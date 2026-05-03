F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orario gara, programma, streaming, differita TV8

Domenica 3 maggio andrà in scena il GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sulla pista creata attorno all’Hard Rock Stadium si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 22.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI MIAMI DI F1 DALLE 22.00

La conservazione o il guadagno della track-position, infatti, potrebbero essere determinante nella massimizzazione della prestazione. Come si è intuito nella Sprint, trovarsi davanti favorisce anche una gestione migliore delle gomme e del loro degrado. Su una durata più lunga, si può comprendere che questa variabile andrà presa in considerazione.

In più, c’è tanta incertezza sulle condizioni meteorologiche. Le previsione non promettono nulla di buono e si pensa che una perturbazione possa essere compagna di viaggio per piloti e team. Si spera che gli effetti siano tali da consentire comunque la disputa della gara in condizioni di sicurezza, senza andare ad alterare eccessivamente tali equilibri.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio di Miami sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in differita ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale.

F1 OGGI IN TV

Domenica 3 maggio (orari italiani)

Ore 22.00 Gran Premio di Miami (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP MIAMI F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 3 maggio

Ore 23.25 Gran Premio di Miami (USA) – Differita tv in chiaro.