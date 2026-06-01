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Cobolli-Svajda oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming
Nella seconda giornata dedicata agli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile al Roland Garros 2026 di tennis, quelli della parte alta del main draw, il numero 10 del seeding, l’italiano Flavio Cobolli, affronterà lo statunitense Zachary Svajda.
L’incontro del quarto turno in cui si affronteranno l’italiano e lo statunitense sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, lunedì 1° giugno, sul Court Philippe Chatrier: nell’unico precedente giocato sul circuito maggiore, a Delray Beach nel 2024, l’azzurro si impose in tre set.
Il match tra Flavio Cobolli e lo statunitense Zachary Svajda del quarto turno del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.
CALENDARIO ROLAND GARROS 2026
Lunedì 1° giugno
Court Philippe Chatrier – Dalle ore 11.00
Flavio Cobolli (Italia, 10)-Zachary Svajda (Stati Uniti)
PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.
Diretta live testuale: OA Sport.