LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: debuttano Sara Curtis e Simone Cerasuolo! Attesa per Alessandra Mao

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in vasca lunga. Dopo l’apertura di ieri, la piscina comunale di Riccione torna a essere il centro del nuoto italiano per una giornata che presenta un programma fitto, tecnico e molto interessante, destinato a fornire altre indicazioni preziose in vista degli Europei di Parigi di agosto. Gli Assoluti Primaverili Unipol, in programma dal 14 al 18 aprile, rappresentano il primo vero crocevia della stagione in vasca lunga: 687 atleti, di cui 372 uomini e 315 donne, in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1427 presenze gara e 109 staffette. In palio non ci sono soltanto i titoli italiani, ma anche una parte importante della futura fisionomia della Nazionale.

La seconda giornata scatterà alle 10.00 con le batterie dei 50 dorso donne, seguite da 200 farfalla uomini, 100 farfalla donne, 100 dorso uomini, 200 rana donne, 100 rana uomini e 200 stile libero donne. Al mattino si comincia dunque con una lunga sequenza di batterie che serviranno a delineare il quadro delle finaliste della sessione pomeridiana, al via dalle 18.00, quando i migliori tempi andranno a caccia di titoli, medaglie e, soprattutto, di quei riferimenti cronometrici che contano già tantissimo in chiave azzurra. Il valore tecnico della manifestazione è ben chiaro: Riccione è la prima vera porta d’ingresso per la squadra che guarderà all’estate internazionale. La vittoria del titolo nazionale resta il primo obiettivo, ma peseranno anche i tempi-limite nuotati in finale A, mentre un’ulteriore occasione sarà il Settecolli di giugno.

La giornata si apre con una gara che sulla carta ha già una protagonista annunciata, i 50 dorso femminili. Sara Curtis parte con un accredito di 26”74, nettamente il migliore del lotto, e si presenta come il nome più atteso di una prova che può offrirle un altro palcoscenico ideale per confermare il suo ruolo crescente nello sprint azzurro. Alle sue spalle si muove un gruppo più raccolto, guidato da Federica Toma in 27”97, Francesca Pasquino in 28”11 e dalla giovane Chiara Lamanna in 28”30. È una gara rapidissima, dove i dettagli pesano tantissimo, ma la sensazione è che Curtis abbia la possibilità di fare subito la differenza, mentre dietro la lotta per le corsie migliori della finale promette di essere molto serrata.

I 200 farfalla maschili propongono invece una sfida di spessore assoluto, con Alberto Razzetti primo iscritto in 1’54”47 e Federico Burdisso subito dietro in 1’54”76. Sono loro i due fari della specialità, ma attenzione anche a Andrea Camozzi, accreditato di 1’55”37, e a un gruppo di atleti giovani e competitivi come Alessandro Ragaini, Gianmarco Foglia e Matteo Palmisani. È una delle gare più interessanti del mattino perché può dire molto sul livello attuale della farfalla italiana al maschile, settore in cui servono conferme ma anche segnali nuovi. In batteria conterà soprattutto entrare bene in ritmo, ma è chiaro che il duello atteso è quello tra Razzetti e Burdisso.

Nei 100 farfalla femminili il campo è molto compatto e lascia immaginare una prova apertissima. Elena Capretta guida la lista delle iscritte con 58”38, ma ha vicinissime Anita Gastaldi in 58”40 e Viola Scotto di Carlo in 58”42. Tre centesimi di differenza tra le prime tre raccontano da soli l’equilibrio di una specialità in cui anche Caterina Santambrogio, Giulia Caprai e Paola Borrelli possono inserirsi nel discorso che conta. Sarà interessante capire come si comporteranno anche alcune giovani già molto competitive, perché questa è una delle gare che meglio possono misurare la profondità del movimento femminile.

Nei 100 dorso uomini c’è un favorito piuttosto definito, Lorenzo Mora, accreditato di 52”95, davanti a Francesco Lazzari (53”34) e Michele Lamberti (53”57). Anche qui il livello è buono e il gruppo alle spalle è folto, con Daniele Del Signore, Matteo Brunella e Marco Marzoli pronti a giocarsi l’accesso alle corsie migliori. È una gara importante anche in prospettiva staffette e, più in generale, per valutare la consistenza del dorso azzurro al maschile, che presenta più soluzioni rispetto al settore femminile. I 200 rana donne portano in vasca una sfida tra esperienza e nuove energie. In testa all’entry list ci sono Francesca Fangio con 2’23”67 e Lisa Angiolini con 2’23”86, due riferimenti consolidati della specialità. Alle loro spalle emerge però il nome della giovanissima Lucrezia Mancini, classe 2008, accreditata di 2’26”68, seguita da Anna Pirovano e da Alessia Ferraguti. È una prova da seguire con attenzione perché può dare indicazioni utili anche sul possibile ricambio nella rana femminile, uno dei temi tecnici più interessanti di questi Assoluti.

Nei 100 rana uomini, invece, i riflettori sono puntati su Simone Cerasuolo, primo iscritto con 58”81, in una gara che però perde uno dei possibili protagonisti, Ludovico Blu Art Viberti, fermo ai box. Dietro Cerasuolo si candidano al ruolo di antagonisti Gabriele Mancini (59”49), Alessandro Pinzuti (59”78) e Alessandro Fusco (59”95), con Stefano Saladini subito alle spalle. Senza Martinenghi e con Viberti indisponibile, la rana maschile vive un momento particolare: da una parte manca il leader più riconoscibile, dall’altra si apre uno spazio importante per chi vorrà prendersi responsabilità e visibilità. A chiudere il programma individuale del mattino saranno i 200 stile libero donne, gara che promette motivi di interesse soprattutto per capire il livello medio della distanza in una stagione che guarda anche alle staffette. Tra i nomi più attesi della giornata, però, resta forte anche la curiosità generale per il mezzofondo e per gli sprinter emersi nelle prime ore di manifestazione, in un contesto in cui ogni batteria può già dare indicazioni di spessore.

Il pomeriggio, poi, cambierà completamente il tono della giornata. Dalle batterie si passerà alle finali, con i migliori tempi pronti a giocarsi tutto nelle prove decisive delle 18.00. Dopo le finali di 50 dorso donne, 200 farfalla uomini, 100 farfalla donne, 100 dorso uomini, 200 rana donne, 100 rana uomini e 200 stile libero donne, spazio anche alla 4×200 stile libero uomini, altra gara significativa per la costruzione della squadra azzurra.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in vasca lunga a Riccione: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 18.00. Buon divertimento!