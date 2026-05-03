Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Lucens-Leysin: orari, tv, streaming. Pogacar cerca un nuovo assolo

Il Giro di Romandia 2026 è arrivato al suo atto conclusivo. Oggi si disputa l’ultima tappa da Lucens a Leysin. Una frazione di poco meno di 180 chilometri e l’occasione per Tadej Pogacar di suggellare la sua maglia di leader.

PERCORSO QUINTA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026

La tappa parte da Lucens con una salita immediata, ideale per i primi tentativi di fuga, seguita da un lungo tratto ondulato senza pianura. Nei successivi 120 km si susseguono continui saliscendi, includendo i GPM di Sottens (5,1 km al 4,2%, max. 8%) e Vuillens (3,6 km al 4,8%, max. 6%). Dopo il passaggio dal traguardo volante di Chardonne, si scende verso Montreux. Un tratto pianeggiante porta allo sprint intermedio di Aigle, prima dell’inizio della salita finale verso Leysin (13,9 km al 6%, max. 12%). Il segmento più duro sarà negli ultimi chilometri.

FAVORITI QUINTA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026

Tadej Pogacar vuole chiudere in bellezza con l’ennesima vittoria della sua stagione, la quarta in questo Romandia. L’ultima salita è il perfetto trampolino di lancio per l’ennesimo assolo dello sloveno, che ha dimostrato di non avere rivali. A battagliare con il capitano della UAE Team Emirates – XRG ci proveranno il tedesco Florian Lipowitz (Red Bull – BORA hansgrohe) ed il francese Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), anche se quest’ultimo ha pagato nella tappa di ieri. Attenzione anche allo spagnolo Pablo Castrillo (Movistar), mentre in casa Italia proverà ad essere con i migliori Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team).

CALENDARIO QUINTA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026

Domenica 3 Maggio- Quinta tappa: Lucens – Leysin (178,2 km)

Orario partenza: 11.50

Orario d’arrivo previsto: 16.00 circa

PROGRAMMA QUINTA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2 e DAZN (dalle 14.30), Discovery Plus, HBO Max (dalle ore 14.00)

Diretta Live testuale: OA Sport.