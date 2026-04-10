LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale della giornata dell’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo. A scendere in campo saranno Alexander Zverev opposto all’astro nascente Joao Fonseca. La testa di serie numero 3 del torneo viene da un periodo tutto sommato discreto sul campo da tennis. Seppur Sinner e Alcaraz gli prendono diverse volte la scena, il teutonico si dimostra sempre un giocatore molto forte da affrontare. Esclusi i primi due tennisti che occupano attualmente il ranking ATP, il nativo di Amburgo è da diversi anni il più quotato in termini di risultati.

Dall’altra parte della rete c’è la giovane promessa brasiliana. Il classe 2006 non è ancora del tutto completo per quanto riguarda il potenziale espresso. Le prospettive che al momento il numero 40 ATP ha mostrato al pubblico sembrano essere tra le migliori a proposito dei giovani talenti. Il carioca pur esprimendo un tennis solido e potente, in qualche occasione si è mostrato ancora non del tutto sicuro nel gestire alcune situazioni delicate del match. Ha una solidità di gioco che nei giorni migliori può spaventare molti avversari. Altre volte è invece un po’ più falloso e i suoi colpi in giornate non troppo favorevoli potrebbero risultare poco incisivi e commettere di conseguenza diversi errori.

Questo discorso di alcune lacune riguarda in realtà anche il tedesco. Zverev in qualche occasione ci ha abituato a partite che sembrano essere in suo vantaggio, per poi calare e a volte concedere il match all’avversario. Questo aspetto rende questo incontro molto interessante. Da entrambi si attende molto, dato il loro potenziale che li rende tra i tennisti più forti nel circuito maggiore. Dall’altra parte però potrebbero essere passibili nell’arco del match di eventuali cali o momenti negativi. Tra tutti i fattori, quello del pubblico in questo caso potrebbe essere più di supporto rispetto altre circostanze. Fonseca avrà i suoi sostenitori che si porta dietro nei vari tornei. Il classe ’97 dovrà far la sua partita senza lasciarsi influenzare da ciò che succede fuori dal campo.

In questo torneo al momento sia Zverev che Fonseca hanno mostrato carattere e sprazzi di buon tennis nei match precedenti. Il nativo di Amburgo era vicinissimo all’uscita dal torneo nella partita con Garin. Il teutonico si è poi ripreso e ha mostrato che le prime posizioni del ranking ATP che occupa da anni non sono un caso. Il classe 2006 è sembrato molto deciso nel voler ottenere il miglior piazzamento possibile nell’importante torneo monegasco. Anche lui ha avuto i suoi momenti difficili. Poi superati. Entrambi si trovano bene sulla terra rossa. La superficie in questa partita non favorisce in maniera particolare l’uno rispetto l’altro.

A proposito di questo incontro, siamo nella parte bassa del tabellone. Quella che vede l’altro quarto di finale tra Sinner e Auger-Aliassime. Qualora l’azzurro dovesse vincere, affronterebbe in semifinale il vincitore del seguente match tra il tedesco e il brasiliano. Ovviamente si parla ancora per ipotesi. Sarà tutto da vedere sul campo. Il primo quarto di finale del singolare maschile della giornata tra Alexander Zverev e Joao Fonseca sarà il primo match in programma sul ”Campo Rainier III” e inizierà alle ore 11. Non perdetevi nessun punto con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!