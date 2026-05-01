LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: playoff da dentro o fuori!

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia si gioca tutto. Sul ghiaccio di Ginevra va in scena il quarto di finale dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, un crocevia che vale l’accesso alla zona medaglie e che mette di fronte la coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner al Giappone. Una sfida che pesa tantissimo, perché dopo un round robin lungo, intenso e spesso complicato, non c’è più margine di errore.

Il cammino dell’Italia è stato di alto livello, ma non privo di ostacoli. Gli azzurri hanno iniziato con grande autorità, infilando tre vittorie consecutive contro Cechia, Ungheria e Germania, mostrando subito solidità tecnica e lucidità tattica. La sconfitta all’extra end contro il Canada ha rappresentato un primo campanello, ma la reazione è stata immediata: Finlandia e Stati Uniti sono state travolte, mentre contro la Svizzera è arrivata un’altra prova di forza.

Nel finale di girone, però, la fatica e la pressione si sono fatte sentire: il ko contro la Corea del Sud ha complicato la corsa diretta alle semifinali, rendendo decisiva l’ultima sfida contro la Scozia. E proprio lì è emersa tutta la qualità della coppia olimpica azzurra: vittoria all’extra end, sangue freddo nei momenti chiave e qualificazione ai playoff conquistata con carattere. Il secondo posto nel gruppo B, alle spalle del Canada, è il risultato di un percorso da sette vittorie e due sconfitte, che conferma l’Italia tra le grandi protagoniste del torneo.

Dall’altra parte c’è un Giappone che arriva a questo appuntamento con grande fiducia. La formazione composta da Koana Tori e Aoki Go ha chiuso il round robin del gruppo A con un eccellente record di 7-2, dimostrando continuità e capacità di adattarsi alle diverse situazioni di gioco. Il loro percorso è stato costruito su una partenza lanciata, con vittorie nette come quella contro l’Estonia all’esordio, e su una fase centrale estremamente solida, in cui hanno saputo gestire bene anche gli incontri più equilibrati.

Il Giappone ha alternato prestazioni brillanti a qualche passaggio a vuoto, come la sconfitta contro la Svezia, ma ha sempre dato l’impressione di essere una squadra organizzata, capace di colpire con precisione e sfruttare gli errori avversari. Nelle ultime giornate ha consolidato la propria posizione tra le prime del girone, guadagnandosi con merito l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Un avversario da prendere con le molle, perché abbina qualità tecniche a una notevole disciplina tattica.

Per l’Italia sarà fondamentale ritrovare la miglior versione di se stessa. Constantini e Mosaner hanno dimostrato, anche nei momenti più complicati, di possedere un’intesa fuori dal comune e una capacità di gestione delle partite che li rende tra i riferimenti della disciplina, come certificato dall’oro mondiale in carica e dal bronzo olimpico a Milano-Cortina.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.