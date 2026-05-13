LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quarti

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport del match tra la coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori e tra quella composta dallo svedese André Goransson e lo statunitense Evan King. L’incontro è valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Roma, ultimo Masters 1000 prima del Rolland Garros di Parigi.

Gli azzurri sono usciti dalla top ten ma nelle ultime settimane stanno ritrovando un ottimo ritmo in campo: pochi mesi fa, è arrivata la prima vittoria 1000 della loro collaborazione, a Miami, nello stesso week end dove l’Italia ha trionfato anche nel singolare maschile con Jannik Sinner. Nelle ultime settimane la coppia italiana ha giocato poco per via di un problema familiare molto importante che ha colpito Bolelli.

L’esordio è stato complesso ma alla fine Bolelli e Vavassori hanno rimontato Bhambri/Venus chiudendo il match al super tie-break, mentre Goransson e King hanno superato, sempre al terzo e decisivo set, l’argentino Etcheverry e il cileno Tabilo. Il Pietrangeli, campo in cui giocheranno gli azzurri, sarà sicuramente stracolmo di tifosi pronti a supportali verso un risultato importante.

Il match degli azzurri sarà quindi il terzo sul Pietrangeli e il secondo dalle 14.00. La giornata inizierà alle 13.00 con la sfida tra Krajicek/Mektic e Cash/Tracy, mentre alle 14.00, appunto, toccherà a Hsleh/Wang e Andreeva/Shnaider anticipare la coppia italiana. Segui l’intero incontro in Diretta e in Live del match con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!