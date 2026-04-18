Europei taekwondo 2026: i convocati dell’Italia. Alessio e Dell’Aquila le stelle, c’è spazio per i giovani

Da lunedì 11 a giovedì 14 maggio Monaco di Baviera ospiterà i Campionati Europei di taekwondo 2026, uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale in assenza di Olimpiadi e Mondiali. La rassegna continentale assoluta viene considerata un evento di classificazione G4 ai fini del ranking, quindi rappresenta una grande opportunità per tanti atleti in vista del secondo e decisivo ciclo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

La Nazionale italiana si presenterà sul suolo tedesco con una rappresentativa di 13 atleti (5 donne e 8 uomini), affidandosi alle sue stelle più luminose ma dando anche spazio a giovani (in certi casi giovanissimi) talenti in rampa di lancio che potranno salire di colpi nelle prossime stagioni e soprattutto nel successivo quadriennio a cinque cerchi che culminerà nel 2030 ai Giochi di Brisbane.

Presenti le punte di diamante del movimento azzurro Vito Dell’Aquila (che proverà a difendere il titolo europeo nei 58 kg) e Simone Alessio (in gara negli 87 kg dopo l’argento mondiale del 2025), mentre il resto della spedizione tricolore sarà composto da Gaetano Cirivello (54 kg), Ludovico Iurlaro (63 kg), Dennis Baretta (68 kg), Angelo Mangione (74 kg), Emanuele Vittorio Maturo (80 kg), Mattia Molin (+87 kg) in campo maschile e da Elisa Bertagnin (46 kg), Lucrezia Maloberti (49 kg), Anna Frassica (53 kg), Lucia Pezzolla (57 kg), Giulia Maggiore (67 kg) nel settore femminile.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI TAEKWONDO 2026

DONNE

Elisa Bertagnin (46 kg), Lucrezia Maloberti (49 kg), Anna Frassica (53 kg), Lucia Pezzolla (57 kg), Giulia Maggiore (67 kg).

UOMINI

Gaetano Cirivello (54 kg), Vito Dell’Aquila (58 kg), Ludovico Iurlaro (63 kg), Dennis Baretta (68 kg), Angelo Mangione (74 kg), Emanuele Vittorio Maturo (80 kg), Simone Alessio (87 kg), Mattia Molin (+87 kg).