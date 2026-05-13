LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e Italia di pallamano maschile. Il match contro gli elvetici è di quelli dall’importanza molto elevata; chi vince la doppia sfida infatti ottiene l’ambito pass per la qualificazione al mondiale del 2027.

La vittoria in terra elvetica sarebbe un blitz tanto difficile quanto importante per indirizzare la qualificazione dalla propria parte. Per la Nazionale azzurra sarebbe infatti un risultato piuttosto positivo rimanere incollati alla Svizzera per poi giocarsi il tutto per tutto nel ritorno che si giocherà a Faenza domenica 17 maggio alle ore 18.00. 120 minuti in cui gli azzurri daranno il massimo per replicare il risultato storico ottenuto con la qualificazione ai Mondiali 2025 e dare continuità dopo il più che positivo Europeo 2026.

La selezione azzurra, guidata dal coach Bob Hanning, dovrà purtroppo fare a meno causa infortuni di Filippo Angiolini e Marco Mengon, Saranno invece sicuramente della partita Gianluca Dapiran, Tommaso De Angelis, Leo Prantner, Nicolò D’Antino, Davide Pugliese, Simone Mengon, Christian Manojlovic, Davide Bulzamini, Mikael Helmersson, Giacomo Savini, Thomas Bortoli, Alex Belardinelli, Andrea Parisini , Tommaso Romei, Valentino Dello Vicario e i portieri Domenico Ebner e Pau Panitti. Gli azzurri dovranno rimanere organizzati, precisi, ma soprattutto dovranno dimostrare grande carattere di fronte ad una squadra, quella elvetica, in forte crescita e spinta dal pubblico di casa.

La partita fra Svizzera e Italia, che si giocherà nell’impianto da 10.000 posti di Hallenstadion, comincerà alle 19.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!