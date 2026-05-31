Sabato da ricordare per il tennis italiano al Roland Garros: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi conquistano tutti l’accesso agli ottavi di finale dello Slam parigino.
Nell’edizione delle maratone sulla terra rossa di Roland Garros, entra di diritto tra i momenti più emozionanti il super tie-break vinto da Berrettini con il punteggio di 15-13.
👉 Analizziamo risultati, protagonisti, tabellone e prospettive degli azzurri nella diretta di TennisMania.
📺 Diretta alle ore 8:30 sul canale YouTube di OA Sport.
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