Quando gli Europei di ciclocross 2026 oggi in tv: orari 8 novembre, streaming, italiani in gara

Tutto pronto per il gran finale. Si lotta dal primo all’ultimo centimetro di gara per provare a centrare l’obiettivo massimo, la vittoria del titolo, o, in subordine, una medaglia. Gli Europei di ciclocross, manifestazione che si svolge a Zeddam nei Paesi Bassi, si apprestano a vivere la seconda e conclusiva giornata con l’assegnazione degli ultimi tre titoli.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLOCROSS ELITE UOMINI DALLE 15.00

Inaugurerà il programma la gara della categoria Juniores maschile che prenderà il via alle 11:00. Alle 13:00 partirà invece la gara dedicata alla categoria Under 23 femminile. Le maggiori attenzioni sono però indubbiamente rivolte al momento culminante dell’intera manifestazione, la gara dell’élite maschile che inizierà alle 15:00.

L’Italia, presente anche oggi nelle tre categorie, affida le proprie speranze di conquistare almeno un podio, dopo il quarto posto ottenuto ieri da Grigolini come miglior risultato, al duo Dell’Olio-Cingolani nella prova Juniores maschile e alla coppia Elisa Ferri-Giorgia Pellizzotti nell’Under 23 femminile. Sembra invece più difficile pensare al duo Bertolini-Ceolin in lotta per le prime posizioni in una corsa maschile con numerosi partecipanti di assoluto spessore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda e ultima giornata degli Europei 2026 di ciclocross. Non è prevista nessuna copertura tv per la rassegna continentale; sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max per le gare della categoria élite; OA Sport proporrà la diretta testuale della gara della categoria élite maschile.

CALENDARIO EUROPEI CICLOCROSS 2026

Domenica 8 Novembre



11:00 Uomini Junior (Alessio Borile, Giovanni Bosio, Michel Careri, Tommaso Cingolani, Francesco Dell’Olio, Jacopo Matteo Gualtieri)

13:00 Donne Under-23 (Elisa Ferri, Giorgia Pellizzotti)

15:00 Uomini élite (Gioele Bertolini, Federico Ceolin)

PROGRAMMA EUROPEI CICLOCROSS 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: nessuna copertura

Diretta streaming: Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max per la gara della categoria élite maschile

Diretta Live testuale: OA Sport per la categoria élite maschile