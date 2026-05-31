Dove vedere in tv Arnaldi-Tiafoe, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Lunedì 1° giugno Matteo Arnaldi affronterà l’americano Frances Tiafoe nel match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Sul campo Suzanne Lenglen, l’azzurro va a caccia della qualificazione ai quarti, reduce da un cammino in cui qualità e determinazione non sono mancate.

Il ligure si è reso protagonista di un grande percorso, mettendosi alle spalle un periodo complicato legato alla poca fiducia nel proprio tennis e ad alcuni problemi fisici. Nei turni precedenti, Arnaldi si è imposto contro un giocatore dal celebre passato come Stefanos Tsitsipas, battendo poi nel terzo round un tennista scorbutico e ostico come il belga Raphaël Collignon. Una partita molto intensa, che si è decisa al super tie-break e in cui Matteo ha messo in mostra tutte le proprie qualità di lottatore.

Dall’altra parte della rete ci sarà il n.19 del seeding. Lo statunitense è un giocatore che predilige le superfici veloci, ma sulla terra di Parigi ha già dimostrato di sapersi adattare molto bene. Arriva a questa sfida stanco ma galvanizzato da una clamorosa rimonta da due set di svantaggio contro il portoghese Jaime Faria.I due tennisti si incrociano per la terza volta in carriera nel circuito maggiore, con il bilancio in perfetta parità (1-1): Tiafoe vinse in cinque set a Wimbledon nel 2024; l’azzurro si impose nel 2025 a Madrid sulla terra rossa della Caja Magica.

La partita tra Matteo Arnaldi e l’americano Frances Tiafoe, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026, non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

ARNALDI-TIAFOE ROLAND GARROS 2026

Lunedì 1° giugno

Court SUZANNE-LENGLEN – Inizio ore 11:00

Anastasia Potapova (AUT) [28] vs Anna Kalinskaya [22]

A seguire

Madison Keys (USA) [19] vs Diana Shnaider [25]

A seguire

Juan Manuel Cerundolo (ARG) vs Matteo Berrettini (ITA)

A seguire

Frances Tiafoe (USA) vs Matteo Arnaldi (ITA)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.