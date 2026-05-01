Sinner-Fils e Blockx-Zverev oggi, ATP Madrid 2026: orari semifinali, tv, programma, streaming

Entrambe le semifinali del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso in altura sulla terra battuta iberica, si disputeranno venerdì 1° maggio: scenderanno in campo Sinner-Fils e Blockx-Zverev.

Il match tra l’azzurro Jannik Sinner ed il transalpino Arthur Fils sarà il secondo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium e si giocherà comunque non prima delle ore 16.00, con il programma che scatterà alle ore 13.30 con la semifinale di doppio femminile tra Siegemund/Zvonareva ed Andreeva/Shnaider.

Nella sessione serale, invece, si disputerà la seconda semifinale di singolare maschile, tra il belga Alexander Blockx ed il numero 2 del seeding, il tedesco Alexander Zverev: il match sarà il terzo del programma e si disputerà comunque non prima delle ore 20.00.

Entrambe le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Madrid saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport per il match di Sinner.

CALENDARIO ATP MADRID OGGI

Venerdì 1° maggio

Manolo Santana Stadium – Dalle ore 13.30

Laura Siegemund / Vera Zvonareva (Germania / Russia) – Mirra Andreeva / Diana Shnaider (Russia)

Non prima delle ore 16.00

Jannik Sinner (Italia, 1) – Arthur Fils (Francia, 21) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 20.00

Alexander Blockx (Belgio) – Alexander Zverev (Germania, 2) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP MADRID OGGI: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport per il match di Sinner.