LIVE Cocciaretto-Uchijima, Italia-Giappone BJK 2026 in DIRETTA: primo singolare pieno di insidie

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Giappone, sfida di qualificazione alle fasi finali di Billie Jean King Cup 2026. Nell’impianto del Colle degli Dei di Velletri le azzurre capitanate da Tathiana Garbin avviano la difesa del titolo contro la compagine nipponica. Reduci dai trionfi nelle passate due edizioni Jasmine Paolini e compagne non vogliono fermarsi andando a caccia del pass che le proietterebbe alle finali di Shenzen (Cina) previste il prossimo settembre. Si partirà con l’incontro tra Elisabetta Cocciaretto e Moyuka Uchijima

Cocciaretto, venticinquenne marchigiana, si presenta all’appuntamento con la massima competizione a squadre femminile da numero 42 del ranking WTA. L’azzurra in stagione ha trionfato nel torneo di Hobart partendo dalle qualificazioni cedendo un solo set al secondo turno. Raggiunti i quarti di finale in quel di Doha, l’anconetana ha poi strappato i secondi turni nei WTA 1000 di Indian Wells e Miami. Elisabetta proverà a regalare il primo punto a capitan Garbin, ma dovrà stare attenta ad un’avversaria in grado di impensierirla.

Uchijima, ventiquattrenne nipponica nata a Kuala Lumpur (Malesia), arriva a Velletri da numero 84 delle classifiche. Nel 2026 ha portato a casa il Challenger di Antalya, fermandosi poi in semifinale la settimana successiva sempre sulla terra rossa della città turca. In carriera si è issata al massimo fino alla 47esima posizione del ranking e vanta 13 vittorie nel circuito ITF, mentre a livello WTA ha colto un successo in doppio.

Il primo singolare di Italia-Giappone inizierà alle 12.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e forza azzurre!