LIVE Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a pranzo

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Buon giorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE della sfida d’esordio nel WTA 1000 di Stoccarda di Jasmine PAOLINI, opposta alla giovane e promettente turca Zeynep Sonmez.

La sfida di primo turno della toscana non è comoda, di fronte c’è una ragazza che si è spinta nel tennis che conta da un paese esotico come la Turchia e che ha saputo esibirsi nel miglior tennis quest’anno a Melbourne con il 3° turno raggiunto in uno Slam per la prima volta in carriera. Qui è temibile poiché ha già vinto due match nelle qualificazioni.

Paolini al momento è settima in classifica mondiale, a debita distanza da Amanda Anisimova ma con poche manciate di punticini di margine su Elina Svitolina che tallona l’azzurra. Nella race invece la giocatrice toscana numero 3 al mondo in doppio è addirittura dietro rispetto ad Elisabetta Cocciaretto, ventesima. Si trova infatti 34^ a oltre mille punti da Coco Gauff, al momento ottava.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida d’esordio di Jasmine PAOLINi opposta alla classe 2002 turca Zeynep Sonmez, sfida che avrà luogo a partire dalle ore 12:30: noi vi aspettiamo per non perdervi neanche un punto!