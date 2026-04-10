LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: avversario scomodo, incognita sul fisico

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Il programma del match Sinner – Auger-Aliassime

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 6, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis.

Il match dei quarti di finale di singolare che vedrà protagonista l’azzurro contro il canadese sarà il secondo del programma di venerdì 10 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 11.00 con il match tra il brasiliano Joao Fonseca ed il tedesco Alexander Zverev. Al termine di questa sfida toccherà a Sinner e Auger-Aliassime. Si spera che l’azzurro abbia recuperato completamente dai problemi accusati ieri negli ottavi contro il ceco Tomas Machac.

Si tratta della settima sfida tra i due: Sinner finora è in vantaggio per 4-2 nei sei precedenti ed ha vinto gli ultimi quattro confronti, giocati tutti nel 2025. Le uniche due vittorie del canadese risalgono al 2022, quando andò in scena anche l’unico precedente sulla terra, giocato a Madrid.

La sfida tra Sinner ed Auger-Aliassime sarà la seconda di giornata dopo Fonseca-Zverev, match che inizierà alle ore 11.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, ed il canadese Felix Auger-Aliassime, valida per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!