Italia-Olanda oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Si torna subito in acqua perché la manifestazione prosegue a ritmi incalzanti. Nell’incontro valevole per la terza giornata del girone B della prima fase della Division I di World Cup l’Italia, reduce dall’importante successo ai rigori contro l’Australia, affronta a Rotterdam, fischio di inizio previsto alle 18:30, l’Olanda, padrona di casa e detentrice del titolo continentale.

Le due compagini si ritrovano nuovamente faccia a faccia a pochi mesi di distanza dall’ultimo confronto diretto. Nella semifinale continentale la formazione arancione si era imposta con un perentorio 8-4, risultato che perpetua la recente tradizione negativa con la formazione neerlandese.

L’auspicio dell’ambiente azzurro è quello di riuscire a ribaltare un trend negativo per guadagnare ulteriore autostima all’inizio del nuovo ciclo tecnico e provare a compiere un importante passo avanti in ottica conquista del pass per la Final Eight che si disputerà a Sydney. La squadra deve continuare a lavorare per migliorare, ma, anche contro l’Australia, ha mostrato evidenti segni di progresso e la tempra di chi non molla mai la presa.

Come seguire Italia-Olanda? Non è previsto alcun tipo di copertura televisiva dell’evento. Sarà possibile seguire la partita in streaming su Recast TV, piattaforma a pagamento. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale dell’incontro con aggiornamenti costanti.

CALENDARIO WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Domenica 3 maggio

18.30 Italia–Olanda

PROGRAMMA WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast TV (piattaforma a pagamento).

Diretta live testuale: OA Sport.