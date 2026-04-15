LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa Davis

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e il belga Zizou Bergs, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco. L’azzurro parte favorito anche grazie ad una classifica migliore ed un inizio di stagione positivo, rispetto alla poca continuità del suo avversario che ricorderete tutti per quella sfida epica avuta in semifinale di Coppa Davis 2025, proprio contro il nostro tennista italiano.

Infatti, lo scorso novembre l’Italia di Volandri, prima di battere in finale la Spagna di David Ferrer ed alzare per il terzo anno di fila l’insalatiera del tennis mondiale, ha affrontato il Belgio, con Cobolli che terminò il lavoro iniziato da Berrettini, battendo proprio Bergs in un match epico durato poco meno di tre ore e dieci e con il risultato di 6-3, 6-7 (5), 7-6 (15): il romano annullò sette match point al belga.

Nel caso di successo, l’azzurro affronterà il tennista che uscirà vincitore dalla sfida tra il ceco Vit Kopriva e il suo connazionale Luciano Darderi, con la speranza che ai quarti di finale dell’ATP 500 di Monaco ci sia il derby italiano, che ci assicurerebbe un tennista del tricolore nella semifinale del torneo.

Il match tra Cobolli e Bergs è il quarto in programma sul Campo Centrale, con la giornata che partirà alle 11.00. Ad aprire le danze saranno il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech, seguiti poi dal bulgaro Fabian Maroszan e dal greco Stefanos Tsitsipas (interrotta ieri per pioggia sul 6-3, 6-7, 2-2) e dal belga Alexander Blockx che sfiderà lo statunitense Ben Shelton: successivamente toccherà all’azzurro. Segui il match in Diretta e in Live con la cronaca di OA Sport! Buon divertimento a tutti!