Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Orbe-Orbe: orari, tv, streaming. Pogacar a caccia del tris

Il Giro di Romandia 2026 riparte da Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, dopo la vittoria della Liegi-Bastogne-Liegi, sta lasciando il segno anche sulla corsa a tappe elvetica. Il campione del mondo in carica ha vinto le prime due vere tappe della corsa svizzera (tralasciando il prologo iniziale) in maniera anomala per un extraterrestre come lui. Pogacar si è infatti imposto in due volate ristrette e proverà a conquistare oggi anche la terza frazione.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35

Ad attendere il gruppo ci saranno 176.6 chilometri totali da Orbe ad Orbe con un percorso molto vario. Tanti gli strappi lungo la frazione, nessuno di questi particolarmente incidente per fare selezione. L’unica reale salita sarà quella del Col du Mollendruz (9 km al 6,1 % di pendenza media), con lo scollinamento a 30 chilometri dal traguardo.

L’attenzione sarà indubbiamente rivolta a Tadej Pogacar. Lo sloveno cercherà di fare selezione in salita oppure ci sarà nuovamente una volata ristretta tra i big. Dove vedere in tv la terza tappa del Giro di Romandia 2026? Non ci sarà alcuna copertura in tv dell’evento. Lo streaming invece sarà disponibile per gli abbonati su Discovery Plus, HBO MAX e dalle 15.45 anche su Eurosport 2, DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA GIRO DI ROMANDIA 2026 OGGI

Venerdì 1 maggio – Terza tappa Orbe-Orbe (176.6 km)

Orario di partenza: 13.35

Orario di arrivo stimato: 17.30

PROGRAMMA GIRO DI ROMANDIA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Pus, HBO MAX e dalle 15.45 anche su Eurosport 2 e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport