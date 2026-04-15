LIVE Italia-Francia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per la promozione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la terza giornata del girone unico della prima divisione dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile.

Si tratta di una sfida particolarmente sentita. Come sappiamo la compagine azzurra è reduce da due brillanti vittorie, arrivate contro la Norvegia (2-1) e Slovacchia (4-6). Due successi che hanno permesso alle nostre ragazze di viaggiare a punteggio pieno al comando della classifica.

Più altalenante il percorso delle transalpine che, all’esordio, sono state sconfitte all’extra time per 2-3 dall’Ungheria, per poi battere senza troppi patemi la Norvegia per 4-1. L’incontro avrà quindi un sapore da esame di maturità per Mattivi e compagne, motivate a capitalizzare quanto seminato negli scorsi mesi per centrare la promozione in Top Division. L’unica grande tegola è rappresentata dal forfait di Matilde Fantin, out a causa dell’infortunio rimediato 48 ore fa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per la terza giornata del girone unico della prima divisione dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile. Minuto dopo minuto, goal dopo goal, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 19:30. BUON DIVERTIMENTO!