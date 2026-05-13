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LIVE Brescia-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di prestigio contro i greci
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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Brescia-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2026, il Brescia in casa per arrivare alla vittoria.
Alla piscina di Mompiano va in gioco un match dal peso incalcolabile per il cammino europeo della rosa lombarda. AN Brescia arriva alla partita con la necessità di trovare un risultato completo per continuare a sperare nella qualificazione alla fase finale, mentre i greci dell’Olympiacos si presentano a Brescia con il vantaggio in classifica e con l’obiettivo di firmare un passo importante verso il passaggio del turno. L’AN Brescia deve fare il match della vita per sperare nella qualificazione, molti azzurri del Settebello in rosa sanno cosa vuol dire partite del genere.
La rosa di Sandro Bovo è pronta ad una prova di grande temperamento davanti ai propri tifosi. Dopo la pesante sconfitta contro il Barceloneta, i lombardi devono ritrovare la grinta che serve per partite del genere. Nel match d’andata gli ospiti si imposero per 14-11, in una partita in cui l’AN Brescia rimase a lungo in gara prima di cedere nel momento decisivo. La classifica momentanea recita: 1. CNAB 12pts, 2. Olympiacos 6pts, 3. Brescia 3pts, 4. NBG 3pts.
Questa la rosa dei lombardi: Tommaso Baggi Necchi, Mario Del Basso, Stefano Guerrato, Filippo Lodi, Filippo Ferrero, Vlado Popadic, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani, Ante Viskovic, Nicolò Casanova, Mateo Giri, Francesco Massenza Milani, Alessandro Balzarini. Allenatore: Sandro Bovo.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Brescia-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 20:30. Buon divertimento!