Errani e Vavassori approdano ai quarti del doppio misto al Roland Garros: decisivo il match tie-break contro Stollar/Harrison

Sara Errani e Andrea Vavassori continuano la loro corsa al Roland Garros 2026 e lo fanno al termine di una sfida dai due volti, conclusa con una rimonta che ha confermato ancora una volta il carattere e la qualità della coppia italiana. Sul Court 7 di Parigi, i campioni in carica del doppio misto hanno superato l’ungherese Fanny Stollár e lo statunitense Christian Harrison con il punteggio di 6-4, 1-6, 10-6 in 1 ora e 17 minuti, conquistando così l’accesso ai quarti di finale.

L’incontro è stato caratterizzato da continui cambi di inerzia. Nel primo set Errani e Vavassori hanno mostrato fin dalle battute iniziali una maggiore lucidità nella gestione degli scambi e delle situazioni tattiche. La capacità dell’emiliana di leggere il gioco a rete e di occupare gli spazi con grande efficacia si è integrata perfettamente con la potenza e l’intraprendenza del compagno, particolarmente incisivo sia al servizio sia nelle accelerazioni da fondo campo. Un equilibrio che ha consentito agli azzurri di prendere progressivamente il controllo del parziale, chiuso sul 6-4.

La reazione degli avversari, tuttavia, non si è fatta attendere. Nel secondo set Stollár e Harrison hanno cambiato marcia, aumentando l’aggressività in risposta e imponendo ritmi più elevati. Gli italiani hanno faticato a contenere la pressione esercitata dalla coppia ungherese-statunitense, che ha trovato continuità nei turni di risposta e ha accumulato rapidamente un vantaggio consistente. Il risultato è stato un netto 6-1 che ha rimesso completamente in equilibrio il confronto.

La partita si è così decisa nel match tie-break, dove sembrava che il destino dell’incontro fosse ormai indirizzato verso gli avversari. Sotto 1-6 e in evidente difficoltà, Errani e Vavassori hanno però cambiato volto alla sfida. Proprio nel momento di maggiore pressione hanno alzato sensibilmente il livello del loro tennis, ritrovando precisione nelle risposte e aggressività nelle discese a rete. Punto dopo punto, gli azzurri hanno ricucito lo svantaggio fino a completare una straordinaria rimonta, infilando una serie di nove punti consecutivi che ha ribaltato completamente l’inerzia del match e fissato il punteggio finale sul 10-6.

A fare la differenza sono state soprattutto l’esperienza e la freddezza nei passaggi decisivi. Errani ha garantito ordine e letture tattiche impeccabili nelle zone più delicate del campo, mentre Vavassori ha sfruttato la sua copertura e la sua presenza fisica per limitare le soluzioni degli avversari. Nel finale, la pressione costante esercitata in risposta ha costretto Stollár e Harrison a giocare volée sempre più complicate, favorendo il progressivo ribaltamento della situazione.

La vittoria permette così alla coppia italiana di proseguire la difesa del titolo conquistato un anno fa e conferma Errani e Vavassori tra le coppie più competitive e spettacolari del circuito Slam. Nei quarti di finale li attende ora una nuova sfida contro lo statunitense James Tracy e la kazaka Anna Danilina, avversari che proveranno a interrompere il cammino dei campioni in carica verso un’altra possibile impresa sulla terra rossa parigina.