LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: finale d’andata in Germania

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Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di andata della finale di Coppa Cev tra Luneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli emiliani affrontano il primo atto del doppio confronto che mette in palio la vittoria del secondo trofeo continentale per club.

Piacenza, grazie al doppio successo ottenuto nella semifinale contro Lubiana, ha raggiunto il miglior risultato europeo della sua giovane storia continentale migliorando, di fatto, la semifinale raggiunta nel 2022-23, sfida persa al Golden set della partita di ritorno contro il Knach Roselare.

La formazione allenata da Dante Boninfante, il suo vice è l’indimenticato fuoriclasse azzurro Samuele Papi, non sembra avere la minima intenzione di rallentare il suo percorso di crescita ed è pronta a mettere a frutto l’esperienza maturata nella serie di semifinale scudetto persa, abbastanza nettamente, in tre match contro la favorita Perugia. Le individualità di riferimento della compagine emiliana sono il palleggiatore Paolo Porro, il tandem di centrali formato dall’azzurro Gianluca Galassi e dall’eterno cubano Robertlandy Simon e l’opposto Alessandro Bovolenta, figlio dell’indimenticato Vigor.

La formazione tedesca, dopo aver chiuso al comando la regular season della Bundesliga, ha superato il Duren con un perentorio 3-0 in gara 1 di semifinale. I teutonici hanno regolato i belgi del Maaseik in semifinale imponendosi in entrambi i confronti, 3-1 in trasferta e 3-2 tra le mura amiche, ma le vere imprese le hanno firmate tra playoff e quarti contro Karlovarsko e Galatasaray. A trascinare i padroni di casa saranno soprattutto l’opposto svedese Axel Enlund e i due martelli ricettori, Daniel Gruvaeus e lo statunitense Ethan Champlin.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara di andata della finale di Coppa Cev maschile di volley tra Luneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 19.00!