Sport in tv oggi (venerdì 10 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 10 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di Montecarlo di tennis. Sulla terra rossa del Country Club monegasco Jannik Sinner sarà tra i protagonisti dei quarti di finale. L’azzurro affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime e l’obiettivo sarà quello di prevalere per accedere alle semifinali. Giornata ricca per lo sport con racchetta e pallina, considerando anche il turno di qualificazione della BJK Cup 2026. Le azzurre di Tathiana Garbin, campionesse in carica, affronteranno il Giappone.

In primo piano poi il ciclismo con la disputa della quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi, che potrebbe regalare ancora emozioni agli appassionati. Da seguire poi i match dell’Eurolega di basket con la Virtus Bologna in campo contro il Baskonia e tanto calcio, con la disputa dell’anticipo del campionato di Serie A tra Roma e Pisa. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 10 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 10 aprile

09:00 Tiro a segno, Coppa del Mondo 2026 a Granada (Spagna): quarta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube dell’ISSF (International Shooting Sport Federation)

10:00 Tennis, BJK Cup 2026: Kazakistan vs Canada – Diretta streaming su SuperTennix.

11:00 Snooker, Mondiali 2026: qualificazioni – Dretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

11:00 Tennis, ATP Montecarlo 2026: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Auger-Aliassime 2° incontro e inizio programma dalle 11:00)

12:00 Tennis, BJK Cup 2026: Italia vs Giappone – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

(Cocciaretto vs Uchijima; Paolini vs Sakatsume)

13:00 Badminton, Europei 2026: quarti di finale singolari/doppi – Diretta streaming su BadmintonEurope.tv.

13:00 Tennis, WTA Linz 2026: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Plus; in streaming su SuperTennix, SkyGo e su NOW.

13:00 Tennis, BJK Cup 2026: Svizzera vs Cechia – Diretta streaming su SuperTennix.

13:00 Tennis, BJK Cup 2026: Slovenia vs Spagna – Diretta streaming su SuperTennix.

13:00 Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: Bogliasco vs Ekipe Orizzonte – Nessuna copertura tv/streaming.

13:05 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi 2026: quinta tappa – Diretta streaming dalle 15:30 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

16:00 Tennis, BJK Cup 2026: Polonia vs Ucraina – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

16:00 Tennis, BJK Cup 2026: Belgio vs USA – Diretta streaming su SuperTennix.

18:00 Calcio, Ligue 1: Paris FC vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:30 Rugby, Serie A Elite 2026: Mogliano vs Petrarca – Diretta streaming su The Rugby Channel.

19:30 Basket, Eurolega 2026: Monaco vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:00 Basket, Eurolega 2026: Dubai vs Anadolu Efes – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Partizan vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Virtus Bologna vs Baskonia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Calcio, Serie B 2026: Frosinone vs Palermo – Diretta streaming su DAZN e su LaB Channel.

20:30 Calcio, Serie C 2026: Alcione vs Lecco – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio, Bundesliga 2026: Augsburg vs Hoffenheim – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Basket, Eurolega 2026: Lyon-Villeurbanne vs Stella Rossa – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:45 Calcio, Serie A 2026: Roma vs Pisa – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21:00 Calcio, Liga 2026: Real Madrid vs Girona – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

21:00 Calcio, Premier League 2026: West Ham vs Wolverhampton – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

