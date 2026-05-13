LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: ancora il nuovo fenomeno spagnolo sulla strada dell’Italia

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale che vede di fronte clamorosamente Luciano DARDERI opposto a Rafael JODAR per un posto nelle semifinali degli Internazionali d’Italia 2026.

L’italo argentino ha compiuto un paio di miracoli: prima ha trovato il modo di girare una partita complicatissima (per merito del rivale) contro Tommy Paul, facendola sua per 3-6, 6-3, 6-2, poi c’è stato il miracolo, sempre sulla BNP Paribas Arena, contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Quest’ultimo ha senz’altro contribuito a regalare di fatto la partita a Darderi, che però non ha mai mollato, anche sotto di set e break. QUI potete recuperare il fils rouge del match con Zverev.

Oggi ci si gioca l’immortalità, quella che Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner hanno raggiunto issandosi fino alla semifinale degli Internazionali. Sarebbe il terzo italiano nell’ultimo decennio a giungere nel penultimo atto del nostro torneo di casa, il quarto tennista a farlo in singolare se si considerano anche le ragazze, in particolare Jasmine Paolini. Insomma, c’è tantissimo motivo di interesse per capire anche come il predestinato iberico Jodar reagirà ad un quarto di finale da favorito.

In classifica, ormai lo spagnolo è nei primi 20 giocatori del mondo, traguardo raggiunto in praticamente metà stagione! Qualcosa di clamoroso. Darderi, vincendo oggi, scavalcherebbe Vacherot e si isserebbe in sedicesima posizione virtuale. Una vittoria oggi sarebbe fondamentale anche perché assicurerebbe una testa di serie tra le prime 16 al Roland Garros, e quindi eviterebbe di sicuro Jannik Sinner e gli altri 8 top player prima degli ottavi di finale. Virtualmente, col forfait di Alcaraz, l’azzurro sarebbe comunque dentro i primi 16, ma proprio Jodar potrebbe superarlo vincendo il torneo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale che vede di fronte clamorosamente Luciano DARDERI opposto a Rafael JODAR per un posto in semifinale: si gioca in sessione serale come 2° match dalle 19 dopo Svitolina-Rybakina e non prima delle 20.30! Non mancate!