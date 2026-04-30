LIVE Sinner-Fils, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: altro scoglio importante verso la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il transalpino Arthur Fils, numero 21 del tabellone, valido per la prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis.

L’italiano è in corsa per vincere il quinto titolo consecutivo in un Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026: l’azzurro ha vinto gli ultimi 26 match disputati in tornei di questa categoria, portando a casa, in questi incontri, 52 set sui 54 giocati.

Il match del penultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il francese sarà il secondo in programma dalle ore 13.30 di venerdì 1° maggio, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 16.00: Sinner ha vinto l’unico precedente con Fils, giocato a Montpellier 2023, imponendosi anche in quel caso in semifinale, per 7-5 6-2.

La sfida tra Sinner e Fils sarà la seconda di giornata, dopo Siegemund/Zvonareva-Andreeva/Shnaider (ore 13.30): il match inizierà comunque non prima delle ore 16.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner ed il transalpino Arthur Fils, valido per le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!