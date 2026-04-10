LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia in quota. Seixas per chiudere i conti

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Eibar e arrivo nella medesima località dopo aver percorso 176,2 chilometri. Siamo giunti al momento della verità, sarà una giornata in cui non ci sarà un attimo di respiro con otto salite. Sarà battaglia in quota: Paul Seixas potrebbe chiudere definitivamente i conti.

La tappa di ieri, Galdakao-Galdakao di 167,2 chilometri, si è conclusa con il successo dello spagnolo Alex Aranburu della Cofidis che ha anticipato nel finale il norvegese Tobias Johannessen della Uno-X Mobility e Christian Scaroni della XDS Astana Team. Seixas ha risposto con prontezza al tentativo di Roglic per poi attaccare in discesa e guadagnare venti secondi sui diretti rivali.

Il programma di giornata prevede ben otto GPM per un dislivello complessivo di oltre 3800 metri. I corridori affrontano quattro asperità negli ultimi settanta chilometri, Krabelin (5 km al 9,6%), Trabakua (3,3 km al 7,1%), Izua (4,1 km al 9,2%) e Urkaregi (5,2 km al 4,7%), sulle quali i più forti potranno avere terreno fertile per fare la differenza e giocarsi le proprie possibilità di successo finale.

Sembra ragionevole pensare che, alla fine della tappa, la classifica generale possa assumere una connotazione molto simile a quella definitiva. Paul Seixas, dopo aver letteralmente incantato nelle prime due frazioni, dovrà certamente difendersi dagli assalti dei rivali. Ragionevole però pensare che il transalpino, sostenuto da un’eccellente condizione fisica, possa partire all’attacco per legittimare il suo vantaggio e mettere definitivamente alle corde gli avversari. Per il classe 2006 non sembrano esserci troppe differenze tra attacco da lontano o un finale esplosivo.

Il corridore della Decathlon CMA CGM Team guida la classifica con 2’19” sullo sloveno Primoz Roglic e 2’28” sul tedesco Florian Lipowitz. Risulta interessante notare come, dalla seconda alla decima posizione, ben nove corridori siano raccolti in poco più di un minuto, premessa per una battaglia totale anche per le posizioni del podio.

Alle spalle del leader della classifica generale i due alfieri della Red Bull-BORA-hansgrohe potrebbero giocare di squadra per provare a chiudere il rivale in una morsa per tentare di metterlo in difficoltà. Si preannuncia come uno dei possibili protagonisti di giornata Ion Izagirre. Il veterano spagnolo della Cofidis, reduce dal trionfo nel Gran Premio Indurain, proverà il tutto per tutto per provare a raggiungere il podio. Sono pronti a lasciare il segno anche il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek, quinto a 2’34’’, il belga Cian Uijtdebroeks della Movistar Team, il francese Kévin Vauquelin della INEOS Grenadiers e il colombiano Harold Tejada della XDS Astana Team.

Vedremo in che modo si modificherà la classifica generale a fine giornata. La partenza della quinta tappa è prevista alle ore 13:05 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la frazione regina del Giro dei Paesi Baschi 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!