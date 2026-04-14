Dove vedere in tv Luneburg-Piacenza, CEV Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming

Mercoledì 15 aprile (ore 19.00) si giocherà Luneburg-Piacenza, finale d’andata della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza alle spalle della Champions League. Dopo essere stati sconfitti da Perugia nelle tre partite della semifinale scudetto e avere così chiuso il proprio cammino in campionato, i Lupi porranno tutte le loro attenzioni su questo obiettivo continentale e partiranno con tutti i favori del pronostico nella tana della formazione tedesca.

I biancorossi faranno visita alla LKH Arena per il primo atto del doppio confronto che mette in palio il trofeo: l’obiettivo è quello di vincere la partita per mettere in discesa il ritorno prevista settimana prossima di fronte al proprio pubblico. Gli emiliani si presenteranno all’appuntamento dopo aver regolato gli insidiosi sloveni del Lubiana e in precedenza i temibilissimi polacchi del Jastrzebski Wegiel, senza dimenticarsi dei rischi occorsi nei sedicesimi di finale (golden set vinto soffrendo contro il Ceske Budejovice).

La Gas Sales Bluenergy punterà sull’opposto Alessandro Bovolenta, sugli schiacciatori José Miguel Gutierrez ed Efe Mandiraci (se recupererà), sul palleggiatore Paolo Porro, sui centrali Gianluca Galassi (o Francesco Comparoni) e Robertlandy Simon, sul libero Domenico Pace. I teutonici hanno regolato i belgi del Maaseik in semifinale, ma le vere imprese le hanno firmate tra playoff e quarti contro Karlovarsko e Galatasaray. A trascinare i padroni di casa saranno soprattutto Daniel Gruvaeus, Axel Enlund ed Ethan Champlin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Luneburg-Piacenza, finale d’andata della CEV Cup di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PIACENZA-LUNEBURG, FINALE ANDATA CEV CUP OGGI

Mercoledì 15 aprile

Ore 19.00 Finale d’andata CEV Cup volley maschile: SVC Luneburg vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA PIACENZA-LUNERBURG: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.