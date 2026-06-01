Berrettini-J. Cerundolo oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Proverà a qualificarsi ai quarti di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis l’azzurro Matteo Berrettini, che nell’incontro degli ottavi di finale sarà opposto all’argentino Juan Manuel Cerundolo.

Il match del quarto turno che vedrà protagonisti l’italiano e l’argentino, dunque, sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, lunedì 1° giugno, sul Court Suzanne Lenglen: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore.

La sfida che vedrà protagonisti Matteo Berrettini e l’argentico Juan Manuel Cerundolo nel quarto turno del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Lunedì 1° giugno

Court Suzanne Lenglen – Dalle ore 11.00

Anastasia Potapova (Austria, 28)-Anna Kalinskaya (Russia, 22)

A seguire

Madison Keys (Stati Uniti, 19)- Diana Shnaider (Russia, 25)

A seguire

Matteo Berrettini (Italia)-Juan Manuel Cerundolo (Argentina)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.