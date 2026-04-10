LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’estro del kazako impensierirà il n.1?

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale in programma oggi al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz affronterà l’imprevedibile kazako Alexander Bublik. Non ci sono precedenti nel circuito maggiore tra i due. Dunque per entrambi sarà una ”prima volta” opposti l’uno contro l’altro. Lo spagnolo arriva da una stato di forma discreto. Alternando prestazioni convincenti a punti interrogativi per quanto riguarda la sua continuità di gioco. Il classe ’97 da parte sua sta giocando un buon torneo. In due partite, rispettivamente contro Monfils e Lehecka, ha ottenuto la vittoria senza perdere set.

L’iberico deve difendere la vittoria ottenuta lo scorso anno nell’importante torneo monegasco e ha quindi diversi punti in scadenza. Discorso che per il nativo di El Palmar vale lo stesso da qui fino alla fine della stagione. Dove a parte pochi tornei, avrà molto da difendere dati gli ottimi piazzamenti da aprile in poi per quanto riguarda lo scorso anno. Dopo un bellissimo avvio di 2026 con la vittoria all’Australian Open e all’ATP 500 di Doha, lo spagnolo non è stato molto convincente nel ”double sunshine”. Con la semifinale a Indian Wells e il terzo turno a Miami il numero 1 del mondo ha messo in luce le difficoltà avute lo scorso anno nello stesso periodo. Mancanza di rendimento fisico e psicologico. Facendo riferimento agli standard i quali il classe 2003 ci ha abituati.

Questo periodo stanno girando diverse voci su un ipotetico ritorno in panchina del suo storico coach Juan Carlos Ferrero. Al momento è solo retorica e non c’è assolutamente nulla di certo. Alcaraz non deve farsi in qualche modo ingannare dai brillanti primi mesi di quest’anno. L’assenza dell’allenatore spagnolo è un fattore che constaterà con il passare della stagione. Se l’iberico ha beneficiato o meno di questo cambiamento nel suo angolo rimane al momento un punto interrogativo. A prescindere da tutto. Sinner, il suo principale rivale, a suon di belle prestazioni lo sta raggiugendo sempre più in cima alla classifica. Il murciano lo sa e le sue ultime dichiarazioni pubbliche non sono un caso. Dichiarando che l’altoatesino tornerà numero 1, sarà un semplice pensiero del 7 volte vincitore Slam o avrà la suggestione di metter pressione all’italiano? Anche qui si parla ovviamente per ipotesi.

A proposito dell’incontro. Il gioco di Alcaraz costernato da top spin e colpi variabili opposto all’imprevedibilità di colpi e anche tattica del classe ’97 potrebbe scaturirne un match combattuto e interessante. La terra rossa avvantaggia un po’ più lo spagnolo rispetto Bublik. Il kazako infatti sembra trovarsi meglio nelle superfici veloci data la potenza dei suoi colpi. Soprattutto su erba. Dove la sua forza unita alle sue giocate composte da back, discese sotto rete e palle a un ritmo e velocità difficili da prevedere in diverse occasioni, sembra risaltarne le caratteristiche di gioco. Il numero 1 del mondo però non dovrà in nessun modo sottovalutare l’impegno. Il nativo di Gatchina (che dal 2016 rappresenta il Kazakistan) sa essere molto pericoloso se in giornata. Tutto ciò desta curiosità sull’esito finale della partita.

Chi uscirà vincitore da questo incontro affronterà Vacherot o De Minaur. Su tutti, sulla carta, Alcaraz è favorito per il posto in finale nel suo lato di tabellone. Tutte le eventuali sorprese però sono sempre possibili. Si prospetta un torneo generalmente interessante. Con esiti che possono sorprendere sia il pubblico che gli stessi giocatori. Il terzo quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Alexander Bublik si terrà sul ”Campo Rainier III” e sarà il terzo match dopo Zverev-Fonseca e Sinner-Auger Aliassime. Il programma in questo campo inizierà alle 11 e il match si terrà non prima delle 13:20. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!