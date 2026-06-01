Arnaldi-Tiafoe oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi, lunedì 1° giugno, sul prestigioso Suzanne Lenglen, Matteo Arnaldi si giocherà l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros 2026 contro Frances Tiafoe. Per il tennista azzurro si tratta di un appuntamento di grande rilievo, al termine di un torneo che finora lo ha visto esprimere un tennis solido e competitivo, accompagnato da una notevole tenuta mentale.

Il giocatore ligure sta attraversando una fase di evidente crescita dopo mesi non semplici, segnati da problemi fisici e da un rendimento altalenante che aveva inciso sulla fiducia nei propri mezzi. A Parigi, però, Arnaldi ha ritrovato continuità e convinzione, costruendo un percorso di assoluto valore.

Tra i risultati più significativi spicca il successo contro Stefanos Tsitsipas, ex protagonista ai massimi livelli del circuito, seguito dalla vittoria ottenuta al terzo turno contro il belga Raphaël Collignon. Un confronto duro e combattuto, risolto soltanto al super tie-break, nel quale l’italiano ha confermato le sue doti di resilienza e capacità di gestione dei momenti decisivi.

A contendergli un posto tra i migliori otto del torneo sarà Tiafoe, testa di serie numero 19. Sebbene le sue caratteristiche tecniche si esprimano tradizionalmente al meglio sui campi rapidi, l’americano ha dimostrato anche sulla terra battuta parigina di possedere gli strumenti necessari per essere competitivo. Il suo cammino agli ottavi è stato impreziosito da una spettacolare rimonta contro il portoghese Jaime Faria, recuperando due set di svantaggio in una sfida che gli ha garantito entusiasmo ma che potrebbe aver lasciato qualche scoria sul piano fisico.

Quello di Parigi sarà il terzo confronto tra Arnaldi e Tiafoe nel circuito ATP. I precedenti raccontano una rivalità ancora in equilibrio: il primo successo è andato allo statunitense, vincitore in cinque set sull’erba di Wimbledon nel 2024, mentre l’azzurro ha risposto l’anno successivo imponendosi sulla terra battuta di Madrid. Un equilibrio che rende ancora più interessante una sfida destinata a mettere in palio molto più di un semplice posto nei quarti di finale.

La partita tra Matteo Arnaldi e l’americano Frances Tiafoe, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026, non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

ARNALDI-TIAFOE ROLAND GARROS 2026

Lunedì 1° giugno

Court SUZANNE-LENGLEN – Inizio ore 11:00

Anastasia Potapova (AUT) [28] vs Anna Kalinskaya [22]

A seguire

Madison Keys (USA) [19] vs Diana Shnaider [25]

A seguire

Juan Manuel Cerundolo (ARG) vs Matteo Berrettini (ITA)

A seguire

Frances Tiafoe (USA) vs Matteo Arnaldi (ITA)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.