì di avere il primo match-point a Lusail, ma nello stesso tempo di avere un grande margine di vantaggio su Martin.

16.40 Marco Bezzecchi andrà in cerca di una rivincita dopo quanto è accaduto ieri nella Sprint. Partendo dalla pole, il romagnolo non vorrà sfruttare la p.1.

16.37 I piloti si schierano in griglia. Grande tensione per quello che si prospetta dalle 17:00.

16.35 Per conquistare matematicamente il suo decimo titolo mondiale già nella gara di oggi, Marc Márquez deve vincere il Gran Premio e sperare che Jorge Martín chiuda fuori dalla zona punti (dal 16° posto in giù o ritirato).

16.32 Dal canto suo, Bezzecchi correrà nelle vesti di terzo incomodo, cercando di sfruttare le incertezze altrui per far sua una vittoria utile ad Aprilia anche nell’ottica del Mondiale costruttori, decisamente aperto. Da capire se altri potranno inserirsi. Viene in mente Pedro Acosta, su KTM.

16.29 Al di là di questo, tiene banco il confronto tra case italiane: Ducati vs Aprilia. La scuderia di Borgo Panigale, rappresentata da Marquez si contrappone a quella di Noale, che ha in Jorge Martin e Marco Bezzecchi i principali alfieri. Un Martin che, dopo la frattura al braccio rimediata in Australia, ha fatto di tutto per competere dopo aver dovuto alzare bandiera bianca a Sepang (Malesia).

16.26 Un Marquez maturo e consapevole delle proprie possibilità quello che si è presentato al fine settimana qatariano. Una tappa vissuta in maniera particolare dal Cabroncito e da un po’ tutti i membri del paddock. Il clima teso dal punto di vista geopolitico ha alimentato non pochi dubbi sulla disputa del round. Non è un caso che la Yamaha abbia deciso di disertare la trasferta.

16.23 Sul tracciato di Lusail, Marc Marquez ha il primo match-point per far calare il sipario sul campionato e conquistare la decima corona iridata della carriera, l’ottava nella classe regina.

16.20 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP.

12.55 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 17:00 con la gara.‌

12.53 Di seguito la classifica del warm-up con una bella tripletta azzurra.

Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 1:52.281 Marco Bezzecchi (Aprilia) – 1:52.786, +0.505 Enea Bastianini (KTM) – 1:52.804, +0.523 Pedro Acosta (KTM) – 1:52.859, +0.578 Marc Marquez (Ducati) – 1:52.895, +0.614 Fermin Aldeguer (Ducati) – 1:52.977, +0.696 Raul Fernandez (Aprilia) – 1:53.034, +0.753 Ai Ogura (Aprilia) – 1:53.062, +0.781 Iker Lecuona (Ducati) – 1:53.080, +0.799 Jorge Martin (Aprilia) – 1:53.216, +0.935 Brad Binder (KTM) – 1:53.311, +1.030 Maverick Viñales (KTM) – 1:53.354, +1.073 Johann Zarco (Honda) – 1:53.586, +1.305 Diogo Moreira (Honda) – 1:53.679, +1.398 Franco Morbidelli (Ducati) – 1:53.824, +1.543 Luca Marini (Honda) – 1:54.014, +1.733 NC. Jake Dixon (Honda)

12.52 Fabio Di Giannantonio segna il miglior tempo nel warm-up fermando il cronometro a 1:52.821, segue Bezzecchi a 0.505, quindi Bastianini a 0.018. Decimo Jorge Martin. Quinto Marc Marquez.

BANDIERA A SCACCHI!

-1 minuti Bezzecchi sale al secondo posto, per lui uno scarto di 0.505.

-2 minuti: eccolo Marquez, quarto tempo per lui, adesso a 0.036 dal nuovo leader che è Fabio Di Giannantonio.

-3 minuti: non spinge al momento Marc Marquez.

-4 minuti: dodicesimo tempo per Martin.

-5 minuti: Bastianini si migliora e segna 1:52.804, poi Di Giannantonio a 0.049, quindi Acosta a 0.392.

-6 minuti: Bezzecchi impatta subito segnando 1:53.312, poi Bastianini a 0.234.

-7 minuti: tutti i piloti hanno montata la gomma media.

-8 minuti: tra poco arriveranno i primi riferimenti. Sale in moto anche Jorge Martin.

-10 minuti: i piloti entrano in pista.

SEMAFORO VERDE! COMINCIA IL WARM-UP DEL GP DEL QATAR

12.35 Cinque minuti e sarà warm-up.

12.33 Ieri abbiamo anche assistito ad una bruttissima caduta di Francesco Bagnaia, che ha rimediato una frattura del piede.

12.28 Marquez ha vinto nella giornata di ieri la Sprint Race, finendo nell’occhio del ciclone a causa di un contatto molto controverso con Marco Bezzecchi, poi caduto.

12.24 Sarà una giornata importante per Marc Marquez, il quale avrà il primo match point per la vittoria del titolo. Per trionfare servirà il primo posto ed uno zero di Martin.

12.20 Buongiorno, Amici di OA Sport. Mancano venti minuti all’inizio del warm-up.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Lusail, Marc Marquez ha il primo match-point per far calare il sipario sul campionato e conquistare la decima corona iridata della carriera, l’ottava nella classe regina.

Un Marquez maturo e consapevole delle proprie possibilità quello che si è presentato al fine settimana qatariano. Una tappa vissuta in maniera particolare dal Cabroncito e da un po’ tutti i membri del paddock. Il clima teso dal punto di vista geopolitico ha alimentato non pochi dubbi sulla disputa del round. Non è un caso che la Yamaha abbia deciso di disertare la trasferta.

Al di là di questo, tiene banco il confronto tra case italiane: Ducati vs Aprilia. La scuderia di Borgo Panigale, rappresentata da Marquez si contrappone a quella di Noale, che ha in Jorge Martin e Marco Bezzecchi i principali alfieri. Un Martin che, dopo la frattura al braccio rimediata in Australia, ha fatto di tutto per competere dopo aver dovuto alzare bandiera bianca a Sepang (Malesia).

Dal canto suo, Bezzecchi correrà nelle vesti di terzo incomodo, cercando di sfruttare le incertezze altrui per far sua una vittoria utile ad Aprilia anche nell’ottica del Mondiale costruttori, decisamente aperto. Da capire se altri potranno inserirsi. Viene in mente Pedro Acosta, su KTM.

Bezzecchi cercherà di reagire dopo la caduta nella Sprint di ieri, mentre Marquez avrà già la prima occasione di festeggiare il decimo Mondiale: per farlo dovrà vincere la gara e sperare che Martin non vada a punti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12:40 italiane con il warm-up, mentre la gara domenicale inizierà dalle 17:00 nostrane. Si prevedono 22 giri altamente emozionanti. Buon divertimento!