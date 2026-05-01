Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

La Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile scatterà venerdì 1° maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’Italia farà il proprio esordio nel Gruppo B alle ore 20.15 nel match in cui il Setterosa sarà opposto alla Grecia.

Per quanto concerne il programma della prima giornata, nello stesso girone delle azzurre si sfideranno dalle ore 18.30 Paesi Bassi ed Australia, mentre nel Gruppo A si affronteranno Stati Uniti ed Ungheria dalle ore 14.00 e Giappone e Spagna dalle ore 15.45.

Per Italia-Grecia della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Venerdì 1° maggio

20.15 Italia-Grecia

PROGRAMMA WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast TV (piattaforma a pagamento).

Diretta live testuale: OA Sport.