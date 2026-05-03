Su che canale vedere Sinner-Zverev oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Oggi, domenica 3 maggio, andrà in scena sul campo dedicato alla memoria di Manolo Santana la finale del Masters1000 di Madrid tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev. Una sfida che è sempre più una Classica di questo periodo nel massimo circuito internazionale del tennis. Sinner ha nel mirino il suo primo sigillo in Spagna, per stabilire un altro primato.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 17.00

Il riferimento è al quinto successo nei “1000” consecutivo, una serie che nessuno è stato in grado di realizzare in queste modalità. Proverà a rompere le uova nel paniere al pusterese il teutonico, in un contesto a lui gradito, ricordando le affermazioni nel 2018 e nel 2021, battendo in quest’ultimo nell’atto conclusivo Matteo Berrettini.

Se si guardano i precedenti, Jannik è avanti 9-4 e ha vinto gli ultimi otto incroci, che sono piuttosto recenti. L’ultimo risale, infatti, alla semifinale del Masters1000 di Montecarlo dove l’azzurro ha prevalso con un netto 6-1 6-4. Vedremo se il contesto più gradito a Sascha cambierà lo spartito.

La finale del Masters1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv, per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming, sempre a pagamento, su Sky Go, NOW e Tennis Tv. E su TV8? La partita tra Sinner e Zverev non potrà essere seguita gratis e in chiaro: Sky detiene i diritti dell’evento, ma per il momento ha deciso di non mandare in onda questo incontro, né in diretta né in differita, salvo eventuali comunicazioni dell’ultima ora.

PROGRAMMA FINALE ATP MADRID 2026 OGGI

Domenica 3 maggio

Manolo Santana Stadium – ore 14:00

Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

Jannik Sinner ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 17:00)

SINNER-ZVEREV FINALE ATP MADRID 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

Non sono previste dirette o differite su TV8 in chiaro.