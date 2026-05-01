F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orari FP1 e Sprint Qualifying, programma, streaming

Venerdì 1° maggio prenderà il via il week end del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Messa alle spalle una lunga pausa di cinque settimane per via della cancellazione dei GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita a causa delle tensioni geopolitiche, il Circus torna in scena sul tracciato della Florida. Un circuito particolare, ricavato attorno alla zona dell’Hard Rock Stadium, che richiederà tanta capacità di adattamento a piloti e team.

Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, la seconda del 2026. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire da oggi. Assisteremo a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint di domani. Questo significa che non ci sarà troppo tempo per trovare la messa a punto ideale.

Inoltre, la sessione di libere è stata anticipata di 30′ rispetto al programma originario e durerà 90 e non 60 minuti per via delle tante novità regolamentari che sono state introdotte in corrispondenza di questo round. Si vuol fare in modo che le scuderia abbiano un po’ di tempo in più per verificare il tutto, in un fine-settimana molto particolare.

Il venerdì del GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) a pagamento, mentre in chiaro su TV8 sarà possibile seguire esclusivamente la Sprint Qualifying. In streaming vi sarà la copertura completa su SkyGo e su NOW a pagamento, mentre in chiaro su TV8.it solo quella del time-attack citato. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali dell’intero programma odierno.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 1° maggio (orari italiani)

Ore 18.00-19.30 prove libere 1 a Miami (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 22.30-23.14 Sprint Qualifying a Miami (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP MIAMI F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche della Sprint e non le prove libere del venerdì.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche della Sprint e non le prove libere del venerdì.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 2 maggio

Ore 16:15-17:15 Sprint Qualifying a Miami (USA) – Differita tv in chiaro