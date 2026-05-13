LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la Montagna Grande di Viggiano incute timore, qualcuno può saltare

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LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia 2026. 202.9 km da Praia a Mare a Potenza con la Montagna Grande di Viggiano che potrebbe spaccare la corsa e registrare i primi veri attacchi degli uomini di classifica. Appuntamento alle 12.25 con il chilometro zero di una frazione che potrebbe essere resa ancor più avvincente dalla probabile pioggia prevista sul percorso.

Dopo pochi chilometri dalla partenza si viaggerà verso il Parco del Pollino con la prima salita che inizierà a mettere fatica nelle gambe dei corridori. Spazio al GPM di Prestieri (13 km al 5% di pendenza media), salita lunga ma pedalabile. Scollinamento seguito da circa 20 chilometri di saliscendi prima della vera e propria discesa che porterà il gruppo a Francavilla in Sinni, teatro del traguardo volante valido per la classifica a punti. Tanta pianura nella parte centrale della tappa, che da Fondovalle d’Agri entrerà nella fase decisiva. Si tornerà a salire con pendenze dolci, quasi da falsopiano. Giunti a Viggiano le pendenze saranno decisamente più accentuate fino all’inizio della Montagna Grande di Viggiano (6.6 km al 9.1% di pendenza media e punte al 15%). Dallo scollinamento mancheranno 50 km all’arrivo, con numerosi saliscendi che animeranno il segmento fino al KM Red Bull posto al km 174.2. Spazio infine alla lunga discesa che proietterà i migliori verso Potenza, dove l’arrivo tirerà all’insù dai -1400 metri.

Molto difficile identificare possibili scenari e di conseguenza i favoriti di giornata. La Montagna Grande di Viggiano più che stuzzicare i big potrebbe cogliere impreparato qualche uomo di classifica. Occasione per i cacciatori di tappe, che già ieri si sono fatti notare. Ci riproverà Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG), con la maglia rosa Giulio Ciccone (Lidl – Trek) che cercherà innanzitutto a salvare il simbolo del primato. Occhi puntati anche su Christian Scaroni (XDS Astana Team) e Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG). Nel caso in cui la corsa dovesse accendersi sul GPM più atteso assisteremo a nuove schermaglie tra Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike) e Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), due dei principali favoriti alla vittoria finale.

La quinta tappa del Giro d’Italia 2026 da Praia a Mare a Potenza inizierà alle 12.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!