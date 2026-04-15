LIVE Venezia-Girona, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale da brividi

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Un buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che vale i quarti di finale di Eurolega di basket femminile tra Umana Reyer Venezia e Spar Girona. A Saragozza inizia l’evento di maggiore spicco dell’annata 2025-2026 in campo continentale, e la squadra lagunare ne è piena protagonista.

Seconda annata consecutiva con un’italiana alle Final Six, e se l’anno scorso la protagonista era Schio, quest’anno si va a Venezia per guardare alle speranze tricolori. Lo si fa in una partita nella quale tra le chiavi ci sono le palle recuperate (9-8.5 in stagione) e il discorso legato alla transizione, con la Reyer tra le migliori in Europa per i punti in contropiede e Girona che, di converso, fa molto meno affidamento sul tema.

Sarà importante limitare Mariam Coulibaly, la principale delle opzioni offensive delle catalane, e in generale i rimbalzi potrebbero essere favorevoli a Girona. Diametralmente opposta sarà la lettura tattica: verso il gioco interno quella delle spagnole, con tanta necessità di aprire la scatola quello della Reyer, che nell’estro di tutte le sue piccole la chiave per cercare la semifinale.

Così si è espressa Mariella Santucci dal sito societario: “Sarà una partita complicata, ovviamente sappiamo che ci giochiamo tanto. La cosa più importante sarà riuscire a tenere a bada le emozioni, riuscire a godersi il momento e rimanere focalizzate senza farsi travolgere dal momento, visto che è la prima volta che siamo presenti ad un evento come le Final Six. Noi abbiamo fame e cercheremo di arrivare il più in alto possibile“.

Il match tra Umana Reyer Venezia e Spar Girona vedrà alzarsi la palla a due alle ore 17:30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!