LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutare

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini ed Himeno Sakatsume, secondo singolare della sfida tra Italia e Giappone, tie della Billie Jean King Cup 2026. La numero uno azzurra cerca il successo contro la seconda nipponica, in una sfida da non sottovalutare.

Sulla terra rossa del complesso del Colle degli Dei di Velletri inizia la stagione sull’argilla della numero 8 del mondo. Paolini torna in campo dopo la sconfitta nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami, dov’è stata rimontata da Jelena Ostapenko. La stagione dell’azzurra non è iniziata nel migliore dei modi con 8 vittorie e 7 sconfitte, con il miglior risultato la semifinale ottenuta nel WTA di Merida.

Himeno Sakatsume è una tennista classe 2001, che occupa la posizione numero 133 del ranking mondiale. In quest’avvio di stagione la giapponese ha superato le qualificazioni agli Australian Open, raggiungendo per la prima volta il main draw di un torneo dello Slam. La nipponica si è qualificata anche al torneo di Indian Wells, dove ha poi battuto Alycia Parks al primo turno prima di arrendersi ad Aryna Sabalenka.

Tra le due c’è un solo precedente, che risale al 2022 quando Paolini si impose 7-6, 6-4 in quel di Granby (cemento). L’incontro è il secondo singolare a partire dalle 12.00 ed inizierà dopo la sfida tra Cocciaretto e Uchijima. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Sakatsume con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!