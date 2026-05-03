LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, gara imprevedibile

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LA GRIGLIA DI PARTENZA

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito della Florida, ricavato nella zona dell’Hard Rock Stadium, si prevede una giornata particolarmente incerta e aperta a qualsiasi risultato. Il regolare svolgimento della corsa, infatti, potrebbe essere condizionata dall’arrivo di una perturbazione.

Nelle qualifiche che hanno definito lo schieramento di partenza del GP odierno, Kimi Antonelli ha suonato la carica, conquistando la sua terza pole-position consecutiva. Il pilota italiano della Mercedes ha eguagliato il primato di Ayrton Senna e di Michael Schumacher, capaci di fare il tris dopo aver conquistato la loro p.1. Antonelli è entrato a far parte del club dovrà fare attenzione.

Lo scatto al via, finora, non è stata la specialità della casa. Un problema tecnico ha creato non pochi problemi all’emiliano nella Sprint e l’obiettivo del team di Brackley sarà quello di evitare una replica, per mantenere la prima posizione nel primo giro e imporre il proprio ritmo.

Vorranno contrastarlo l’olandese Max Verstappen e il monegasco Charles Leclerc, rispettivamente secondo e terzo con Red Bull e Ferrari. Verstappen è tornato a ruggire dopo un week end abbastanza anonimo, mentre Leclerc si è confermato più o meno sui valori già emersi e vedremo se in gara le cose miglioreranno. E’ un po’ quello che si aspetta Lewis Hamilton, sesto con l’altra Rossa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo verde della gara à previsto alle ore 22:00 italiane. Non resta che godersi lo show, che si svilupperà sulla lunghezza di 57 giri. Buon divertimento!