Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streaming

Appuntamento con la storia. Ancora una volta. Oggi, domenica 3 maggio, si svolgeranno la Superpole Race e la gara-2 valide per il GP di Ungheria, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike in scena questo fine settimana presso il circuito del Balatòn Park, in cui l’osservato speciale sarà ovviamente il dominatore incontrastato Nicolò Bulega.

Il ducatista è reduce dal quattordicesimo trionfo consecutivo, nuovo record assoluto arpionato in una gara-1 condotta con grande maestria. L’obiettivo del pilota in forza all’ArubaRacing.it è chiaramente quello di mantenere costantemente l’asticella bel alzata, in modo da proseguire nel migliore dei modi un percorso fino a questo momento superbo.

Gli avversari da temere maggiormente saranno il compagno di scuderia Iker Lecuona, apparso in grande spolvero, oltre che Miguel Oliveira (BMW). Fari puntati poi sui tanti italiani, tutti motivati a brillare su un circuito magiaro che non dovrebbe temere condizioni meteorologiche avverse.

Il round domenicale di Superbike ad Balaton Park (Ungheria), quarta tappa del Mondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro in diretta Gara-2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2026 SUPERBIKE

Domenica 3 maggio

Ore 09.20-09.30 Warm-up

Ore 11.10 Superpole Race

Ore 15.30 Gara-2

GP UNGHERIA SUPERBIKE: COME SEGUIRLO IN TV

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), Tv8 (solo per gara-2)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta testuale: OA Sport