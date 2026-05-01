LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: si ricomincia, tante novità per la Ferrari

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito ricavato attorno alla zona dell’Hard Rock Stadium, inizierà un fine-settimana carico di interesse e col punto di domanda legato alle avverse condizioni meteorologiche. I team, da questo punto di vista, saranno messi a dura prova.

Dopo oltre un mese di stop forzato — causato dalla cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita per ragioni geopolitiche nell’area del Golfo — si riparte. La prima novità riguarda il formato del weekend. Miami ospiterà il secondo degli appuntamenti Sprint della stagione — il secondo dopo quello disputato in Cina — e questo ha imposto una riflessione immediata sulla gestione del tempo in pista.

Per compensare la riduzione delle sessioni di prove libere tipica di questo format, è stato deciso di estendere la FP1 da 60 a 90 minuti. La sessione si svolgerà dalle 12:00 alle 13:30 ora locale (18:00–19:30 in Italia), offrendo così ai team una finestra più ampia per raccogliere dati dopo un’assenza così prolungata dalle competizioni.

Ma il vero cambio di passo si gioca sul piano regolamentare. Il cuore della revisione riguarda la gestione dell’energia, soprattutto in qualifica. La ricarica massima consentita scende da 8 a 7 MJ, mentre la potenza di picco del cosiddetto “superclipping” sale da 250 a 350 kW. L’obiettivo è chiaro: ridurre i tempi di ricarica durante il giro e favorire una guida più continua e aggressiva, più vicina al concetto di “flat-out”. I team poi si presenteranno con tante novità tecniche e Ferrari spera che le soluzioni adottate funzionino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del week end di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 18:00 italiane con l’unica sessione di prove libere in programma del week end. Dalle 22:30 nostrane è prevista la Sprint Qualifying, per definire lo schieramento della Sprint Race di domani. Buon divertimento!