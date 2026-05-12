Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Praia a Mare-Potenza: percorso, orari, tv

Dopo il giorno di pausa ed il trasferimento dalla Bulgaria al territorio italiano, il Giro d’Italia 2026 è pronto a ripartire. La Corsa Rosa inizierà il suo percorso italiano partendo dalla Calabria con la tappa di oggi che partirà da Catanzaro e si concluderà a Cosenza. Domani invece la carovana affronterà una quinta frazione ostica, con l’arrivo nel capoluogo della Basilicata.

Si iniziano ad affrontare le prime salite italiane di questo Giro in attesa delle grandi tappe montuose. La classifica generale, esclusi i ritiri, deve ancora delinearsi e Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) dovrà difendere la preziosa maglia rosa. La quinta tappa presenta un finale imprevedibile, con un dislivello totale di 4100 metri. Attenzione soprattutto agli ultimi chilometri mossi cittadini che potrebbero favorire un’azione sfruttando le pendenze.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2026

Mercoledì 13 maggio Quinta tappa

Praia a Mare-Potenza (203 km)

Orario di partenza: 12.15

Orario di arrivo stimato: 17.15

PERCORSO

Si parte subito in salita con il GPM di terza categoria di Pestrieri, seguito da una leggera discesa fino allo Sprint di Francavilla in Sinni. Si ritorna successivamente pian piano a salire fino alla Montagna Grande di Viggiano (6.6 km al 9,1% di pendenza media), GPM di seconda categoria. Da qui si resterà in quota fino al Chilometro Red Bull ed allo strappo della Sellata. Si scende poi verso la città e ci si avvicina ad un finale mosso. L’arrivo è in pianura ma gli ultimi chilometri sono in salita nel centro cittadino di Potenza.

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO D’ITALIA 2026

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.05 alle 14.00. Su Rai 2 dalle ore 14.00

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, DAZN, Eurosport 1

Diretta Live testuale: OA Sport