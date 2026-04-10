Dove vedere in tv Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming

Martedì 14 aprile alle 18.15, su Rai 2, la Nazionale femminile italiana torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile. Le azzurre riprendono il loro cammino da Leskovac, dove sfideranno la Serbia con l’obiettivo di rilanciare la corsa al primo posto nel girone. Un piazzamento fondamentale, perché garantirebbe l’accesso diretto alla fase finale del torneo, evitando il complicato passaggio dai playoff, riservati alle altre tre squadre del gruppo.

La situazione, però, non è delle più semplici. La sconfitta contro la Svezia e il pareggio casalingo con la Danimarca hanno rallentato il percorso della squadra guidata da Andrea Soncin, chiamata ora a una reazione decisa. Serve una vittoria per invertire la rotta, anche perché l’ultimo successo risale al quarto di finale degli Europei 2025 contro la Norvegia, ormai diversi mesi fa.

Sono 27 le giocatrici che si stanno allenando a Coverciano per preparare i prossimi impegni. Tra i ritorni spicca quello di Aurora Galli, assente da otto mesi, insieme a Margot Shore, Caterina Ambrosi e Agnese Bonfantini. Prima convocazione, invece, per il difensore della Ternana Marika Massimino, alla sua prima esperienza con la Nazionale maggiore.

La Serbia, attualmente 33ª nel ranking FIFA, arriva a questa sfida forte di risultati recenti incoraggianti. Nell’ultima Nations League ha chiuso il proprio girone al primo posto davanti alla Finlandia, conquistando la promozione in Lega A. Successivamente ha ottenuto vittorie in amichevole contro Slovenia e Cechia, prima di perdere in Danimarca e strappare un pareggio importante contro la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Un percorso che evidenzia la crescita della selezione guidata da Lidija Stojkanović.

I precedenti tra Italia e Serbia risalgono a oltre vent’anni fa, quando esisteva ancora la rappresentativa di Serbia e Montenegro: in quelle occasioni le azzurre si imposero nettamente, vincendo tutti e quattro gli incontri con un bilancio di 23 gol segnati e uno solo subito.

La partita tra Serbia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile, andrà in scena martedì 14 aprile (ore 18:15) a Leskovac. La copertura televisiva sarà offerta da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

DOVE VEDERE IN TV SERBIA-ITALIA CALCIO FEMMINILE

Martedì 14 aprile

Ore 18:15 Serbia vs Italia a Leskovac (Serbia) – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA SERBIA-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport