Sinner-Auger Aliassime oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’azzurro Jannik Sinner scende in campo ancora una volta in singolare, e lo fa nel match che mette in palio un posto in semifinale, nel quale il numero due del mondo sarà opposto al canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 del seeding.

Il match dei quarti di finale che vedrà protagonista il tennista azzurro ed il canadese, infatti, sarà il secondo del programma di oggi, venerdì 10 aprile, sul Court Rainier III, e si giocherà al termine di Fonseca-Zverev (questo match inizierà alle 11.oo): Sinner nei sei precedenti è in vantaggio per 4-2.

La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2026

Venerdì 10 aprile

Court Rainier III – Dalle ore 11.00

Joao Fonseca (Brasile) – Alexander Zverev (Germania, 3)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 2) – Felix Auger-Aliassime (Canada, 6) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.