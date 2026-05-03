LIVE Sinner-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 insegue nuovi record

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, valido per la finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis.

Il match dell’ultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il teutonico sarà il secondo in programma dalle ore 14.00 di domenica 3 maggio, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 17.00. In precedenza in match Andreeva/Shnaider-Siniakova/Townsend.

L’italiano punta quest’oggi a diventare il primo tennista a vincere cinque titoli consecutivi in tornei Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026: l’azzurro ha vinto gli ultimi 27 match disputati in tornei di questa categoria, portando a casa, in questi incontri, 54 set sui 56 giocati.

Si tratta del 14° incontro tra Sinner e Zverev: l’azzurro è in vantaggio per 9-4 nei precedenti, ha vinto gli ultimi 8 scontri diretti, nonché gli ultimi 12 set giocati e, nel complesso, 17 degli ultimi 19 disputati contro il tedesco. Sinner ha sempre battuto Zverev in semifinale negli ultimi quattro Masters 1000 vinti ed appena citati.

La sfida tra Sinner-Zverev sarà la seconda di giornata, dopo Andreeva/Shnaider-Siniakova/Townsend (ore 14.00): il match inizierà comunque non prima delle ore 17.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev, valido per la finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!