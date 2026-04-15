LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: gara-2 spartiacque nella serie scudetto

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Il programma del match Milano-Conegliano

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra la Numia Vero Volley Milano e la Prosecco Doc Imoco Conegliano, valido per gara-2 della finale scudetto della Serie A1 2025-2026 di volley femminile.

Si tratta di un incontro fondamentale nell’economia della serie che assegna il titolo: Conegliano ha vinto gara-1 al tiebreak, al termine di un duello serratissimo e questa sera avrà la possibilità di portarsi sul 2-0, ad un solo successo dal titolo, mentre Milano è già spalle al muro e dovrà fare di tutto per riequilibrare la serie.

Al termine della regular season Conegliano ha chiuso al primo posto ed avrà il fattore campo a proprio favore in caso di risoluzione della serie nella partita decisiva, mentre Milano dovrà vincere a tutti i costi in casa per poi provare ad espugnare il campo delle venete, impresa soltanto sfiorata in gara-1.

La sfida tra Milano e Conegliano inizierà alle ore 20.30. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida valida per gara-2 della finale scudetto della Serie A1 2025-2026 di volley femminile: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!