Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Danilina/Tracy oggi, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Tenterà l’assalto alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis la coppia azzurra composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditati della prima testa di serie, che affronteranno la kazaka Anna Danilina e lo statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding.

Il match dei quarti di finale che vedrà protagonista la coppia italiana, dunque, sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, lunedì 1° giugno, sul Court Simonne Mathieu: in palio l’accesso alle semifinali di mercoledì 3 giugno.

La sfida che vedrà protagonisti Errani/Vavassori nei quarti di finale del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match degli azzurri.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Lunedì 1° giugno

Court Simonne Mathieu – Dalle ore 11.00

Andre Goransson/Evan King (Svezia/Stati Uniti)-Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna, 2)

A seguire

Titouan Droguet/Hugo Gaston (Francia)-Quentin Halys/Pierre-Hugues Herbert (Francia)

A seguire

Hanyu Guo/Kristina Mladenovic (Cina/Francia, 13)-Elise Mertens/Shuai Zhang (Belgio/Cina, 3)

A seguire

Sara Errani/Andrea Vavassori (Italia, 1)-Anna Danilina/JJ Tracy (Kazakistan/Stati Uniti, 7)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.